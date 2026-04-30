立夏2026｜易心浮氣躁宜吃5食物+6湯水清熱去濕　6習俗忌門口穿鞋

立夏2026｜立夏是24節氣中第7個節氣，一般在5月5日至7日，2026年則落在5月5日。「立」代表開始，意味著夏天正式到來，氣溫開始升高。中醫認為，夏季屬火，火氣通心，這時就容易心浮氣躁、上火，應多吃護心的食物。此外，立夏是門神的生日，傳統習俗中忌做2件事，以免毀掉前途！



立夏2026｜立夏非真正夏天？

大家有無發覺，立夏雖說是夏天開始，但沒有6、7月份熱，一些北方地區甚至還帶有涼意。這是因為氣象學上，要連續5天平均氣溫超過22℃才算正式入夏。之所以叫「立夏」，主要是因為古代制定24節氣是根據太陽在黃道上的位置（黃經45度）來標記的，象徵季節的轉換，屬於「時間座標」，這時氣溫逐漸升高，農民開始種植紅豆、芥菜、大蔥、白豆、蘿蔔等耐熱的蔬菜。

農民會在立夏種植紅豆、芥菜、大蔥、白豆、蘿蔔等耐熱的蔬菜。（Pixabay）

立夏2026｜立夏4習俗 吃雞蛋補精氣

1. 吃雞蛋

俗語「立夏吃蛋，石頭踩爛」，即指吃了雞蛋，能預防因天氣炎熱而引起的食慾不振、疲倦等症狀。讓你精氣十足，身體強壯到連石頭都能踩爛！

2. 磅體重

三國時期，劉備死後，諸葛亮將阿斗（劉嬋）送往江東拜托吳國孫夫人撫養。孫夫人為了證明會好好照顧，便在每年立夏「稱重」報平安，由此形成習俗。當天許多人會在村口或家中掛起大秤，讓大家輪流坐在凳子上量體重。若比去年長胖了，就代表體質好，平安度過苦夏。

3. 忌門口穿鞋

相傳立夏這天是門神的生日，因此不要坐在門檻上，擋住門神出入，據說擋住門神就是擋住自己的前途。亦不要在正門口穿鞋，免得惹怒門神。除此之外，亦流行不同的習俗。立夏24節氣｜即睇飲食宜忌免上火、喉嚨乾癢 附7個立夏食療

4. 補老父

據台灣農業部的資料顯示，在台灣有「穀雨補老母，入夏補老父」的做法（尤其宜蘭地區），即要在這天煮豬腳麵線給父親吃，祈求父親在夏天能胃口大開、平安度夏。

5. 立夏繩

疰夏繩又稱「立夏繩」或「五彩繩」。要用五色絲線繫在小孩的手腕或腳踝上，直至節氣過後或第一場大雨時才能解開。傳說能幫助小孩消災避邪，並保佑平安長大。

立夏易吃冬瓜、蓮子等5種食物。（資料圖片）

立夏2026｜宜吃5食物

中醫常說「夏屬火，對應心」，而「五色入五臟」指綠色入肝、紅色入心、黃色入脾、白色入肺、黑色入腎。建議多吃番茄、紅蘿蔔、枸杞、紅豆、紅棗等紅色食物，可補血護心。另外天氣熱大家愛喝冰飲、吃生冷瓜果，最容易讓傷脾胃，導致食慾不振、身體沉重、大便黏膩、腹瀉或消化不良。

1. 冬瓜：是消暑利水的首選，記得連皮煮湯，清熱效果更佳。

2. 蓮子：能健脾止瀉，還有安神作用，解決夏天心煩睡不好的問題。

3. 蓮藕：有清熱、健脾的功效。

4. 苦瓜：有解毒、瀉火的功效。

5. 木瓜：含有「木瓜酵素」，能緩解消化不良，生吃亦能生津解渴。

立夏2026｜消暑去濕湯水食譜推薦

除了食物，湯水的效果更佳，有消暑、去濕、健脾胃等好處。

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