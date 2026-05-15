血型健康｜A型易患癌B型易發糖尿病？一文看4大血型疾病預防清單

你是什麼血型？A、B、AB，還是O？對於血型，很多人只知道輸血時需要匹配，卻不知道血型和疾病風險之間有着「千絲萬縷」的聯繫。



近幾年，越來越多醫學研究證實：心腦血管病、糖尿病、癌症、記憶力衰退……不同血型的人，風險概率也不同。尤其是這2種血型，患心腦血管病、糖尿病的風險比別人更高。

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這2種血型的人 患糖尿病、心腦血管病風險更高

B型血的人：患糖尿病的風險比別人高

這一條，所有B型血朋友必看！2024年，中國團隊在頂級醫學期刊《BMC醫學》上發表的「傘狀綜述」（循證醫學最高級別證據），引發很多人關注：在相似生活方式下，B型血患2型糖尿病的風險，比A、O、AB型高出28%。①

劃重點：不是「B型血一定會得糖尿病」，而是風險傾向更明顯，尤其是長期吃高糖、油炸食物的B型血，一定要提前控糖。



A型血的人：患心腦血管病、癌症風險高

如果你是A型血，一定要重點護心腦、防癌！2022年《神經學》雜誌一項研究指出，A型血的人，60歲前中風風險比其他血型高16%，而O型血風險最低（低12%）。②

更值得警惕的是，阜外心血管病醫院聯合武漢大學人民醫院的研究發現，A型血人群的總膽固醇、低密度脂蛋白（壞膽固醇）濃度更高，患冠心病的風險也顯著上升。

除了心腦血管，癌症風險也不容小覷！2017年《公共科學圖書館·綜合》研究顯示，A型血人群整體患癌風險高於非A血型，尤其是胃癌、結直腸癌，消化系統腫瘤易感特徵明顯。③

不過，需要注意的是，多項研究都指出並沒有絕對「完美血型」，比如O型血的人腸胃最「脆弱」，AB型血的人晚年更易忘事、血栓風險高。

不同血型的健康重點清單

先強調一句：血型只是「風險提示」，不是「患病定論」！真正決定健康的，還是生活習慣。與其焦慮，不如針對性防護，下面這份「不同血型的健康重點清單」，請收好！

A型血：多關注心臟健康，控制「壞膽固醇」

尤其是有心血管疾病家族史的A型血朋友，建議定期監測血脂，重點關注總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇。

可增加頸動脈超聲和冠狀動脈相關檢查。如果出現胸悶、勞累後胸痛等症狀，及時做心電圖或運動平板試驗。牙痛、腹痛、乏力也可能是冠心病的非典型信號，要多留心。

堅持低脂飲食、適度運動，風險可以降到很低。

飲食建議：控制熱量，多吃蔬菜、水果、全穀物，適量優質蛋白，戒煙限酒，不暴飲暴食。

運動建議：每周3-5次有氧運動，如游泳、慢跑。



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B型血：多關注血糖健康，保持健康生活方式

可以嘗試地中海飲食，以蔬菜、全穀物、魚類為主，多用蒸煮代替煎炸。

推薦低GI飲食（血糖生成指數低於55）。

1. 主食

優選燕麥、大麥、蕎麥、全麥麪包，減少米飯、糯米制品。

2. 蛋白質

選魚類、去皮禽肉、豆製品、蛋類，少吃火腿腸、培根、油炸食品。

3. 蔬菜

優先綠葉菜和十字花科，少吃薯仔、紅薯等澱粉類蔬菜。

4. 水果

可選蘋果、櫻桃、獼猴桃、梨，每天100-150克，分次吃。

注意進餐順序，先吃蔬菜或蛋白質，再吃主食，有助於減緩血糖上升。

運動採取有氧+抗阻結合。快走、游泳、騎單車等中等強度有氧運動，配合啞鈴、彈力帶等大肌肉群訓練，每周2-3次。

腹部肥胖人群，建議餐後1-1.5小時運動，更能有效降低血糖峰值。

適當冥想減壓，避免皮質醇和血糖波動；保持規律作息，不熬夜。

AB型血：多關注大腦健康，也要重視預防血栓

有血栓家族史、反覆血栓史或不明原因靜脈血栓史的AB型血人群，建議做易栓症相關基因檢測。

久坐長途旅行時，建議穿戴彈力襪，定期做勾腳、繃腳動作，促進血液迴流。

飲食少吃高糖、高鹽、油炸食物，多吃富含ω-3脂肪酸的深海魚（如三文魚、沙丁魚）。可適當吃大葱、洋葱、姜等天然抗凝食物。

進行認知保護，比如學習新技能（如繪畫），做記憶訓練（如背詩詞），玩邏輯遊戲（如圍棋、象棋），多參加家庭聚會和團體活動，減少孤獨感，延緩認知衰退。

O型血：多關注腸胃健康，要預防幽門螺桿菌

就餐時選擇餐具消毒嚴格的餐廳，使用公筷、公勺，實行分餐制。

飲食清淡易消化，少吃辛辣、高熱量食物，多吃小米粥、南瓜等養胃食物。

定期做胃腸鏡檢查。如果感染幽門螺桿菌，建議3-5年複查一次胃腸鏡，及時掌握病情並積極治療。④

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寫在最後

研究只是發現血型與疾病風險的「關聯」，並不是「因果關係」。相比血型這個「天生因素」，吸煙、酗酒、肥胖、久坐不動等，才是慢病的真正「元兇」。

真正的健康密碼，從來不是「天生註定」，而是「後天堅持」——均衡飲食、適度運動、戒煙限酒、充足睡眠、保持好心情，這才是守護我們一生的「黃金法則」。

本文綜合自：

①Liu FH, Guo JK, Xing WY, et al. ABO and Rhesus blood groups and multiple health outcomes: an umbrella review of systematic reviews with meta-analyses of observational studies. BMC Med. 2024 May 20;22(1):206.

②Thomas Jaworek, et al., Genetic Contributions to Early and Late Onset Ischemic Stroke, Neurology (2022).

③Joyce Yongxu Huang, et al. ABO blood type and the risk of cancer - Findings from the Shanghai Cohort Study. PLoS One. 2017;12(9): e0184295.

④2025-07-26光明日報《血型裏藏着你的健康秘密》



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