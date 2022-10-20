女子歐聯︱阿仙奴作客5：1大勝8屆冠軍里昂　美亞特梅開二度

撰文：吳慕兒
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女子歐聯分組賽揭幕戰應屆冠軍里昂主場迎戰阿仙奴，出現意想不到的戰果，這支8屆冠軍竟以1：5慘敗阿仙奴腳下。英格蘭歐國盃功臣美亞特（Beth Mead）狀態繼續火熱，個人梅開二度兼為隊友送上助攻，領軍大勝一仗，更夢幻的是，隊中首席射手美迪瑪（Vivianne Miedema）今仗僅在末段後備上陣，女槍手仍能獲得如此佳績。

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阿仙奴5：1大炒應屆歐聯冠軍里昂。（Getty Images）

阿仙奴領隊艾迪禾爾（Jonas Eidevall）刻意收起美迪瑪，由挪威中場瑪琳（Frida Maanum）任正選中場，目的就是要盡用這位23歲球員的強大跑動能力，助攻助守。開賽僅13分鐘，美亞特右翼位置接應隊友長傳後施展一記妙絕傳中，福特（Caitlin Foord）近門撞入，為阿仙奴展開入球騷序幕。

22分鐘里昂門將安特娜（Christiane Endler）擋出布力克坦妮絲（Stina Blackstenius）的射門，瑪琳衝前補中射成2：0。里昂雖憑一次角球攻勢，由瑪娜特（Melvine Malard）近門追至1：2，上半場補時1分鐘阿仙奴在禁區頂博得罰球，美亞特離門廿碼割草式勁射破網，3：1優勢返入更衣室。

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歷史性一戰　女足權力重心轉移

67分鐘福特把握對手後場交失，冷靜射入「網仔」，兩分鐘後阿仙奴一次反擊，剛在金球獎獲得第二名的美亞特為阿仙奴射成5：1埋齋，盡顯射手本色。美迪瑪第150次為阿仙奴上陣兵不血刃，僅在80分鐘入替布力克坦妮絲輕舒腳頭。

里昂女子隊實力強橫，雄霸歐聯的程度較皇馬男子隊過之而無不及，即使開季出現傷兵潮，主場大敗予阿仙奴仍是教人大感意外。前紐西蘭女足隊長史密芙（Rebecca Smith）向DAZN稱，「當我們看女足賽事，曾出現很多歷史時刻」，這位曾在2013年帶領禾夫斯堡擊敗里昂贏得歐聯的名將形容，「今次是另一次我們看到女足整個權力重心轉移，之前里昂擁有一切設施、金錢和資金，現在情況正在改變。我們看到阿仙奴今晚的熱情，證明了這一點。」

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里昂人腳不整，歐聯主場大敗一仗。（Getty Images）

阿仙奴教練艾迪禾爾（Jonas Eidevall）看準里昂後防人腳不整，派出全隊跑動力最強的瑪琳，果收奇效，賽後大讚這位愛將的同時，也對大勝感驚喜：「這是當然特別的一夜，我們值得獲勝，面對一支非常非常強大球隊，5：1是意外戰果。」

今次是阿仙奴面對里昂6場以來首次獲勝，女槍手對上一次贏得歐聯冠軍已是2007年的事，之後再無英格蘭女子球隊能勝出賽事。車路士晉身2020/21球季歐聯決賽，卻被巴塞隆拿大炒4：0。今屆阿仙奴全隊狀態火熱，絕對有力再度登上歐洲之巔。

阿仙奴大勝後，在C組暫列榜首，同樣贏波的祖雲達斯排第二，里昂包尾。上屆歐聯亞軍巴塞隆拿在主將佩迪拉絲（Alexia Putellas）因傷缺陣下，同日主場9：0大勝賓菲加，列D組榜首，拜仁慕尼黑同獲首捷列次席。

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