校園天地｜群育男孩的蛻變：一場撕下標籤　生命再造的教育課

作為一名群育學校的教師，我時常思考：除了常規學科知識，我們還能給予這群在情緒或社交發展上曾遇挫折的孩子什麼？直到我接手統籌由「學校起動」計劃（Project WeCan）主辦的年度盛事 —「趁墟做老闆」，讓我看見了教育最動人的答案：這不僅是一場營商實踐，更是一個讓學生撕下外界標籤、重新定義自我的舞台。（內容由香港扶幼會許仲繩紀念學校提供）



「學校起動」計劃（Project WeCan）主辦的年度盛事 —「趁墟做老闆」。（香港扶幼會許仲繩紀念學校提供）

一、 育苗未來：商校攜手落實 SDGs ，共譜「轉廢為寶」

在這個極端氣候席捲全球的時代，教育的意義早已跨越課本，延伸至對地球生態的守護。今年，香港扶幼會許仲繩紀念學校秉持聯合國永續發展目標（SDGs），以「負責任的消費與生產」為核心，推動「轉廢為寶」的永續飲食文化。

我們透過三個層次讓永續種子發芽：

啟發：營養學家引導學生看見無用「豆渣」背後的高纖維價值。這讓他們明白「廢物」常只是放錯了地方，從而領悟「升級再造（Upcycling）」的邏輯。

實踐：在工作坊中，學生親手製作並品嚐美味紮實的豆渣蛋糕，打破了對再造食品的負面偏見。

創造：學生化身市場分析師，精選豆渣脆片並設計「High Tea 貓」包裝，在展銷會上鼓起勇氣說服公眾為永續買單。

【從做中學：豆渣杯子蛋糕工作坊】 讓學生從聽講者轉化為「創造者」。（香港扶幼會許仲繩紀念學校提供）

【創造：實戰營商及展銷】同垜選出「蝦味、麻辣、海苔」三款最具市場潛力的口味。（香港扶幼會許仲繩紀念學校提供）

二、蛻變成長：那個躲在角落的男孩，成了閃閃發光的 CEO

這種「升級」哲學也印證在學生身上。群育孩子常處主流邊緣，他們只是在等待破土而出的機會。

自信蛻變：CEO 添朗同學一年前害怕失敗，曾因客人提問而想放棄。直到一位老婆婆的耐心購買與讚賞，成了他勇敢踏出第一步的轉捩點。今年，重拾自信的他帶領隊友創下逾 $27,000 的彪炳佳績！

實務營商：添朗主動扛下推廣健康的重任，與隊友推出咖啡、脆片及茶罐。從市調到營銷皆親力親為，蛻變成運籌帷幄的領導者。面對顧客拒絕他依然堅定，視之為優化心態的契機。

添朗同學重拾自信，在老師指導下不斷調整說話技巧、眼神與肢體語言，一次比一次進步。（香港扶幼會許仲繩紀念學校提供）

三、 結語：標籤的剝落，生命的升級再造

添朗的改變並非孤例，許多孩子都在實戰中找回了價值感。「趁墟做老闆」對師生是一場難得的生命教育。正如豆渣不應被視為廚餘，群育孩子亦不應被外界標籤定義。唯有挖掘潛能、實現生命的「升級再造」，才是教育最核心的意義。展銷會落幕，孩子們帶走的不再只是銷售數字，而是那份「我也能對社會做出貢獻」的深刻自信。深信未來的他們定能持續閃耀，成為主宰人生的「生活老闆」。

「讓豆渣不再是廚餘，讓孩子不再是標籤：給予舞台，看見被忽視的價值。」（香港扶幼會許仲繩紀念學校提供）

（內容由香港扶幼會許仲繩紀念學校提供）

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