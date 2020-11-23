【三餸一湯食譜】黑醋番茄+秋葵本菇炒蛋+紙包三文魚+粟米忌廉湯

隨著年紀增長、壓力、飲食習慣等等，皮膚的狀況每況愈下，慢慢對護膚、延緩衰老的資訊開始關注，要及早保養。事實上，除了外在，內在的飲食習慣也不可忽視，當中需要補充的骨膠原不一定只有在雞腳、豬皮等高脂食物找到，若然在日常飲食中攝取足夠的優質蛋白和維他命C，一樣也可以製造肌膚的骨膠原。以下介紹的三餸一湯便是最健康、便宜又有效的護膚餐！

吃出美肌要攝取優質蛋白和維他命C製造骨膠原之餘，還要抵擋攻擊細胞、令肌膚和身體狀況衰老的自由基，最有效的方法是實行「彩虹飲食」的原則。營養師謝詠瑩（Gloria）在自己的著作中指不同蔬果能提供不同的植物抗氧化物，有助抵抗自由基對皮膚的侵害，建議可參考下圖，在不同顏色的組別選擇自己喜歡的食物。

按下圖看5大顏色蔬果及功效：

+ 10 + 10 + 10

護膚四食

一啖一粒又開胃的黑醋小番茄酸甜而不膩，當中的胡蘿蔔素有助增強抵抗力；茄紅素有助減少紫外線對皮膚的侵害，不管是經常留在室外或室內也是不可缺少的小食。

【涼拌食譜】黑醋小番茄酸甜清涼夏天必選！3個步驟即可輕鬆剝皮

黑醋小番茄食譜

秋葵，又有「綠色人參」、「植物界黃金」等美譽，它含抗氧化物類黃酮（Flavonoid），有效對抗自由基對細胞的侵害，延緩衰老。若是害怕生吃時那滑潺潺的黏液，不如試著煮秋葵炒蛋，再加點本菇，讓它更香更有口感。

【秋葵本菇炒蛋食譜】食秋葵好處多 防癌降血糖減肥一應俱全！

秋葵本菇炒蛋食譜

紙包魚，聽起來似是很高級的法國料理，其實不論材料與製法都十分簡單。可以做紙包魚的魚很多，包括：鱸魚、鯛魚、比目魚，但最常見的就非三文魚莫屬。用紙包好所有材料再氣炸，把食材的鮮味都鎖在牛油紙中，蔬菜亦能吸收其肉汁，而且蘆荀、洋蔥富含鉀質對去水腫有不少幫助。

【氣炸鍋食譜】紙包三文魚簡易法國菜 嫩滑多汁減營養流失

紙包三文魚食譜

粟米忌廉湯，用上鮮甜無添加的新鮮粟米；令味道更香更有層次的洋蔥；增加濃稠效果的薯仔，三樣材料加埋便成了無懈可擊的飽肚、延緩衰老及去水腫的西湯。

【粟米忌廉湯食譜】護眼降血壓延緩衰老 輕鬆取粒自製鮮甜濃湯

粟米忌廉湯食譜

資料來源：《營養師Gloria 79個簡易護膚食譜》