母子吃超大藍莓腹瀉入院！醫生揭人為催大易傷胃+1尺寸性價比最高

為了給家人補充營養，南京一位婦女特地購買直徑達3公分的超大藍莓，不料自己與孩子食用後卻雙雙出現腹脹、腹瀉症狀，被迫就醫診治。



中國南京市婦幼保健院消化內鏡中心醫師張為民檢查後發現，母子倆的不適正是過量食用超大藍莓所引起。

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張為民指出，超大藍莓之所以會對腸胃造成負擔，主要源於其生長週期短、催大處理等因素，導致果實內的果酸與鞣酸濃度偏高。這些物質會直接刺激胃黏膜，對於本身患有胃炎或胃潰瘍的人士而言，更可能誘發灼熱感與胃酸逆流等症狀。

除了酸性物質的刺激外，超大藍莓還存在另一項問題。張為民解釋，超大藍莓的纖維質通常較為粗硬，當這些纖維進入消化道後會摩擦腸壁，導致腸道蠕動加速，進而引發腹脹與腹瀉。此外，超大藍莓單顆所含的山梨醇含量較高，也是造成腹瀉的重要原因之一。

儘管藍莓具有多項健康益處，包括抗老化、提升專注力與保養視力等功效，但張為民強調，食用藍莓並非越大顆越好。醫師建議民眾的每日食用量應控制在50至100公克之間，並於飯後半小時食用為佳，以避免空腹狀態下對腸胃造成刺激。

在選購藍莓時，張為民提醒消費者應挑選中等大小、表皮呈現均勻白霜的藍莓，此類藍莓兼具優質的營養價值與口感。這類選擇不僅能確保安全食用，更能充分攝取藍莓的健康益處，避免因過度食用超大品種而帶來的腸胃不適。

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