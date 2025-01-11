椰菜功效｜抗老防骨質疏鬆8功效實證助防6種癌症！挑頭尖輕身較甜
撰文：中天新聞網
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椰菜口味鮮美、料理簡單，是許多主婦們首選的家常菜。除了營養成分豐富，富含膳食纖維、維他命C、維他命E、葉酸及礦物質，更富含多種抗癌物質。
椰葉的健康益處隨時比你認識的還多：（按圖了解）
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無毒教母譚敦慈近日在《 健康2.0》節目上分享挑選椰菜的秘訣，建議民眾可以挑選頭尖尖的，以及菜葉中間空隙多、拿起來輕的椰菜，吃起來較為脆又甜。
然而，被譽為「國民天菜」的椰菜，營養成分更是相當豐富，根據台灣癌症基金會官網資料指出，椰菜為優質性高的食材，並列出8大食用高麗 菜的益處。
1. 保護心血管：椰菜含有錳，能減少體內脂肪堆積，幫助新陳代謝。
2. 預防骨質疏鬆：椰菜含有維他命K，有助於維他命D及鈣質吸收，預防骨質疏鬆。
3. 改善腸胃問題：含豐富的硫配醣體，能抑制胃炎，改善胃潰瘍、十二指腸潰瘍所引起的不適。
4. 幫助消化、改善便秘：富含大量的膳食纖維，能促進排便。世界癌症研究基金會已將膳食纖維，列為預防「大腸癌」的重要飲食成分。
5. 調節血糖：富含有鉻元素，屬於低升糖指數的食材，適量食用有助於血糖穩定，適合糖尿病患者。
6. 預防癌症：研究顯示，椰菜中的吲哚（indole）及異硫氰酸鹽，已於動物實驗證實能抑制膀胱癌、乳癌、肝癌、肺癌及胃癌的發生。
7. 抗老、美白：富含皮膚所需的抗氧化物，其胡蘿蔔素及 維他命C，能幫助「淡化斑點」和痘疤的色素。
8. 減重：椰菜熱量低、營養價值高、具膳食纖維可增加飽足感。
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