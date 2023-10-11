以巴衝突增至逾1900死　拜登：至少14美國公民喪生｜持續更新

以色列和巴勒斯坦10月7日爆發新一輪軍事衝突，巴勒斯坦攻入以色列南部並擄走多人，以色列大舉空襲加沙地帶反擊，戰事持續升級。最新數據顯示，以方最少1,008死，巴方增至900人死亡，意味合共逾1,908人死亡。本文更新戰事最新情況。



0454 德國外交部宣布，12日和13日從以色列撤離公民。

0330 美國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將在未來幾天前往以色列，料11日啟程，12日抵達以色列。

米勒稱，布林肯訪以色列，「就當地局勢直接與我們的以色列夥伴接觸」，探討美國繼續支持以色列的方式。

0300 加沙衞生部表示，死亡人數增至900人，包括260名兒童和230名婦女。

以巴衝突：2023年10月10日，加沙被以色列空襲後，大量房屋和建築物被毁。（Reuters）

0227 美國總統拜登稱，至少14名美國公民在以色列與哈馬斯之間的衝突中死亡，美國站在以色列一方，將確保以色列擁有其所需的東西。美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，相信有20名美國人在以巴衝突中失蹤，但未知多少人成為人質。

0112 以色列中華商會稱，在衝突期間失蹤的4名中國人，其中2人確認死亡。法國外長科隆納（Catherine Colonna）稱，8名法國公民在衝突中喪生。

0001 根據巴勒斯坦衞生部，加沙死亡人數增至830人，另有4,250人受傷。至於以色列方，以色列駐美國大使館在X（前稱Twitter）發文稱，目前死亡人數為1,008人，至少3,418人受傷。

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