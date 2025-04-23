EXO KAI Solo澳門演唱會2025｜Weverse優先搶票攻略｜座位表+連結

EXO KAI Solo澳門演唱會2025｜4.23 Weverse優先搶票攻略！附座位表+連結｜EXO成員Kai 回歸開展首個個人巡迴演唱會！將在6月先去澳門舉行「2025 Kai Solo Concert Tour KAION in Macau」，各位fans們又要去搶票了！先來到Weverse MEMBERSHIP 4月23日優先訂票，想了解如何搶購，一定要留意以下攻略。



EXO成員Kai 回歸開展首個個人巡迴演唱會，此次巡演【2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >】澳門站將於6月7日 在倫敦人綜藝館舉辦。

EXO KAI Solo 澳門演唱會2025 購票資訊

票價分為MOP/港幣$1,880、$1,580、$1,180及 $880，不同票價的觀眾有機會獲取不同的福利。售票將於4月16日上午10時透過購票通正式發售。

HKD/MOP $1880 褔利：

▹參與演前彩排觀賞活動 - 限定1000人

▹團體合照(20人一組) - 限定160人

▹紀念小卡

HKD/MOP $1580 褔利：

▹團體合照(20人一組) - 限定40人

▹紀念小卡

HKD/MOP $1180 / $880褔利：

▹紀念小卡

Weverse MEMBERSHIP 優先訂票: 門票於2025年4月23日中午12:00時至晚上23:59時(本地時間)在Cityline網站發售。



Weverse MEMBERSHIP 優先訂票流程

1) 於Cityline.com 登記用戶

2) 在 Weverse MEMBERSHIP 優先訂票當天（4月23日），瀏覽 cityline.com。

3) 選擇 2025 Kai Solo Concert Tour KAION in Macau ⁠活動。優先訂票於中午12:00時(本地時間)開始。

4) 於購票時輸入您的 Weverse MEMBERSHIP 會員編號及電郵。

注意:每個預售代碼僅允許提交一次付款交易。請確保在結帳之前在同一張訂單上已添加 所有需要的門票。

5) 會員身份一經驗證後，您將會被轉至等候頁面（排隊輪候購票）。

6) 進入購票頁面後，可選擇所需區域和門票數量。

注意：每位會員每場演出最多可購買2張門票。

7) 輸入付款資料並結帳。

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 公售 連結：連結1、連結2

EXO KAI Solo 澳門演唱會2025 購票資訊

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「2025 Kai Solo Concert Tour KAION in Macau」座位表及門券價錢為MOP/港幣$1,880、$1,580、$1,180及 $880

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 演出日期

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 演出日期為6月7日，只演1場。

EXO KAI Solo澳門演唱會2025 公開發售資訊

早前公佈了EXO KAI Solo澳門演唱會2025將於4月23日中午12時透過Cityline購票通正式優先發售。

👇EXO KAI Solo澳門演唱會2025 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

+ 4

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EXO KAI Solo澳門演唱會2025 何時舉行？如何搶購？ EXO KAI Solo澳門演唱會2025 即睇購買連結及心得 EXO KAI Solo澳門演唱會2025 於哪個場地舉行？ 倫敦人綜藝館 舉行 EXO KAI Solo澳門演唱會2025 門券詳情？ 價格為MOP/港幣$1,880、$1,580、$1,180及 $880

EXO KAI Solo澳門演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「EXO KAI Solo澳門演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。