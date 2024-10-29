飲食「無膽固醇」等於健康？注意各種脂肪攝取 以免傷心更傷腎

不少食物飲品包裝上標榜低，甚至是零膽固醇，那是否代表與血脂異常不相干？腎病科專科黃煜醫生指出，大家也應留意脂肪的含量。血液中的脂肪可堵塞全身的大小血管，令器官血流不足而引發問題，其中一個「重災區」有機會是血流量大的腎臟。¹黃醫生解釋：「腎臟滿佈血管，一旦流動至腎臟的血流量減少，就會引致急性及慢性腎病。」因此控制血脂水平至關重要，以免令壞膽固醇和三酸甘油脂超標，釀成血脂異常及血管堵塞。



腎病科專科黃煜醫生

堵塞腎血管影響嚴重

血脂是由膽固醇和三酸甘油脂所組成，當中膽固醇又分為低密度膽固醇（壞膽固醇）和高密度膽固醇（好膽固醇），而壞膽固醇及三酸甘油脂便是釀成血管疾病的元兇。² 黃醫生提到：「如脂肪堵塞心腦血管，就會誘發心臟病發和中風；周邊動脈血管嚴重堵塞則有機會需要截肢保命；至於腎血管受影響便可能引起腎病，嚴重可演變成腎衰竭。」

腎臟對於人體的整體功能可謂「牽一髮動全身」，黃醫生稱：「首先，腎臟日常為身體排走多餘水分、鉀質和鈉質等電解物，及其他新陳代謝產生的廢物。一旦腎功能轉差，就會令體內的代謝物積聚，最終導致尿毒症，而鉀質嚴重過高甚至有機會影響心臟的正常運作，引致死亡。」再者，腎臟會分泌造血激素³ 和分泌控制血壓的荷爾蒙，以及負責轉化身體吸收到的維他命D。如若腎功能受損，或會引起腎性貧血或高血壓，亦因未能轉化維他命D而導致鈣磷失衡，令副甲狀腺失控，出現骨病變及血管疾病。

謹慎飲食免致血脂異常

為免壞膽固醇超標而百病叢生，近年不少港人會留意食物標籤，當中不乏「低膽固醇」、「零膽固醇」等，但黃醫生提醒大眾，也應注重食物的脂肪含量，特別是含高飽和脂肪和反式脂肪的食物，同時亦應減少攝取酒精和糖分，以免令三酸甘油脂水平上升，造成血脂異常。⁴ 如想控制血脂，一般建議好膽固醇水平應超過1.5mmol/L，較理想的壞膽固醇水平應低於2.6 mmol/L，至於三酸甘油脂則應低於1.7 mmol/L。⁵

降血脂需對症下藥

黃醫生表示，如有血脂異常，患者可先從改善飲食以及培養恒常運動習慣入手，如改變生活習慣後成效不明顯，便可能需要透過藥物控制血脂水平。一般而言，如果壞膽固醇偏高，患者可考慮使用他汀類藥物，若藥物成效不夠或有藥物反應，則有機會需考慮使用降膽固醇的針劑，以降低壞膽固醇水平。如果三酸甘油脂數值偏高，則可考慮使用纖維酸類藥物，以降低三酸甘油脂，有效控制病情。

以上資訊由黃煜醫生提供

¹ Renal Artery. Cleveland Clinic; 2021 Sept. [Internet] Available from https://my.clevelandclinic.org/health/body/21748-renal-artery. Accessed from July 25, 2024.

² Hyperlipidemia. Cleveland Clinic; 2022 Aug. [Internet] Available from https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21656-hyperlipidemia. Accessed from July 25, 2024.

³ Anemia in Chronic Kidney Disease. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2020 Sept. [Internet] Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/anemia#CKD. Accessed July 25, 2024.

⁴ Frequently Asked Questions. Centre for Food Safety; 2017 Aug. [Internet] Available from: https://www.cfs.gov.hk/english/faq/faq_13.html. Accessed July 25, 2024.

⁵ High cholesterol. Mayo Clinic; 2023 Jan. [Internet] Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/diagnosis-treatment/drc-20350806. Accessed July 25, 2024.