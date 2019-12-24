【一人聖誕大餐】一人過節煮咩好？湯海鮮主菜甜品自己一個也開心

一人過聖誕；一人過節，又如何？每天也應該給自己一個開心的理由，承如古巨基矩獻《其實毒L一個更開心》 ，獨食非無味，一人不等於孤獨，尤其獨居的單身女；單身男，孤單感豈會零？但這無非是周遭賦予給你的形容詞，衝破心理障礙，其實自己一個更開心，更自由；無束縛，無遷就，有時單身也是自己的選擇。好好享受你的單身日子，這只不過是人生中的某一階段。節日當平常，但都要獎勵自己 ！煮餐好；食餐勁，照顧好自己好好食飯！彰顯你的獨立成熟，這定當是一份魅力。入廚也不一定要做高手，以下為親愛的你們想好一人聖誕大餐提案，多是簡單食譜，包括湯羹、意粉、海鮮、肉類、主食-飯類、麵類，壓軸當然有甜品。