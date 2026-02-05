10大常見食物有劇毒　美醫：腎衰竭甚至死亡　蘋果這部分恐致中毒

美國知名網紅醫師麥可（Mike）於YouTube頻道發表影片，提醒大眾留意10種常見食物，若未經妥善處理，可能含有致命毒素，包括蘋果籽、未成熟荔枝、生腰果、河豚（雞泡魚）、發芽馬鈴薯（薯仔）等，可能導致中毒、腎衰竭、神經麻痺甚至死亡。



毒性食物警示 蘋果籽、河豚等風險高

十大帶毒常見食物（01AI製圖）

麥可表示，蘋果籽含有扁桃苷，經腸道代謝會產生氰化物，雖偶爾誤食無須擔憂，但大量攝取恐致中毒，建議大家吃蘋果時應先去籽。河豚則因內臟含河豚毒素，毒性為氰化物的1200倍，僅限取得證照的專業廚師處理，誤食恐導致神經麻痺與呼吸停止，極具危險性。

麥可也提到，大黃葉因高劑量草酸，食用可能造成腎臟衰竭，僅莖部可吃。未熟荔枝含次甘氨酸，曾在印度造成兒童集體抽搐，空腹食用風險更高。紅腰豆若未充分煮沸，植物血凝素會引發嚴重腸胃不適，建議至少煮10分鐘以上。未成熟或未煮熟接骨木莓含苦味生物鹼，可能產生氫氰酸，引起腹瀉、嘔吐。

生腰果引發過敏 發芽馬鈴薯「誤食恐致命」

此外，麥可指出，生腰果若未經加熱處理，含有漆酚，接觸恐引發過敏反應。蓖麻籽含蓖麻毒蛋白，8顆即可產生劇毒，蓖麻油則因高溫萃取已去除毒性。發芽馬鈴薯含龍葵鹼，烹煮難以破壞，誤食恐致噁心、神經症狀甚至致命。肉豆蔻若高劑量攝取，會引發幻覺、心律不整或昏迷。

他強調，熟悉食物性質及正確處理方法，能有效降低中毒危險。這部影片在網路上已突破1050萬次瀏覽，顯示大眾對食品安全的高度關注。

