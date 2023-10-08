打風食乜餸｜小犬8號風球殺到！雞翼蛋番茄常備5食材17款食譜合集

天文台表示，按颱風小犬現時路徑，稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過，中午12時40分將改發8號烈風或暴風信號。打風的日子，家中備有哪些食材，如何煮出三餸一湯？健康又易煮也有很多選擇，以下便提供多款食譜供大家參考！



天文台表示，按颱風小犬現時路徑，稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過，中午12時40分將改發8號烈風或暴風信號。 (鄒家鳳攝)

儲糧，須注意食物的耐放程度，蔬菜不宜儲存，可以瓜果代替，如番薯、南瓜等，蒜頭，含大蒜素，具高效消炎、殺菌、抗癌、抗氧化、防止動脈硬化等作用。薯仔則容易發芽，發芽便含有毒素不宜食用。其實，家中只要備有以下食材，便可變化出不同菜式，有素有葷，有湯有甜品。

近日超市超市貨架，幾乎被搶購一空，但回家可以點煮呢？（資料圖片）

流感大流行，要增強抵抗力，家中常備的蒜頭，有益健康防疾病，除了作為調味之外，配搭不同食物，也可當上主角，大蒜美食也有不少選擇。

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除了基本調味外，家中若有雞蛋、洋葱、薯仔、番茄、雞翼、雞扒、豬扒，任何兩款的話，你已可炮製以下幾款不同菜式了。

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靚湯、甜品

家中廚櫃、雪櫃總常備一些煲湯材料，讓你什麼時候想飲什麼靚湯，也順手拈來不同材料，配搭出健康湯水，不用多，只要你有蓮子、百合、蜜棗、紅棗、雪耳、南北杏，有蘋果、有雪梨，有牛奶，有雞蛋，即使足不出戶也可以炮製健康靚湯和滋潤甜品。

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