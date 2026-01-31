滾湯食譜｜推介12款清甜滋潤湯水、簡單15分鐘完成適合懶人新手

滾湯方便又快捷，不用花長時間煲湯，也有清甜及滋潤的健康湯水，有助消暑清熱、健脾養胃及生津潤喉等。相比長時間熬煮的老火湯，滾湯的食材能留住更多營養。滾湯的時間通常介乎15至45分鐘之內，湯渣不會變老，湯水連湯渣吃，可吸收更多營養兼具飽肚感。

12個簡單省時的滾湯食譜

滾湯食譜1.薯仔蒟蒻牛蒡湯

有豐富的膳食纖維，有助通便，而且可增加飽腹感，非常適合需要體重控制及糖尿病的人士服用。此湯品性較寒涼，體質虛寒、容易腹瀉、腎病及糖尿病患者慎服。

薯仔蒟蒻牛蒡湯食譜｜高纖減磅降血糖

滾湯食譜2.冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯

有清熱滋陰功效，適合天氣熱，出汗多時飲用，減低流汗後乾燥感。

冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯｜清熱滋陰適合流汗後飲用

滾湯食譜3.豆腐馬蹄紫菜湯

有豐富的鈣質，而且低脂，有美容及助減肥的作用，可助清熱解毒、利濕化痰及增強體質，適合體質偏熱的人服用。加薑片可減低寒性，而脾胃虛寒、容易腹瀉及肚痛的人慎服。

清熱豆腐馬蹄紫菜湯高鈣低脂｜加1物驅寒3類人慎飲

滾湯食譜4.冬瓜香菇粟米湯

有清熱解毒、利水化濕、美容減肥及清胎毒等功效。偏涼，體質虛寒，容易腹瀉，脾胃虛弱的人士慎服。

冬瓜香菇粟米湯｜瘦身消水腫排毒良方

滾湯食譜5.番茄薯仔花甲湯

清熱生津，加一種材料平衡花甲涼性

番茄薯仔花甲湯清熱生津｜加洋蔥減涼性、3類人不宜

滾湯食譜6.勝瓜草菇雞粒湯

有清熱解毒、消暑和通便功效，適合夏天清暑熱。較少外出曬太陽或常留於冷氣地方，就不必飲太多。

勝瓜草菇雞粒湯清熱解暑｜哪類人不宜飲用

滾湯食譜7.蘆筍粟米番茄湯

開胃、養脾、補腎，適合暑熱胃納不開的時節食用。胃納差的孕婦尤其適合，可從中補充葉酸。此湯品患有痛風、糖尿病人士慎服。

蘆筍粟米番茄湯｜養脾補腎抗疲勞

滾湯食譜8.紫菜粉絲草菇湯

可清熱、利尿、消口臭、去眼垢，適合大眾飲用。

紫菜粉絲草菇湯｜利尿清熱除口臭

滾湯食譜9.番茄大豆芽豆腐湯

有清熱瀉火、消食開胃及通便的作用，適合一般人士，尤其節日大吃大喝後及素食者飲用更佳。加適量的老薑片及紅棗同煮可降低寒性，脾胃虛寒、腹瀉、痛風或經痛期間要慎服。

番茄大豆芽豆腐湯瀉火消滯｜清熱唔一定飲涼茶

滾湯食譜10.秋葵豆腐蛋花湯

助降血糖及降血壓，有滋陰潤燥，養胃通便功效，適合初秋開始乾燥，但天氣仍熱時飲用。

秋葵豆腐蛋花湯降血糖血壓｜處理食用秋葵注意

滾湯食譜11.芥菜番薯湯

潤腸、化寒痰，但並非治感冒。主要宣利肺氣、化寒痰、止咳及通便秘等。由於芥菜性溫，容易上火，有熱咳熱痰、胃脹等人士需要慎服。

芥菜番薯湯不宜加薑｜潤腸化寒痰非治感冒

滾湯食譜12.芥菜豆腐瘦肉湯

性質平和，富含營養，適合多數人飲用，能消滯、生津及化痰。

芥菜豆腐瘦肉湯消滯生津而不涼｜一年四季都啱飲