澳門酒店14間推介｜新濠影滙/巴黎人/倫敦人/大倉酒店/人均$196起

澳門酒店推介2025！澳門向來是不少港人快閃旅行的首選，除了有名勝景點、娛樂場外，更有水上樂園、展覽及teamLab等刺激好玩的活動及設施！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合14間澳門酒店，全部都設有免費穿梭巴士，部分酒店房價更包含天浪淘園門票，人均只需HK$196起！



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澳門酒店推介【1】澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）2023年9月開幕的新酒店，是澳門銀河綜合渡假城的其中一部分。房間空間寬敞之餘更配有浴缸，部分客房的浴缸更可望向城景，寫意萬分！而房間更引入了霧化玻璃，只要輕觸一鍵，浴室玻璃會隨即由透明化為白色，科技感十足。

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澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

房價：人均HKD$446起（標準客房（大床））

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：氹仔碼頭乘坐澳門銀河免費巴士再轉乘穿梭巴士

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澳門酒店推介【2】澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）

澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）位於澳門氹仔，鄰近馬場，在賽馬日可以在客房觀賞馬場激動人心的比賽，更可以遠眺氹仔的繁華美景！酒店客房以偏商務感的風格打造，以皮革搭配木系元素亦增添時尚感。

酒店客房採光度十足，空間寬敞且有浴缸，部分客房更提供景觀露台及景觀浴缸，享受最舒適的度假體驗！酒店亦有提供無邊際景觀游泳池、室內互動遊樂場盡情「放電」，有充氣城堡、腳上桌球、迷你高爾夫等，亦有安靜的閱讀區，大人小朋友都可以盡情暢玩！

澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）

房價：人均HK$240起（高級橫琴海景雙床客房）

地址：澳門氹仔東亞運大馬路924-998號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【3】澳門巴黎人（The Parisian Macao）

澳門巴黎人（The Parisian Macao）位於澳門路氹金光大道，是澳門首家法式主題酒店。酒店提供雙人房及家庭房，客房浴室有提供浴缸，雙人床亦非常大，床頭插座數量充足，有萬能插座及USB插口，相當方便，部分房間更坐擁巴黎鐵塔景觀！此外，酒店亦提供兒童樂園、室外游泳池、水上樂園等休閒設施，更有依照巴黎埃菲爾鐵塔1/2比例建造的巴黎鐵塔，可以盡情打卡！

澳門巴黎人（The Parisian Macao）

房價：人均HK$567起（豪華大床房）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：關口乘坐免費接駁巴士

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澳門酒店推介【4】澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）

澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）位於澳門路氹，分為明星匯和巨星匯兩棟建築，前者提供客房為主的房型，後者則是套房式房型，配有頂尖設施，兩棟建築都設有雙人及家庭房。酒店房間空間寬敞，設有浴缸、特大雙人床等基本設施，插座、洗漱用品充足，客房內的Mini Bar更可以免費飲食！酒店設施非常豐富，有賭場、電子遊戲場、室外游泳池、恆溫室內水上樂園、兒童室內遊樂場等，大朋友小朋友都可以開心暢玩！

澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）

房價：人均HK$425起（明星滙經典大床客房）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【5】澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）位於澳門上葡京度假村內，於2021年落成開業，提供1,350間客房及套房，最少的客房有60平方米，最大的更有110平方米！酒店客房設計走現代中國風，以藍色為主調，設有豪華浴缸及獨立淋浴間，坐擁綠植花園或城市景色，床頭部分設有充電插座，酒店亦有提供充足的洗漱用品。酒店更設有水療中心、室內游泳池、室外游泳池、娛樂城、Spa等設施，CP值超高！

澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

房價：人均HK$440起（豪華雙床客房）

地址：澳門路氹射擊路上葡京綜合度假村

交通：澳門半島或橫琴口岸乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【6】澳門皇都酒店（Hotel Royal）

澳門皇都酒店（Hotel Royal）座落於澳門市中心，鄰近澳門大賽車博物館、漁人碼頭、金沙度假區等熱門景點，附近亦有不少餐廳及商場，地理位置極佳！酒店於2016年翻新，房間裝修新穎乾淨，提供客房及套房房型，坐擁城市景觀，床頭部分設有充電插座，浴室配備浴缸。酒店另有提供家庭套房，設有兒童床，一家大小來玩都適合！酒店亦設有室內游泳池及健身室。

澳門皇都酒店（Hotel Royal）

房價：人均HK$183起（高級客房）

地址：澳門得勝馬路2-4號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【7】澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）

澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）坐落於澳門市中心的友誼大馬路，鄰近外港碼頭，是澳門第一間外資酒店。酒店雖然於1984年已經開業，但2018年曾進行翻新，內部設施都非常新穎。

客房以木系元素增添自然舒適感，空間寬敞且設備齊全，有浴缸、化妝鏡、各規格電源插座等，更提供相連房，非常貼心！酒店亦設有大型恆温室外游泳池，提供人工瀑布、水上滑梯和小童泳池，附設健身室、網球場室外及室內小童中心等。

澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）

房價：人均HK$265起（豪華大床客房）

地址：澳門友誼大馬路956-1110號

交通：乘坐免費澳娛綜合穿梭巴士

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澳門酒店推介【8】澳門大倉酒店（Hotel Okura Macau）

澳門大倉酒店（Hotel Okura Macau）位處澳門銀河度假城內，擁有綠洲花園及全球大規模的空中沖浪池。酒店提供客房及套房，亦提供家庭房，會為小朋友安排小童用品。酒店客房寧靜舒適，均設有連電視的浴缸、各規格電源插座、特大雙人床、洗漱用品等，套房房型另設獨立客廳、蒸氣浴室及按摩浴缸。房價亦包含天浪濤園及「童」樂坊門票，可以暢玩水上樂園，更有專屬海灘區、桑拿、室內游泳池、兒童俱樂部等休閒娛樂設施。

澳門大倉酒店（Hotel Okura Macau）

房價：人均HK$1,467起（豪華大床客房；包迷你吧、天浪濤園門票、「童」樂坊門票）

地址：澳門路氹望德聖母灣大馬路

交通：關口搭乘免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【9】澳門倫敦人酒店（The Londoner Hotel）

澳門倫敦人（The Londoner Hotel）於2021年開幕，開業至今好評不斷，無論清潔度、設施、位置都非常優越！酒店設計極具倫敦風格，客房以深色系打造，有不少實用性高的藝術作品。浴室則以維多利亞風格打造，雲石設計搭配超大浴缸非常奢華！酒店房價更包含專屬會所的免費早餐、經典英式下午茶、酒吧精選雞尾酒等禮遇，更可以享受室外游泳池、桑拿、健身室等設施，性價比超高！

澳門倫敦人酒店（The Londoner Hotel）

房價：人均HK$2,717起（路易套房；包早餐）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：乘搭免費穿梭巴士；由香港佐敦乘坐酒店直通車

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澳門酒店推介【10】澳門皇冠假日酒店（Crowne Plaza Macau）

澳門皇冠假日酒店（Crowne Plaza Macau）坐落在港珠澳大橋附近，雖然與熱門景點距離較遠，但酒店設有免費停車場，如果駕車到澳門的話就非常方便。酒店設有客房及套房房型，設有人體工學座椅、工作區，配備分隔沐浴間及浴缸的浴室，床頭有充足的電源插座，空間寬敞且乾淨。酒店另設室內景觀游泳池及健身室。

澳門皇冠假日酒店（Crowne Plaza Macau）

房價：人均HK$274起（標準房）

地址：澳門澳門半島東方明珠街君悦灣第七座

交通：關口轉乘免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【11】澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）

澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）坐落在金光大道中心地帶，鄰近路氹東地鐵站，鄰近澳門巴黎鐵塔、澳門teamLab超自然空間、哈利波特展覽等熱門景點，酒店亦有提供關口免費穿梭巴士服務，交通及觀光都非常方便！酒店提供360間客房和套房式公寓，全部房型均設有附電視的浴缸、床頭電源插座、沙發及大面積窗戶，部分套房房型設有臥室、客廳及飯廳。酒店亦附設5個户外游泳池、桑拿及主題式的SPA體驗。

澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）

房價：人均HK$714起（高級房）

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路

交通：關口轉乘免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【12】澳門百老匯酒店（Broadway Macau）

澳門百老匯酒店（Broadway Macau）坐落在路氹城，鄰近銀河綜藝館、澳門teamLab超自然空間、澳門巴黎鐵塔等景點，酒店亦有提供免費穿梭巴士服務，交通方便。酒店提供314間客房及套房，可以坐擁180度珠海橫琴河畔景色，均設有浴缸、工作區、床頭電源插座等，套房房型另設有小客廳及按摩浴缸。酒店亦設有室外泳池、娛樂城、健身室，更有超過40間澳門本地及亞洲地道食肆及米芝蓮星級餐廳！

澳門百老匯酒店（Broadway Macau）

房價：人均HK$204起（百老匯雙床客房；包茶點、天浪淘園門票、「童」樂坊門票）

地址：澳門路氹城蓮花海濱大馬路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【13】澳門君怡酒店（Grandview Hotel）

澳門君怡酒店（Grandview Hotel）位於氹仔市中心，鄰近運動場及馬會地鐵站，酒店旁邊就是官也街，與澳門地堡街、路氹歷史館、龍環葡韻住宅式博物館等景點距離亦非常近。酒店擁有425間客房及套房，全部房間均設有浴缸、特大床、電源插座等，空間寬敞且設備齊全，套房房型另有獨立客廳。酒店亦設有室外游泳池及健身室可以隨意使用。

澳門君怡酒店（Grandview Hotel）

房價：人均HK$196起（至尊大床客房）

地址：澳門氹仔柯維納總督馬路142號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【14】澳門康萊德酒店（Conrad Macao）

澳門康萊德酒店（Conrad Macao）位於路氹區澳門倫敦人內，是希爾頓集團旗下高端豪華度假酒店，更獲得《福布斯旅遊指南》星級殊榮！酒店提供634間客房及套房，房間設計高貴優雅，床邊設有沙發椅，空間寬敞，全部客房均設有圓形大浴缸，床頭有電源插座，床架更是2米寬的特大雙人床，部分客房更坐擁巴黎鐵塔景觀，超級浪漫！酒店更附設室外游泳池、按摩浴缸和蒸氣浴，絕對可以好好放鬆！

澳門康萊德酒店（Conrad Macao）

房價：人均HK$693起（豪華大床客房）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：乘搭免費穿梭巴士；由香港佐敦乘坐酒店直通車

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