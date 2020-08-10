【三餸一湯食譜】豉汁蒸鯧魚+蘆筍炒蝦仁+腐皮金菇卷+清熱湯水

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續半年，近日看似確診數字有少許回落，但大家仍不可鬆懈，繼續齊心居家抗疫！抗疫期間飯也是要吃的，以下介紹的三餸一湯以襟擺食材、抗疫適宜的簡單菜式為主，包括豉汁蒸鯧魚、蘆筍炒蝦仁、腐皮金菇卷和清熱降火的蠔豉黃豆蘋果湯。

新冠肺炎（COVID-19）疫情第三波的爆發點，不少是在食物集中地--街市，很多地區的街市相繼出現確診個案，令大家由街市轉戰到超市補貨。這次介紹的一些食譜，食材大多可以在超市、乾貨店中找到，盡量避免走入街市。儘管超市大多貸品都是預先包裝，但也要緊守防疫意識，因超市的雪櫃溫度較低，令病毒存活的時間延長，所以記得速戰速決和盡量眼看手勿動，減低接觸病毒的機會。同時，回家亦要徹底清洗乾淨。

超市的雪櫃溫度較低，令病毒存活的時間延長，故必需緊守防疫意識！（資料圖片／孔繁栩攝）

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