北環線｜全線成本敲定862億　鐵路造價實現回落？

【01政策分析/北部都會區/港鐵】北環線全線項目終於落實。由2021年展開規劃及設計，2023年北環線主線刊憲，去年政府與港鐵簽署第一部分項目協議，到本月10日簽署第二部分項目協議，全長約17公里、共設8個車站的北環線，預計主線與支線在2034年或之前同步通車。



北環線主線的鐵路方案。（路政署FACEBOOK）

工程成本「節省28%」 未脫高昂本質

主線長10.7公里，由錦上路、凹頭、牛潭尾、新田到古洞站；支線長約6公里，由新田站經洲頭、河套到達深圳皇崗口岸。建造成本預算總計為862億元，政府表示比原先預算降低28%。以此推算，即是原本造價大約是1200億，相當於每公里70.6億元。在控制成本後，現在預算是每公里50.7億。

本港工程造價昂貴，鐵路成本也有上漲趨勢。回看沙中線大圍至紅磡段，以及紅磡至金鐘過海段，原本預算造價為798.2億元，後來因為發現宋皇臺站遺蹟、會展站地盤發現戰時炸彈等連串事件，成本增加至907.3億元。以全長17公里計算，平均每公里造價53.4億。到近年的屯門南延線，全長約2.4公里，造價約158億元，平均每公里約65.8億元。

港鐵古洞站是第一個在營運中鐵路隧道正上方興建的車站。（鄭子峰攝）

當然，不同鐵路項目的地質環境、隧道工程、車站設計、徵地安排及技術要求各有不同，不能直接比較工程造價，但北環線至少相較之下造價沒有繼續向上突破。尤其值得留意的是，如果以原本大約1200億的造價計算，每公里成本將會比以往的項目更貴。政府透過選用更多創新技術、物料、設備及系統，引入不同地方的鐵路標準、精簡審批程序，以及將主線和支線合併推展，令估算較原先降低約28%，反映鐵路工程成本並非完全沒有下調空間。

「以地養鐵」 港鐵攬70公頃北都土地

北環線沿用「鐵路加物業」模式。第一部分項目協議涉及10幅土地，包括錦上路站第二期、粉嶺北第13區（東）及第16區、古洞北第22區（東）、第26區（西）、第14區及第15區，和新田第4D區、第6A區及第2A區的用地，共佔地約26公頃 。第二部分項目協議再提供8幅土地，包括牛潭尾第3A、3D及4A區、新田第2A及2G區和古洞北第23及26區（東）用地，以及擬議凹頭新發展區用作住宅的部分用地，新增43.8公頃土地。合共接近70公頃土地，大約是日出康城、太古城以及美孚新邨加起來的面積。可以說，北環線沿線具有發展潛力的土地大都已交給港鐵，就連遠在粉嶺北的地皮也包括在內。

北環線沿用「鐵路加物業」模式。港鐵在兩部項目合共獲得接近70公頃土地，大約是日出康城、太古城以及美孚新邨加起來的面積。（資料圖片）

政府毋須以公共財政直接支付工程成本，不過北環線目標2034年或之前通車，沿線土地仍要經過規劃、基建配套、土地平整等程序才能轉化為港鐵的收入。瑞銀估計港鐵可能2028年才開始處置土地，開發另外需時六年。換言之港鐵由工程啟動到財政變現，動輒要等待十年八載，此前的龐大資金流須審慎安排。目前，北環線主線首個隧道鑽挖機豎井的大型挖掘工程正在進行，供電給鑽挖機的變電站差不多準備就緒。港鐵預計首三年開支約100億元，手頭現金流足以應付需要，未來會視乎市場利率環境考慮進一步發債融資。

同步推七鐵路項目 能否順利收回投資？

港鐵正在同步推展七個新項目，之前未計及北環線第二部分，建造開支是1400億，現在加起來應該就是1948億元，當中北環線佔了超過四成。行政總裁楊美珍日前接受彭博訪問時提到，因應整體經濟環境，港鐵車站以及商場商店的租金都已下調。她亦表示，港鐵目前為新項目作出的借貸約1400億元，「必須繼續調整、持續求變，保持靈活應變的能力，以適應可以說是已經形成的『新常態』」。

北環線以至屯門南延線、東涌線延線等項目的支出能否控制住，視乎工程進度、監工情況。至於未來能否順利收回投資，則要看北部都會區的開發進度，尤其是將來招標、發展物業時的市道。北環線接近70公頃的物業發展，以五倍地積比計算就是3750萬平方呎樓面面積，土地儲備的規模已經好比一間發展商。比起需求剛性的票務收入，其財政狀況可能更取決於北都的發展前景。

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