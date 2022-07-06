小暑湯水合集｜10款夏天湯水消暑清熱去濕　中醫推薦3種瓜慎吃雞?

小暑在每年7月6日至8日之間，而2022年的小暑就是明天（7月7日）。根據古籍《群芳譜》，小暑的意思是「暑氣至此尚未極也」，即天氣炎熱卻尚未到最熱之時，但隨住全球暖化等問題，即使未到小暑，天氣已十分酷熱。夏天外出一會便汗流浹背，自然要為身體補充水分，以下介紹10款由中醫推薦的湯水，主要以瓜類為主，讓你在小暑都能生津解暑！



古語有云：「一候溫風至；二候蟋蟀居宇；三候鷹始鷙。」意即小暑後，大地上不再有涼風，風中都散發著一股熱；接著蟋蟀會離開田野，躲到庭院的牆角下避暑，而老鷹一樣因地面氣溫太高，改為在清涼的高空中活動。

人們除了避暑外，亦可從飲食中著手解暑。註冊中醫師何捷豪接受《香港01》訪問時，就提及小暑的飲食原則，小暑飲食宜以清淡為主、多吃瓜果蔬菜，尤其是絲瓜、冬瓜和節瓜等，有利消暑及補充水分。

中醫建議小暑宜多吃瓜果，尤其是絲瓜、冬瓜和節瓜。

炎夏宜吃豬鴨 雞牛羊反助熱

肉類方面，何醫師直指：「夏天吃太多肉類，不符合中醫的養生原理。」他解釋，夏天暑氣盛而「暑氣必夾濕」，濕氣則傷腸胃，所以夏天容易出現食慾不振、食少腹脹的情況，再吃肉類等難以消化的食物，腸胃負擔只會更重。不過，這當然不代表夏天要完全戒肉，他建議選豬肉和鴨肉，兩者性涼，適合暑熱季節食用；相反雞肉、羊肉及牛肉，三者性味皆為甘溫，於夏天食用溫熱屬性的肉類反而容易助熱，不利腸胃。記者就按著這些飲食建議，挑選了10款由絲瓜、冬瓜和節瓜煲成的小暑湯水。

絲瓜：味甘性涼，入肝，胃經是葫蘆科植物可清熱，化痰，涼血及解毒。

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冬瓜：味甘淡性涼，能清熱、利水、去濕。

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節瓜：味甘性平，有清熱利尿，生津解渴功效。

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