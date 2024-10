飲食「無膽固醇」等於健康？注意各種脂肪攝取 以免傷心更傷腎

不少食物飲品包裝上標榜低,甚至是零膽固醇,那是否代表與血脂異常不相干?腎病科專科黃煜醫生指出,大家也應留意脂肪的含量。血液中的脂肪可堵塞全身的大小血管,令器官血流不足而引發問題,其中一個「重災區」有機會是血流量大的腎臟。¹黃醫生解釋:「腎臟滿佈血管,一旦流動至腎臟的血流量減少,就會引致急性及慢性腎病。」因此控制血脂水平至關重要,以免令壞膽固醇和三酸甘油脂超標,釀成血脂異常及血管堵塞。



腎病科專科黃煜醫生

堵塞腎血管影響嚴重

血脂是由膽固醇和三酸甘油脂所組成,當中膽固醇又分為低密度膽固醇(壞膽固醇)和高密度膽固醇(好膽固醇),而壞膽固醇及三酸甘油脂便是釀成血管疾病的元兇。² 黃醫生提到:「如脂肪堵塞心腦血管,就會誘發心臟病發和中風;周邊動脈血管嚴重堵塞則有機會需要截肢保命;至於腎血管受影響便可能引起腎病,嚴重可演變成腎衰竭。」

腎臟對於人體的整體功能可謂「牽一髮動全身」,黃醫生稱:「首先,腎臟日常為身體排走多餘水分、鉀質和鈉質等電解物,及其他新陳代謝產生的廢物。一旦腎功能轉差,就會令體內的代謝物積聚,最終導致尿毒症,而鉀質嚴重過高甚至有機會影響心臟的正常運作,引致死亡。」再者,腎臟會分泌造血激素³ 和分泌控制血壓的荷爾蒙,以及負責轉化身體吸收到的維他命D。如若腎功能受損,或會引起腎性貧血或高血壓,亦因未能轉化維他命D而導致鈣磷失衡,令副甲狀腺失控,出現骨病變及血管疾病。

謹慎飲食免致血脂異常

為免壞膽固醇超標而百病叢生,近年不少港人會留意食物標籤,當中不乏「低膽固醇」、「零膽固醇」等,但黃醫生提醒大眾,也應注重食物的脂肪含量,特別是含高飽和脂肪和反式脂肪的食物,同時亦應減少攝取酒精和糖分,以免令三酸甘油脂水平上升,造成血脂異常。⁴ 如想控制血脂,一般建議好膽固醇水平應超過1.5mmol/L,較理想的壞膽固醇水平應低於2.6 mmol/L,至於三酸甘油脂則應低於1.7 mmol/L。⁵

降血脂需對症下藥

黃醫生表示,如有血脂異常,患者可先從改善飲食以及培養恒常運動習慣入手,如改變生活習慣後成效不明顯,便可能需要透過藥物控制血脂水平。一般而言,如果壞膽固醇偏高,患者可考慮使用他汀類藥物,若藥物成效不夠或有藥物反應,則有機會需考慮使用降膽固醇的針劑,以降低壞膽固醇水平。如果三酸甘油脂數值偏高,則可考慮使用纖維酸類藥物,以降低三酸甘油脂,有效控制病情。

以上資訊由黃煜醫生提供

