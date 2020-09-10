【素食親子丼食譜】一鍋到底懶人料理　菇菌代替雞肉一樣飽肚美味

親子丼，說穿了其實是一碗日式滑蛋雞肉飯。儘管看似是一碗頽飯，但嫩滑的滑蛋包裹著吸收了湯汁的洋蔥及惹味雞扒，能夠果腹之餘，亦是工作辛苦過後的療癒食物。若是把親子丼作為遲來的晚餐怕吃不消的話，不妨以較簡單清淡的菇菌代替雞肉，一樣飽肚！

親子丼好食又易做，用菇菌代替雞肉更方便，可以一煲過，說它是最快的日式丼飯料理，一種偷懶的晚餐，應該當之無愧。日式料理總離不開砂糖、日本清酒、味醂、日本豉油這四種調味，不過量度不同調味料也太費時，其實家中具備日式醬油濃縮湯頭（つゆ）或萬用汁，如昆布或素麵汁，都已經足夠應付這個懶人版親子丼。筆者為了增加甜味而加了味醂，若家中沒有亦可省去。

另外，加入蛋液時謹記沿鍋邊而下，令蛋液可以平均分佈。而製作滑蛋的秘訣是蛋漿一下鍋便關火，利用鍋中的餘溫令蛋慢慢變熟，便能煮出滑溜的雞蛋。

製作滑蛋的秘訣是蛋漿一下鍋便關火，利用鍋中的餘溫令蛋慢慢變熟，便能煮出滑溜的雞蛋。

素食親子丼食譜

攝錄：陳錦超、詹郭敏

剪接：陳錦超

健康小貼士：

菇菌各有不同營養價值，冬菇的嘌呤可抑制負責收縮血管的酶，有助放鬆血管；杏鮑菇中的洛伐他汀（Lovastatin）有助將循環系統的總膽固醇水平降低，改善血液循環；本菇的Beta葡聚醣含量高，對增強免疫力特別有效。但菇菌類嘌呤含量高，當體內嘌呤過高會形成尿酸，或會增加患痛風的機會，因此應適量進食及痛風患者不宜食用。

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