EXO KAI Solo澳門演唱會2025｜Weverse優先搶票攻略｜座位表+連結

撰文：小露寶
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EXO KAI Solo澳門演唱會2025｜4.23 Weverse優先搶票攻略！附座位表+連結｜EXO成員Kai 回歸開展首個個人巡迴演唱會！將在6月先去澳門舉行「2025 Kai Solo Concert Tour KAION in Macau」，各位fans們又要去搶票了！先來到Weverse MEMBERSHIP 4月23日優先訂票，想了解如何搶購，一定要留意以下攻略。

EXO成員Kai 回歸開展首個個人巡迴演唱會，此次巡演【2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >】澳門站將於6月7日 在倫敦人綜藝館舉辦。

EXO KAI Solo 澳門演唱會2025 購票資訊

票價分為MOP/港幣$1,880、$1,580、$1,180及 $880，不同票價的觀眾有機會獲取不同的福利。售票將於4月16日上午10時透過購票通正式發售。

HKD/MOP $1880 褔利：

▹參與演前彩排觀賞活動 - 限定1000人

▹團體合照(20人一組) - 限定160人

▹紀念小卡

HKD/MOP $1580 褔利：

▹團體合照(20人一組) - 限定40人

▹紀念小卡

HKD/MOP $1180 / $880褔利：

▹紀念小卡

Weverse MEMBERSHIP 優先訂票: 門票於2025年4月23日中午12:00時至晚上23:59時(本地時間)在Cityline網站發售。

Weverse MEMBERSHIP 優先訂票流程

1) 於Cityline.com 登記用戶

2) 在 Weverse MEMBERSHIP 優先訂票當天（4月23日），瀏覽 cityline.com。

3) 選擇 2025 Kai Solo Concert Tour KAION in Macau ⁠活動。優先訂票於中午12:00時(本地時間)開始。

4) 於購票時輸入您的 Weverse MEMBERSHIP 會員編號及電郵。

注意:每個預售代碼僅允許提交一次付款交易。請確保在結帳之前在同一張訂單上已添加 所有需要的門票。

5) 會員身份一經驗證後，您將會被轉至等候頁面（排隊輪候購票）。

6) 進入購票頁面後，可選擇所需區域和門票數量。

注意：每位會員每場演出最多可購買2張門票。

7) 輸入付款資料並結帳。

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EXO KAI Solo澳門演唱會2025 公售 連結：連結1、連結2

EXO KAI Solo 澳門演唱會2025 購票資訊

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「2025 Kai Solo Concert Tour KAION in Macau」座位表及門券價錢為MOP/港幣$1,880、$1,580、$1,180及 $880

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 演出日期

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 演出日期為6月7日，只演1場。

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 公開發售資訊

早前公佈了EXO KAI Solo澳門演唱會2025將於4月23日中午12時透過Cityline購票通正式優先發售。

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👇EXO KAI Solo澳門演唱會2025 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

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👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+15
記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券
+4
+7

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 何時舉行？如何搶購？

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 即睇購買連結及心得

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 於哪個場地舉行？

倫敦人綜藝館 舉行

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 門券詳情？

價格為MOP/港幣$1,880、$1,580、$1,180及 $880

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EXO KAI Solo澳門演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「EXO KAI Solo澳門演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。

AE最方便的地方便是大都不需要SMS認證，直接付款。
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