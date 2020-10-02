【消滯湯水食譜合集】解滯助消化10款湯水　紓緩肚脹胃氣健脾清熱

節日後容易飲飽食滯，消化不良；吃了太多煎炸及油膩食物，「熱氣」上火的問題也隨之而來。以下十款消滯湯水，註冊中醫師指可助消化、整腸、減胃氣腹脹、清熱及健脾，紓緩腸胃不適，適合食滯的人士飲用。

節日後容易消化不良，中醫推介的消滯湯水助整腸及減胃氣腹脹。

花生眉豆木瓜雪耳湯︰消滯、去濕、健脾、潤肺。

花生眉豆煲雞腳，素湯水大可以用雪耳取締，雪耳蘊藏豐富的植物膠原蛋白，有滋陰潤肺的功效。此湯可去濕健脾，潤肺消滯。一周可飲1至2次。適合一般人飲用，患有痛風症人士卻不宜。

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

南瓜大蒜湯︰助消化、整腸、防腹瀉、補脾、益氣、暖胃。

此湯有助整腸消滯，加強脾胃消化吸收，是行氣保暖及增強體質的湯水，可補中益氣，可以一星期飲用一次，怕蒜味的人士不宜。脾胃虛寒及牙病患者不宜多吃蜜棗，而有宿疾便秘及糖尿病者慎食蜜棗。

南瓜大蒜湯食譜

谷麥芽蓮藕豬𦟌湯︰消滯、健脾、緩和消化不良。

此湯有健脾和胃，行氣消食功效，特別適合食滯人士。但脾胃較弱，沒有滯胃問題，不宜飲太多。

谷麥芽蓮藕豬𦟌湯食譜

芥菜豆腐瘦肉湯︰消滯、生津。

芥菜豆腐瘦肉湯四時皆宜，三種材料互相補足，能消滯化痰，生津而不涼，適合多數人飲用。但芥菜性溫，有散寒之效，對體質偏熱，生瘡、生痔瘡甚或便血的人士，不適宜單吃太多。

芥菜豆腐鹹肉湯食譜

谷麥牙蘋果腰豆湯︰消滯、除腹脹、健脾、生津。

此湯有健脾開胃、和中消食、增加食慾的效用。適合素食者因澱粉類食物吃滯而出現的腹脹、消化不良等問題。孕婦及哺乳媽媽忌服，避免回乳。谷牙及麥牙要封存好，用密封的器皿保存免惹來螞蟻。

谷麥牙蘋果腰豆湯食譜

木耳雪耳山楂湯︰消滯、減肚脹、潤膚。

此湯有消滯、潤腸、通便及滋陰潤肺的功效。適合減肥人士，也可潤澤皮膚、降血脂、血壓及改善心血管問題。但有胃潰瘍、胃酸倒流、脾胃虛弱及沒有患上飲食積滯者要慎服。一星期可飲用一至兩次。

木耳雪耳山楂湯食譜

淮山薏米陳皮湯︰去油膩、消滯、健脾。

山楂對消油膩、肉食積滯特別有效，麥芽適用於因米飯、芋頭等的食滯症狀。此湯適合食滯的人士，平日不需常喝，孕婦及授乳期的婦女則不宜飲用。

淮山薏米陳皮湯食譜

青紅蘿蔔菜乾素湯︰消滯、通便。

此湯適合有消化不良，胃脹、噯氣的人士，可消滯及紓緩便秘。易頭暈、手足冰冷的人士不宜多服。懷孕及三高的人士不宜飲用。

青紅蘿蔔菜乾湯食譜

番茄大豆芽豆腐湯︰消滯、瀉火、清熱。

BBQ、吃火鍋易「熱氣」，清熱不一定喝涼茶，清熱瀉火的簡湯水也適合。此湯助清熱瀉火、消食開胃及通便。適合一般人士，尤其節日大吃大喝後飲用更佳。一星期可喝一至兩次。但此湯偏寒涼，加適量的老薑片及紅棗可降低寒性。脾胃虛寒、腹瀉、痛風或經痛期間要慎服。

番茄大豆芽豆腐湯食譜

牛蒡粉葛心內美湯︰消滯、解毒、清熱。

心內美是紫蘿蔔，功效也跟蘿蔔類同，有消滯、清熱及化痰的作用。此湯性質較涼，有健脾、消食及清熱的功效。適合BBQ、火鍋、聚餐或進補後食用，防止食滯及化熱，但脾胃虛寒，容易腹瀉、腹痛人士慎服。此湯一星期可飲用一至兩次。