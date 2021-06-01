父親節食譜合集｜20款簡單佐酒家常菜　與爸爸小酌一杯更窩心！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-01 19:01

父親節，爸爸大晒！要孝敬一年365日為家庭勞碌奔波的父親大人，不一定要到酒店吃自助餐，相信兒女在家自煮下酒菜，跟爸爸小酌一杯更顯誠意有意思。總覺天下父親都愛吃住家飯、鑊氣小炒及嘆冰凍啤酒，杯中物一起暢飲之餘，還可以入饌，風味依舊。以下便集合了20款佐酒小吃、男士必愛家常菜食譜供大家參考，實行與爸爸一起過最窩心的父親節。

父親節食譜合集

家常菜、佐酒小菜篇

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以酒入饌篇

若然父親不愛杯中物或不宜飲酒，亦可選擇以酒入饌，中式的常以糟滷、紹興酒作調味；西式的則以啤酒、紅酒作調味，各具特色，任君選擇。

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