聖誕小食食譜合集｜雞翼薯角薄餅焦糖布甸 15款聖誕派對小食甜品
撰文：鄧穎琪
出版：更新：
聖誕甜品小食款式想好了沒有？聖誕節下個月便到，大家準備好迎接Party沒有？除了叫到會，很多人都會和朋友自發一人準備一道小食，說實話，對廚藝不精的人來說簡直是「攞苦嚟辛」。不過，除了煮BB班的菠蘿腸仔、或是買現成到會外，還有很多難度只得一星的選擇！以下就有10個派對小食以及5個甜品食譜，睇得又食得，大人細路仔都鍾意，立即學定幾個簡易Party Food傍身吧！
以下介紹的食譜，主要以小食為主，烹調時間相當短，其中6款都可於20分鐘內完成，很方便吧？而其中一款甜品，撇除冷藏時間，更是5分鐘搞掂！
【薄餅食譜】青醬彩椒免焗聖誕樹Pizza 派對主菜甜品食譜匯集！
+1
【牛油果食譜】牛油果鮮蝦雲吞杯小巧別致 打卡必備Party Food！
【派對小食食譜】煙肉車厘茄卷10分鐘做好 簡單到小朋友都煮到
【聖誕食譜】焗薯仔塔肉嫩爽甜 簡單食譜4步驟即成金光閃閃小食
【Tiramisu食譜】5分鐘Tiramisu懶人星級甜品 免蛋免魚膠4步完成
+1
【法式焦糖布甸食譜】Crème brûlée金黃香脆 用全蛋或蛋黃？
+1
【琉璃啫喱食譜】6大不失敗貼士做出升級版啫喱糖 最啱開Party