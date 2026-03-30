春季養生｜春困恐過敏或中風前兆　教4方法緩解　按3穴位安神定志

春天萬物生發，人體全身需氧量增加，大腦供氧量就會相應減少，因此容易出現「春困」。同時，春季是過敏高發季，犯困也是過敏的常見症狀。如何判斷「春困」和過敏犯困？怎樣緩解「春困」？一起了解。



以為是「春困」其實是過敏，這些症狀要警惕！

專家介紹，過敏的人容易犯困，主要有兩方面原因。

組胺分泌後，引起大腦等重要部位血管擴張，身體可能會出現缺氧症狀，使人犯困；

過敏的人常有鼻塞症狀，吸入的氧氣少，瀦留的二氧化碳多，也會出現缺氧症狀，令人感到犯困。

除了嗜睡犯困，皮膚幹癢、鼻癢鼻塞、眼睛幹癢紅腫等，都是過敏的常見症狀。此外，過敏人群容易大腦缺氧，可能會出現學習時注意力不集中、工作時效率下降。過敏嚴重時，還可能出現鼻腔、咽喉水腫，導致窒息，此時要正確判斷、及時處理。

這些「假春困」可能是疾病信號

有些疾病的前期症狀與「春困」也很像，要提高警惕仔細辨別，以免耽誤病情。

中風

據了解，70%以上的中風患者在發病前5~10天會頻繁打哈欠。如果本身有高血壓等高危因素，同時出現頻繁連續打哈欠，並伴有肢體麻木無力、頭暈頭痛、言語不清等情況，要高度懷疑是腦血管的問題。

肝病

肝臟沒有痛覺神經分佈，患肝病初期，人體很難察覺到。如果疲勞犯困的同時，還伴有食慾不振、噁心、厭油膩、腹脹等症狀，應儘快到醫院就診，進行肝炎病毒學、肝功能、肝臟B超等檢查，排查肝病。

甲狀腺功能減退、貧血、糖尿病、焦慮症等

甲狀腺功能減退、貧血、糖尿病、焦慮症等患者，會出現白天睏倦、精神疲乏等表現，症狀與「春困」很像，但這是假「春困」。如果保持充足睡眠後，「春困」仍得不到緩解，應儘快到醫院完善相關檢查，對症治療。

止不住的「春困」如何緩解？

早睡早起

晚上不要熬夜，早睡早起；保證每天中午11點到13點期間的午覺，每天晚上11點到凌晨1點的晚覺，以利於肝氣升發，防止「春困」。

適量運動

春季可以選擇到戶外踏青，到森林、河邊散步，多呼吸新鮮空氣，並進行適當的運動。專家推薦兩個動作，幫你趕走「春困」。

八段錦中的「調理脾胃須單舉」，縱向拉伸脾胃經；

易筋經中的「青龍探爪勢」，疏通肝膽經氣血，有助於改善肝血不足引發的「春困」症狀。

合理飲食

多吃新鮮果蔬，通過食物補充身體必需的微量元素，要吃富含優質蛋白的肉、蛋、奶，保證人體所需。晚餐少量、清淡，以免增加腸胃負擔，造成夜晚入睡困難。

按揉穴位

按揉內關穴、神門穴、三陰交穴三個穴位，每天按揉5～10分鐘，有助於安神定志、調整睡眠。

內關穴

內關穴位於前臂掌側，腕橫紋向上3指的位置，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間。

神門穴

神門穴位於腕部，腕掌側橫紋尺側端，尺側腕屈肌腱的橈側凹陷處。常按此穴，對心慌、心悸以及失眠都有很好的保健作用。

三陰交穴

三陰交位於小腿內側，足內踝尖上3寸，也就是4橫指處，脛骨內側緣後方，為脾經、腎經、肝經交會之處，按揉可健脾益血、調肝補腎，也有安神之效。

保持心情舒緩、減少壓力，時刻關注身體變化。

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