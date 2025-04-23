EXO KAI Solo澳門演唱會2025｜Weverse優先搶票攻略｜座位表+連結
EXO KAI Solo澳門演唱會2025｜4.23 Weverse優先搶票攻略！附座位表+連結｜EXO成員Kai 回歸開展首個個人巡迴演唱會！將在6月先去澳門舉行「2025 Kai Solo Concert Tour KAION in Macau」，各位fans們又要去搶票了！先來到Weverse MEMBERSHIP 4月23日優先訂票，想了解如何搶購，一定要留意以下攻略。
EXO成員Kai 回歸開展首個個人巡迴演唱會，此次巡演【2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >】澳門站將於6月7日 在倫敦人綜藝館舉辦。
票價分為MOP/港幣$1,880、$1,580、$1,180及 $880，不同票價的觀眾有機會獲取不同的福利。售票將於4月16日上午10時透過購票通正式發售。
HKD/MOP $1880 褔利：
▹參與演前彩排觀賞活動 - 限定1000人
▹團體合照(20人一組) - 限定160人
▹紀念小卡
HKD/MOP $1580 褔利：
▹團體合照(20人一組) - 限定40人
▹紀念小卡
HKD/MOP $1180 / $880褔利：
▹紀念小卡
Weverse MEMBERSHIP 優先訂票: 門票於2025年4月23日中午12:00時至晚上23:59時(本地時間)在Cityline網站發售。
Weverse MEMBERSHIP 優先訂票流程
1) 於Cityline.com 登記用戶
2) 在 Weverse MEMBERSHIP 優先訂票當天（4月23日），瀏覽 cityline.com。
3) 選擇 2025 Kai Solo Concert Tour KAION in Macau 活動。優先訂票於中午12:00時(本地時間)開始。
4) 於購票時輸入您的 Weverse MEMBERSHIP 會員編號及電郵。
注意:每個預售代碼僅允許提交一次付款交易。請確保在結帳之前在同一張訂單上已添加 所有需要的門票。
5) 會員身份一經驗證後，您將會被轉至等候頁面（排隊輪候購票）。
6) 進入購票頁面後，可選擇所需區域和門票數量。
注意：每位會員每場演出最多可購買2張門票。
7) 輸入付款資料並結帳。
EXO KAI Solo澳門演唱會2025 公售 連結：連結1、連結2
EXO KAI Solo澳門演唱會2025 門券、座位表及價錢資訊
官方公布「2025 Kai Solo Concert Tour KAION in Macau」座位表及門券價錢為MOP/港幣$1,880、$1,580、$1,180及 $880
EXO KAI Solo澳門演唱會2025 演出日期
EXO KAI Solo澳門演唱會2025 演出日期為6月7日，只演1場。
EXO KAI Solo澳門演唱會2025 公開發售資訊
早前公佈了EXO KAI Solo澳門演唱會2025將於4月23日中午12時透過Cityline購票通正式優先發售。
👇EXO KAI Solo澳門演唱會2025 座位表👇
👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）
👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇
EXO KAI Solo澳門演唱會2025 何時舉行？如何搶購？
EXO KAI Solo澳門演唱會2025 即睇購買連結及心得
EXO KAI Solo澳門演唱會2025 於哪個場地舉行？
倫敦人綜藝館 舉行
EXO KAI Solo澳門演唱會2025 門券詳情？
價格為MOP/港幣$1,880、$1,580、$1,180及 $880
EXO KAI Solo澳門演唱會2025｜6個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。
當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「EXO KAI Solo澳門演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。
（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）
技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心
購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。
技巧3｜準備不同SIM卡
用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。
技巧4｜隨機應變
除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。
另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。
技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。
技巧6｜請準備AE信用卡
信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。