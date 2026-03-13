台南酒店13間推介｜新開幕/近車站/市中心/空中泳池/人均$195起

台南酒店推介2026！雖然香港沒有直航飛機到台南，但飛到高雄再去台南其實亦相當方便，而且仲超多嘢玩！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合13間高CP值的台南酒店，大部分鄰近車站、購物中心、古蹟及文創園區等，人均最平$195更包早餐！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

台南酒店推介【1】煙波大飯店台南館（Lakeshore Hotel Tainan）

煙波大飯店台南館（Lakeshore Hotel Tainan）於2019年開幕，坐落於台南中心，鄰近赤崁樓和台南孔廟。酒店擁有多達536間客房，均配有景觀窗及浴缸，最大的房型可容納4人入住。酒店同時提供室外游泳池、桑拿、健身中心、餐廳及免費停車場等設施。

煙波大飯店台南館（Lakeshore Hotel Tainan）

房價：人均HK$311起（經典大床房）

地址：台南中西區永福路一段269號

交通：台南車站車程7分鐘

煙波大飯店台南館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台南酒店推介【2】福爾摩沙遊艇酒店（Formosa Yacht Resort）

福爾摩沙遊艇酒店（Formosa Yacht Resort）位於安平，鄰近安平古堡、安平老街及安平樹屋等景點。酒店於2022年開幕，擁有237間客房，房間設計簡約，空間寬敞舒適，配有私人露台及免費迷你吧。酒店同時附設無邊際游泳池、SPA、健身室、餐廳等休閒設施，並提供免費停車場及免費自行車租借服務。

福爾摩沙遊艇酒店（Formosa Yacht Resort）

房價：人均HK$403起（雅緻大床房；包早餐）

地址：台南安平區安平路988號

交通：台南車站車程22分鐘

福爾摩沙遊艇酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台南酒店推介【3】綉溪安平飯店（XIUXI ANPING HOTEL）

綉溪安平飯店（XIUXI ANPING HOTEL）位於台南安平區，鄰近安平古堡、赤崁樓等景點。酒店於2024年開幕，建築致敬安平古堡，內部設計充滿藝術風格，42間客房皆有獨特主題。客房均配有浴缸、免費迷你吧、LED電視等，大部分客房亦帶有私人露台，空間寬敞舒適。酒店同時配備全台首座免費沉浸式互動藝術空間體驗館、餐廳及免費停車場。

綉溪安平飯店（XIUXI ANPING HOTEL）

房價：人均HK$399起（豪華客房；包早餐）

地址：台南安平區古堡街136號

交通：台南車站車程20分鐘

綉溪安平飯店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台南酒店推介【4】台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）

台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）坐落在鹽水溪出海口附近，鄰近觀夕平臺、安平古堡、安平老街等景點。酒店擁有231間客房及套房，提供大型深泡式浴缸、免費飲料等，部分房型另設露台。酒店亦提供配備室內恆溫泳池、遊戲室、桑拿、健身室等設施，還設免費私人停車場及免費自行車租借服務。

台南大員皇冠假日酒店（Crowne Plaza Tainan, an IHG Hotel）

房價：人均HK$392起（高級房）

地址：台南安平區州平路289號

交通：台南車站車程23分鐘

台南大員皇冠假日酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台南酒店推介【5】台南晶英酒店（Silks Place Tainan）

台南晶英酒店（Silks Place Tainan）位於台南市中心，鄰近海安路藝術街、藍曬圖文創園區、神農街、台南美術館二館、烏邦圖書店等打卡景點。酒店提供255間客房及套房，最多可供4人入住。房內均配備大浴缸、梳化、免費迷你吧等。酒店亦附設空中泳池、健身房、親子互動遊戲室等設施，住客更可以免費泊車！

台南晶英酒店（Silks Place Tainan）

房價：人均HK$417起（海東大床房）

地址：台南中西區和意路1號

交通：台南機場車程15分鐘

台南晶英酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台南酒店推介【6】台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）

台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）坐落在台南東區，距離台南火車站僅13分鐘步程，台南公園、成功湖、臺灣府城隍廟、台南大遠百等景點亦均步行可達。酒店設有331間客房及套房，配備私人浴室及浴缸、梳化及茶几、雪櫃及電視等基本設施。酒店亦提供室外泳池、桑拿、健身室等設施，並有自行車租借、接送機及免費泊車服務。

台南遠東香格里拉（Shangri-La Far Eastern, Tainan）

房價：人均HK$371起（尊榮大床房）

地址：台南東區大學路西段89號

交通：台南車站步行13分鐘

台南遠東香格里拉搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台南酒店推介【7】禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）

禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）2022年開業，距離台南火車站僅8分鐘步程，鄰近城隍廟、氣象博物館、臺南市立美術館、遠東百貨等景點，吃喝玩樂都方便！酒店擁有180間客房及套房，最多可供4人入住，房間採用日系風格設計，空間寬敞、舒適乾淨。酒店亦附設天台游泳池、健身室、酒吧及餐廳等設施，住客亦可免費使用私人停車場。

禧榕軒大飯店（Grand Banyan Hotel）

房價：人均HK$266起（經典房）

地址：台南北區成功路28號

交通：台南車站步行8分鐘

禧榕軒大飯店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台南酒店推介【8】台南榮興金鬱金香酒店（Golden Tulip RS Boutique Hotel）

台南榮興金鬱金香酒店（Golden Tulip RS Boutique Hotel）坐落台南古都知名度古蹟赤崁樓旁，鄰近台南氣象博物館、赤崁樓、鄭成功祖廟、臺南市立美術館等景點。酒店設有47間客房及套房，房間採用各式英倫風格，配備咖啡機、多頻道電視、音響設備等設施。酒店亦附設健身室、餐廳及酒吧，並為住客提供免費泊車服務。

台南榮興金鬱金香酒店（Golden Tulip RS Boutique Hotel）

房價：人均HK$266起（標準客房；包早餐）

地址：台南中西區民族路二段128號

交通：台南車站步行13分鐘

台南榮興金鬱金香酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Agoda

台南酒店推介【9】捷絲旅 台南虎山館（Just Sleep Tainan Hushan）

捷絲旅 台南虎山館（Just Sleep Tainan Hushan）於2021年正式開幕，緊鄰十鼓仁糖文創園區，奇美博物館及台南都會公園，全部皆步行可達！酒店提供129間客房及套房，房間設計色彩繽紛，空間寬敞，設有梳化、茶几、特大床等，部分房型亦帶有浴缸。酒店擁有室外游泳池及餐廳，並提供接送車服務及免費停車場可供使用。

捷絲旅 台南虎山館（Just Sleep Tainan Hushan）

房價：人均HK$237起（鼓悦客房）

地址：台南仁德區文華路二段300號

交通：台南機場車程7分鐘

捷絲旅 台南虎山館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台南酒店推介【10】星鑽金華國際商旅（HUA HOTEL）

星鑽金華國際商旅（HUA HOTEL）鄰近中正商圈和國華商圈，步行可至神農街、海安路藝術街等古蹟及文創景點。酒店擁有56間客房，空間寬敞，整體乾淨衛生，不過部分房間沒有窗戶，亦有部分房間設有大面積景觀窗及大浴缸，可以因應需求選擇！酒店房價更包含免費早餐，CP值超高！

星鑽金華國際商旅（HUA HOTEL）

房價：人均HK$195起（雙人間-無窗；包早餐）

地址：台南中西區金華路三段218號

交通：台南車站車程11分鐘

星鑽金華國際商旅搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台南酒店推介【11】台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）

台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）坐落在台南安平區，鄰近安平老街及漁光島等自然景觀及老建築，可以有不一樣的體驗！酒店提供115間客房及套房，坐擁安平港或億載公園景觀，房間空間寬敞、設備齊全，部分房型更設有景觀浴缸！酒店設高空酒吧、24小時健身室、遊戲室、小童俱樂部等，更有機車租借服務，在台南深度遊超方便！

+ 9

台南安平雅樂軒酒店（Aloft Tainan Anping）

房價：人均HK$346起（快活樂窩雙床房）

地址：台南市安平區光州路108號

交通：台南機場車程26分鐘

台南安平雅樂軒酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台南酒店推介【12】和逸飯店台南西門館（HOTEL COZZI Tainan Ximen）

和逸飯店台南西門館（HOTEL COZZI Tainan Ximen）於2015年開幕，座落於台南市中西區，鄰近藍曬圖文創園區、台南美術館二館、海安路藝術街、新光三越等景點。酒店提供220間客房，除了普通客房外，最特別莫過於卡通頻道和逸家庭客房！客房以飛天小女警、探險活寶與熊熊遇見你主題設計，獨家卡通周邊可以全部帶回家！

和逸飯店台南西門館（HOTEL COZZI Tainan Ximen）

房價：人均HK$356起（舒適雙床房）

地址：台南中西區西門路一段658之2號, 中西區, 台南

交通：台南車站車程11分鐘

和逸飯店台南西門館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

台南酒店推介【13】台南老爺行旅（The Place Tainan）

台南老爺行旅（The Place Tainan）於2014年年底開幕，被譽為是台南3大Instagram打卡酒店之一！酒店設有223間客房，走輕奢華格調，空間寬敞、設備齊全，最大的房型可供4人入住。酒店配備健身室、餐廳、酒吧、咖啡室等，設有展覽空間及設計產品店，更提供自行車租借、接送機服務及免費公共停車場，非常貼心！

台南老爺行旅（The Place Tainan）

房價：人均HK$307起（行旅客房；包早餐）

地址：台南東區中華東路一段368號

交通：台南車站車程9分鐘

台南老爺行旅搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多台灣酒店推薦👇

台北新酒店｜台北車站酒店｜西門町酒店｜台北親子酒店｜台北溫泉酒店｜台北溫泉套票及住宿｜台東酒店｜台中酒店｜台中溫泉酒店｜高雄酒店｜北投溫泉酒店｜烏來溫泉酒店｜台灣森林系住宿｜台灣萬豪酒店｜宜蘭礁溪溫泉酒店｜宜蘭酒店