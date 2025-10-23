體操世錦賽︱橋本大輝個人全能3連霸　繼續追逐內村航平傳奇之路

撰文：吳慕兒
印尼雅加達上演的2025世界體操錦標賽，日本體操選手橋本大輝踏上傳奇之路，他以近乎無瑕的演出，連續3屆贏得男子個人全能金牌。
在此之前，唯一能夠在項目3連冠的只有同鄉前輩内村航平一人。

體操世錦賽︱橋本大輝在男子個人全能三連霸。（Getty Images）

内村航平完美接班人　巴黎奧運因傷衛冕失敗

内村航平曾是體操界的全能王者，2009年至2016年，8年間的奧運與世錦賽，個人全能項目未逢敵手。無奈生涯尾段受傷患所困，東京奧運主場出戰無力再戰全能項目，只能集中火力出戰最拿手的單槓一項，最終初賽失手，帶着遺憾落幕。

橋本大輝乘勢而起，東京奧運一口氣贏得個人全能及單槓兩金，完美接棒内村航平。他之後在2022及2023連續兩屆世錦賽踏上男子個人全能頒獎台最高一格，去年受右手中指傷患所困，巴黎奧運未能衛冕，獲得第6名。

力壓中國張博恆封王　世錦賽達成3連霸

經過一年時間，24歲的橋本大輝回復王者本色，他在雅加達舉行的世錦賽6個項目發揮穩定，帶着優勢進入最後一項——單槓。他「揼釘」一樣的完美着地帶來14.7分，總成績85.131分，力壓得84.333分的中國選手張博恆封王，繼內村航平後成為第二位能夠在男子個人全能3連冠的選手。瑞士選手Noe Seifert以82.831分得第三名。

橋本大輝賽後感言，「我的勝利來自堅毅，直到最後我都在信任自己，慶幸能夠交出表現。」他續稱，「能夠完美落地的感覺實在太好，我可以在沒有放下戒備的情況下保持專注，為我帶來成績。」

內村航平曾連續6屆贏得世錦賽全能金牌，加上2012、2016的奧運金牌，身為接班人的橋本大輝壓力深重。上屆奧運雖錯過個人項目頒獎台，但由同屬日本的後輩岡慎之助贏得全能金牌，為他釋放不少壓力。

橋本大輝說，「現在我可以純粹地、真正享受體操」，並且保持挑戰內村航平6連霸的機會，「我一直視他為超人……而我也想做一些超乎常人的事情。有機會挑戰那個成就會是的人生中一大喜悅。」

巴黎奧運金牌得主岡慎之助在自由體操失手，失落全能獎牌。（Getty Images）

巴黎奧運金牌得主岡慎之助曾在完成頭4個項目後領先，可是這位21歲星將在自由體操項目嚴重失手，只得11.866分，最終以81.797分得第5名。

