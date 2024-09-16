深圳瑞吉酒店5大推介位　KKMALL樓上／100樓極佳景觀／無邊際泳池

港人喜歡北上消費，全因價錢便宜、選擇又多，而且夠「就腳」，不少港人還會在內地渡過周末或假期。說到「就腳」，今次《香港01》旅遊頻道「好食玩飛」就會跟大家介紹位於港人消費熱點KK MALL樓上的深圳瑞吉酒店！這間酒店除了地點極佳，而且擁有100樓的絕佳景觀，其配套也非常好！即拉下看！

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京基100大廈是現時深圳第二高的大廈（啟用初期是深圳最高的大廈）（Trip.com）

酒店樓下直通大型商場KK MALL。（小紅書圖片）

深圳瑞吉酒店推介位【1】位置極佳：大型商場KK MALL樓上

深圳瑞吉酒店位於全深圳第2高的京基100大廈，鄰近地鐵大劇院站，地鐵有通道直通B2層，酒店與KK MALL互通，附近有購物街，而且與達萬象城10分鐘路程！無論是吃喝玩樂都非常方便！

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酒店可以看到深圳城市景色。（Trip.com）

深圳瑞吉酒店推介位【2】酒店景色一絕：房飽覽全深圳風景

京基100大廈是現時深圳第二高的大廈，酒店位於京基100大廈第75層至100層，酒店大堂位於96樓，最低層的房間由77樓開始，酒店房內已經可以看到全深圳的風景！2011年開業，至今已經使用13年，但所有用品都保養得非常好，設施仍然很新淨。

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深圳瑞吉酒店推介位【3】房間設備齊全，智能控制設備

深圳瑞吉酒店共有290間客房，包括41間豪華套房，全部房間都可以從高處眺望深圳風景。套房採用智能控制，開關燈都用平板電腦操作。房間內所有用品都一應俱全，例如牙刷、牙膏、浴鹽，室內有巨大浴缸，部份房間還可以看著風景浸浴，Mini Bar提供TWG的茶包、百歲山的樽裝水，而房間的零食、酒水都要付款，如果怕不小心吃了、喝了，可以請服務員來收走。

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深圳瑞吉酒店的健身室可以在高空一邊欣賞深圳城市景，一邊做運動。（trip.com）

深圳瑞吉酒店推介位【4】無邊際泳池

酒店75樓設有泳池及24小時開會的健身室。健身室一般健身設備都非常齊全，提供毛巾、飲用水，而健身室最大亮點在於一排面向落地玻璃的跑步機，住客可以一邊跑步、一邊欣賞深圳景觀。

旁邊的酒店泳池是室內恆溫泳池，有1個按摩暖水池及1個28米室內無邊際恆溫泳池，泳池單邊貼近玻璃窗，可以看到窗外景色！如果同行有小朋友，可以向酒店借用浮板同水泡。而泳池旁亦設有桑拿室。

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萬豪白金會員免費歎早餐、Happy Hour（小紅書圖片）

深圳瑞吉酒店推介位【5】會員免費早餐、Happy Hour

酒店設有5間餐廳及酒吧，住客可以按喜好挑選餐廳。如擁有萬豪白金會員可以免費在100樓酒吧Happy Hour（雞尾酒時間19:00-20:30）享用果汁、啤酒、紅酒、白酒任飲，也有中式點心、熱食、冷盤、生果、沙律、甜品等等。甚至可以在95樓餐廳免費享用自助早餐，早餐的食物有中式點心、熟食、西式包類，還會有印度食品，滿足來自不同國家的客人。每天傍晚（大約下午5:30），酒店還會舉行軍刀開香檳儀式，邀請當天生日的住客一起參與。

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

房價：人均$648（豪華城景大床房）

地址：深圳羅湖區深南東路5016號

交通：地鐵1號線大劇院站B出口，出站步行5分鐘直達。



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