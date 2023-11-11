聖誕小食食譜合集｜雞翼薯角薄餅焦糖布甸　15款聖誕派對小食甜品

聖誕甜品小食款式想好了沒有？聖誕節下個月便到，大家準備好迎接Party沒有？除了叫到會，很多人都會和朋友自發一人準備一道小食，說實話，對廚藝不精的人來說簡直是「攞苦嚟辛」。不過，除了煮BB班的菠蘿腸仔、或是買現成到會外，還有很多難度只得一星的選擇！以下就有10個派對小食以及5個甜品食譜，睇得又食得，大人細路仔都鍾意，立即學定幾個簡易Party Food傍身吧！



以下介紹的食譜，主要以小食為主，烹調時間相當短，其中6款都可於20分鐘內完成，很方便吧？而其中一款甜品，撇除冷藏時間，更是5分鐘搞掂！

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