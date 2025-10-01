丁子朗開闢新戲路做人渣獲讚成男配熱門　劇中到底做盡多少壞事？

TVB劇集《俠醫》上周已經播映完畢，由新晉監製陳萍執導，陳豪、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、丁子朗、譚凱琪、鄭子誠、郭柏妍、游嘉欣等人領銜主演，但是眾多演員之中，丁子朗所飾演的「大奸角」鄧世鏗是所有角色中最吸睛的。網上繼續有不少發文是關於今次丁子朗所飾演的角色「鄧世鏗」，雖然劇集已經播完但話題仍然繼續，繼續談論丁子朗所做的壞事及其演投。因為劇中「鄧世鏗」是一個專做壞事，不做好事的「二世祖」，怎至去到劇的最後，他都沒有悔改，貫徹始終是一個「人渣」。

丁子朗劇中極喪心病狂。(《俠醫》截圖)

丁子朗。(ig@karl_ting)

可以說是首次挑戰奸角的丁子朗早前發文表示對角色很緊張，因為之前他都是飾演一些比較正氣的角色，最多是在《英麗戰場》中飾演「渣男」，與《俠醫》中的「人渣」仍有分別。《俠醫》中，丁子朗是「奸人夫婦」鄭子誠及江欣燕的兒子，與「奸人始祖」鄭子誠對戲，丁子朗竟然被對方力讚好戲。而丁子朗與鄭子誠對戲一幕更在網上被瘋傳，指他能接著鄭子誠的戲都是認真「有料」。

丁子朗、江欣燕與鄭子誠於劇中飾演一家人。(胡凱欣 攝)

丁子朗亦很佩服編劇能寫到他這麼的壞。(陳順禎 攝)

作為劇中「大奸角」的丁子朗，他表示今次的目標是陳豪。(陳順禎 攝)

除了被鄭子誠大讚是接班人外，更有不少網民在網上熱討丁子朗絕對有機會成為「最佳男配角」的得主，因為劇中他的奸樣讓人極為深刻。更有網民覺得他開闢了新的戲路，連丁子朗都笑指網民說：「一早做衰人紅咗啦。」而丁子朗在劇中所做過的壞事亦是網民熱討的話題之一，因為沒有最壞只有更壞，而且一件比一件恐怖，一開始以為他飾演「爛蒲爛玩」的富二代只是愛泡妞，但原來做了不少喪心病狂的行為，最後連人都敢殺。特別在最後的五集內，丁子朗所做的事的確讓人不寒而慄。

丁子朗殺紅了眼。(《俠醫》截圖)

盤點二十集《俠醫》中，丁子朗所做過的壞事：

1. 同爸爸鄭子誠「爭女」，丁子朗先踢爆鄭子誠與劉佩玥有一腿，明明是鄭子誠先看中劉佩玥，但為了把劉佩玥收為己用，連劉佩玥都「食埋」。

丁子朗踢爆鄭子誠與地產經紀劉佩玥「有路」。(《俠醫》截圖)

2. 暗中阻撓鄭子誠與劉佩玥繼續曖昧，收起媽媽江欣燕的藥，破壞鄭子誠的「食女計劃」，從中做一系列的小動作。

丁子朗暗中設計阻撓鄭子誠與劉佩玥的曖昧關係。（《俠醫》截圖)

3. 因為撞車與馬貫東發生肢體衝突，二話不說就出手打人。

馬貫東亦「唔輸蝕」推了丁子朗數下，丁子朗忍不住便一腳伸向馬貫東，二人便扭打了起來。（《俠醫》截圖)

4. 丁子朗密謀從盧宛茵手上奪回「任遠藥廠」股分。

凌為民（陳豪 飾）計劃以六千萬元購入騎樓，但他向銀行申請貸款時卻遭到拒絕，陷入了資金困境。(《俠醫》截圖)

母親鄧淑歡（盧宛茵 飾）得知了陳豪的困境，所以想動用自己在「任遠藥廠」的股東分紅來完成他的意願。(《俠醫》截圖)

5. 「埋手」干預陳豪買騎樓，試圖從中獲取利益。丁子朗透過各種手段套出內情，發現騎樓可能涉及未公開的地產重建計劃，這讓他看到了商機。

丁子朗透過各種手段套出內情。(《俠醫》截圖)

6. 丁子朗看中張曦雯，化身「鹹濕仔」藉機向帶走酒醉的張曦雯，在車中「飛擒大咬」。

劇中「奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）一日比一日奸。(《俠醫》截圖)

丁子朗你錫還錫，做咩學鄭子誠要聞人地女仔。(《俠醫》截圖)

7. 丁子朗繼續做渣男，睡過劉佩玥後，翻臉不認人。

當初丁子朗只是利用劉佩玥購入騎樓才跟她發生關係。(《俠醫》截圖)

8. 「𡁻完唱」，丁子朗被劉佩玥以赤裸照威脅，結果被反將一軍。丁子朗公開劉佩玥的床照，讓劉佩玥無地自容。

丁子朗完全不怕劉佩玥的威脅，反而把照片在酒吧中公諸同好。(《俠醫》截圖)

9. 丁子朗為了打撃陳豪，聯合媒體抹黑陳豪，更借陳豪母親盧宛茵說話來讓人覺得陳豪的品牌「脈脈通」是抄襲任遠。

丁子朗更借陳豪母親盧宛茵說話來讓人覺得陳豪的品牌「脈脈通」是抄襲任遠。(《俠醫》截圖)

丁子朗還打算把「任遠」據為己有。(《俠醫》截圖)

10. 丁子朗為了賺錢，不惜「收回佣」兼造假數。

丁子朗為了賺錢，不惜「收回佣」。(《俠醫》截圖)

11. 丁子朗在富二代的聚會中被程浩駿「落面」，自尊心強的丁子朗又怎能受這屈辱，艷福無邊的他看上了程浩駿的女伴廖慧儀，把廖慧儀「就地正法」來報復程浩駿。

丁子朗在富二代的聚會中被程浩駿「落面」，直接諷刺他「冇事又話唔到事」。(節目截圖)

12. 丁子朗利用劉佩玥的裸照來挑釁馬貫東，一手把手機扔到花叢中來玩弄他。

作為賤男的丁子朗馬上拿出劉佩玥的裸照來挑釁馬貫東，更一手把手機扔到花叢中，定要他拿不到劉佩玥的裸照。(《俠醫》截圖)

13. 丁子朗用20萬收買劉佩玥，希望她做「二五仔」出賣陳豪，以獲取對家的資訊。

丁子朗得知劉佩玥與陳豪關係良好，所以用一張20萬的支票收買她。(《俠醫》截圖)

三人的關係真的是「剪不斷理還亂」。(《俠醫》截圖)

14. 丁子朗得知陳豪的藥油以「紅花」為主要材料，即收購了市面上大部分的紅花，以打垮陳豪。

丁子朗收到範本後得知「紅花」是藥油中的主要材料，他收購了市面上大部分的紅花。(《俠醫》截圖)

15. 丁子朗為了冤枉馬貫東，不惜用煙灰缸來打爆自己的頭，再誣捏馬貫東把他打傷。

16. 丁子朗使計搶走了陳豪的運動員代言人。

丁子朗使計搶走了陳豪的運動員代言人。(《俠醫》截圖)

17. 丁子朗奚落馬貫東，更要他跪在自己面前扮狗吠。

結果馬貫東被丁子朗亳不留情的奚落。(《俠醫》截圖)

18. 丁子朗花錢收買陳豪的員工Helen。

陳豪向丁子朗表示知道他收買其員工。(《俠醫》截圖)

19. 丁子朗收買黑社會去陳豪的醫館搞破壞。

「新一代奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）愈來愈「喪心病狂」，除了虧空公款外，竟然還收賣威爺（黎澤恩 飾）去陳豪的醫館搞破壞。(《俠醫》截圖)

20. 丁子朗為打垮陳豪，引導馬貫東用錢平息病人大鬧醫館，更拍偷拍過程並公開，嫁禍馬貫東。

這一切原來都是丁子朗的陰謀，他更給了劉佩玥一包東西。(《俠醫》截圖)

21. 丁子朗給了劉佩玥一包迷暈藥。

22. 丁子朗在酒店房中企圖強姦張曦雯，一開始對她上下其手，其中一幕更猖狂到伸手入張曦雯裙內撕爛其黑絲兼瘋狂親吻右腳。

丁子朗先把手放進張曦雯的裙子內，再用力一扯把裙內的黑絲撕爛。(《俠醫》截圖)

丁子朗先是脫去自己的衣服，赤裸裸上半身再湊近張曦雯的臉。(《俠醫》截圖)

23. 走投無路的丁子朗抵向盧宛茵施壓不成功，把心一橫推了她下樓梯。

「魔鬼上身」的丁子朗把盧宛茵一下子就推下了樓梯。(《俠醫》截圖)

24. 丁子朗趁盧宛茵昏迷繼續變賣廠房，但就與陳豪爭奪盧宛茵的監護權。

丁子朗趁盧宛茵昏迷時，暗中盤算趁她無法理事之際，立即將任遠留下的廠房變賣，以解決自己燃眉之急的巨額債務。(《俠醫》截圖)

25. 丁子朗與鄭子誠的駭人秘密被譚凱琪聽到，丁子朗大開殺戒，連譚凱琪都想殺。

鄭子誠與丁子朗的駭人秘密被門口的譚凱琪聽到。(《俠醫》截圖)

26. 泯滅人性的丁子朗想把盧宛茵昏迷的責任推到鄭子誠身上。

丁子朗已成魔完全泯滅人性。(《俠醫》截圖)

27. 丁子朗為求目的不擇手段，要求劉佩玥做「陪瞓」獻身給買家，再諷刺她是「地產雞」。

丁子朗為求目的不擇手段，要求劉佩玥做「陪瞓」獻身給買家，再諷刺她是「地產雞」。(《俠醫》截圖)

28. 劉佩玥不肯「陪瞓」，丁子朗就想殺了她。

劉佩玥開門離開，但被丁子朗一下子就扯回屋內。(《俠醫》截圖)

29. 丁子朗大爆鄭子誠為了哄劉佩玥「上床」花了三千萬買樓，令江欣燕與鄭子誠大打出手。

丁子朗大爆鄭子誠為了哄劉佩玥「上床」花了三千萬買樓。(《俠醫》截圖)

30. 丁子朗一刀桶入鄭子誠身體，再企圖嫁禍自己母親江欣燕。

鄭子誠被丁子朗一刀插進身體內，他慢慢的在丁子朗面前倒下。(《俠醫》截圖)

丁子朗冷靜下來把刀柄上的指紋。(《俠醫》截圖)

31. 丁子朗虧空公款、殺人事敗要「著草」。

丁子朗一心只想盡快籌集資金然後逃離香港。(《俠醫》截圖)

32. 丁子朗為了錢綁架了劉佩玥及張曦雯，向陳豪勒索港幣一千萬贖金。

丁子朗窮追不捨，更瘋狂到把車子撞到張曦雯及劉佩玥的座駕。(《俠醫》截圖)

33. 丁子朗一刀插在馬貫東身上。

馬貫東英雄救美。(《俠醫》截圖)

34. 丁子朗用鐵枝架在陳豪頸上，企圖殺死陳豪。

丁子朗打陳豪。(《俠醫》截圖)

