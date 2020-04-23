英國旅遊｜精選10間倫敦抵住酒店　最近行3分鐘到泰晤士河看夜景

倫敦是歐洲的觀光大城，生活水準高，當然物價也高，倫敦酒店的價格往往也是讓大家卻步的原因之一，所以小編這次整理了自由行旅客們推薦的倫敦住宿區域，還有10間高CP值的倫敦酒店，不僅離觀光景點近、交通方便，治安也佳，讓大家第一次去也不中伏，可以安心放鬆地體驗這座充滿歷史與人文氣息的城市！

倫敦住宿分區地圖

倫敦住宿分區地圖（FunTime授權使用）

【倫敦住宿區域】國王十字 （King's Cross）

哈利波特迷必去的國王十字車站九又四分之三月台（Platform Nine and Three-Quarters）、大英博物館（British Museum）、大英圖書館（British Library），還有很多有特色的劇院、博物館都在這一帶。國王十字車站本身是通往英國北方城市的樞紐，另外歐洲之星（EuroStar）轉運站也位在這個區域，是倫敦超級重要的交通轉運點，有計畫前往其他城市的朋友們可以考慮住在這一區。

倫敦住宿推薦——阿蘭布拉酒店（Alhambra Hotel）

阿蘭布拉酒店 （Alhambra Hotel）隱身在住宅區的巷弄裡，建築本身是典型的英式公寓，房內布置溫馨、設備齊全，就好像回到自己的家一樣。阿蘭布拉酒店擁有得天獨厚的地理位置，離國王十字車站步行2分鐘就到、大英圖書館就在一旁，要去大英博物館也可以走路到，早餐美味，CP值很很高！

小編偷偷說：這間倫敦酒店的單人床比較窄，兩人出遊的話還是建議選雙人床！ 交通：國王十字車站步行2分鐘 附近景點：哈利波特月台、大英圖書館、大英博物館

倫敦住宿推薦——鉑爾曼倫敦聖潘克拉斯酒店（Pullman London St Pancras Hotel）

鉑爾曼倫敦聖潘克拉斯酒店 (Pullman London St Pancras Hotel)離聖潘克拉斯車站（St Pancras railway station）、國王十字車站都不遠，交通便利。酒店整體採用摩登風格的裝潢，簡潔舒適，設施有桑拿、蒸氣室、健身房，甚至還有美髮沙龍！酒店服務專業親切，還有會說中文的員工，不用擔心語言不通，四星級酒店有五星級的服務，完全展現鉑爾曼集團的水準。

小編偷偷說：雖然這間倫敦酒店的價格稍微高了一些，但鉑爾曼集團從來不會讓人失望，想要好好享受假期的朋友們選這間就對了！ 交通：聖潘克拉斯車站步行7分鐘 附近景點：哈利波特月台、大英圖書館、大英博物館

【倫敦住宿區域】西敏（City of Westminster）

西敏是倫敦繁忙的政治中心，治安非常良好。維多利亞火車站（Victoria station）是西敏區的主要車站，有來往倫敦格域機場（LGW, London Gatwick）的機場快線和機場巴士，許多倫敦著名的觀光景點例如西敏寺（Westminster Abbey）、白金漢宮（Buckingham Palace）、大笨鐘（Big Ben）走路就到，倫敦必看的騎兵衛隊閱兵也在這一區，是倫敦市區深度旅遊的好選擇。

倫敦住宿推薦——維多利亞Z酒店（The Z Hotel Victoria）

Z Hotel在倫敦有多家分店，主打高CP值、交通便利，其中維多利亞Z酒店 （The Z Hotel Victoria）位在維多利亞火車站對面，過個馬路就到，往返機場非常方便，對拉大行李的旅客來說是一大福音。飯店近許多倫敦熱門景點，離白金漢宮走路5分鐘就到，房間空間不大但整潔舒適，提供免費的芝士和紅酒。部分房型沒有窗戶，當然價格也會比較便宜，若是介意的旅客在預定時要看清楚！

小編偷偷說：這間倫敦酒店貼心提供無障礙的房型，浴室設有扶手，從房間到浴室沒有門檻也無須推門，需要的旅客可以考慮預訂！ 交通：維多利亞車站步行1分鐘 附近景點：白金漢宮、國會大廈、西敏寺、大笨鐘

倫敦住宿推薦——威靈頓藍蘭花酒店（Wellington Hotel by Blue Orchid）

威靈頓藍蘭花酒店（Wellington Hotel by Blue Orchid）坐落在安靜的住宅區內，不過距離維多利亞車站並不遠，附近也有便利商店和巴士站，生活機能佳。飯店走古典風格，室內的裝潢和家具相當典雅，房間寬敞可完全攤開大行李箱，在寸土寸金的倫敦市區非常難得。酒店提供歐陸式早餐，另外還有意式料理餐廳和酒吧，也有24小時的送餐服務，讓你不用出門也能享用美食！

+ 3 + 2

交通：維多利亞站步行10分鐘 附近景點：白金漢宮、國會大廈、西敏寺、大笨鐘

【倫敦住宿區域】柯芬園 （Covent Garden）

柯芬園隔著泰晤士河（River Thames）與對岸的倫敦眼（London Eye）相望，是倫敦主要的劇場與娛樂重地，區內有許多知名餐廳、大大小小的劇院，唐人街也在這裡。除了時尚精品店外，蘋果市集（Apple Market）的手工藝品也很值得前往挖挖寶，對於想在歐洲採購一番的旅客們來說，住在柯芬園再適合不過了！

倫敦住宿推薦——倫敦特拉法爾加廣場馨樂庭酒店 （Citadines Trafalgar Square London）

倫敦特拉法爾加廣場馨樂庭酒店 （Citadines Trafalgar Square London）是一間公寓式酒店，房間設備應有盡有，還有小廚房可以自己下廚，如果是家庭旅遊或是多人結伴出遊，可以選擇雙臥室公寓的房型，酒店也有提供24小時的咖啡吧和自助洗衣服務，想long stay也不用煩惱衣服不夠穿啦～

小編偷偷說：這間倫敦酒店距離泰晤士河非常近，走路3分鐘就能看到倫敦眼，河岸風光一覽無遺！ 交通：查令十字路站步行2分鐘 附近景點：倫敦眼、西敏寺、大笨鐘、泰晤士河

倫敦住宿推薦——LCS考文特花園公寓（LCS Covent Garden Apartments）

同樣是公寓式房型的LCS考文特花園公寓（LCS Covent Garden Apartments），距離柯芬園地鐵站（Covent Garden tube station）步行只要3分鐘，到博物館、劇院或唐人街也都很近，樓下還有24小時的超市。公寓設備齊全，有廚房可自行料理，客廳空間寬敞，適合一行人聚在一起聊聊天、吃吃宵夜，重點是房價親民，入住多天還會有折扣！

+ 4 + 3 + 2

小編偷偷說：這間倫敦酒店型態偏向B&B，需要先和住宿主人約時間取鑰匙喔！ 交通：柯芬園地鐵站步行3分鐘 附近景點：大英博物館、倫敦眼、皇家歌劇院（Royal Opera House）

【倫敦住宿區域】倫敦市（City of London）

倫敦市過去完全涵蓋所謂的「倫敦」，如今「倫敦」的範圍越來越大，倫敦市只佔了其中一小部分，不過倫敦市仍然是整個倫敦地區的金融中心，而這也造就了倫敦市充滿中世紀的古典風貌，見證倫敦幾個世紀歷史的倫敦塔就坐落在泰晤士河畔，壯觀的倫敦塔橋（ower Bridge）橫跨泰晤士河，運氣好的話還能看到倫敦塔橋開啟的盛況！

小編小提醒：如果真的不想錯過倫敦塔橋開橋時間的話，也可以到官網查詢～

倫敦住宿推薦——倫敦塔山英迪格酒店（Hotel Indigo London Tower Hill）

倫敦塔山英迪格酒店 （Hotel Indigo London Tower Hill）距離紅磚巷（Brick Lane）、倫敦塔（Tower of London）和倫敦塔碼頭（Tower Pier）只有幾步之遙，在酒店附近就可以穿梭中世紀的巷弄、搭船遊覽泰晤士河。酒店提供免費的Nespresso咖啡機和飲料，甚至還有巧克力的MINI BAR，早餐可選歐陸式、英式／愛爾蘭式或素食。房內裝潢如同整個倫敦市一樣，充滿古典風味，整體價格合理，CP值高！

交通：Aldgatetk車站步行3分鐘 附近景點：倫敦塔橋、倫敦塔、紅磚巷市集、碎片塔（The Shard）

倫敦住宿推薦——倫敦袋熊城市青年旅館（Wombats City Hostel London）

倫敦袋熊城市青年旅館 （Wombats City Hostel London）位在倫敦市的白教堂（Whitechapel)）一帶，是倫敦東區充滿活力和異國文化的地方，附近也有許多酒吧和異國餐廳。酒店房間寬敞乾淨，可以完全攤開行李箱，不同於一般青年旅館，這間倫敦酒店連宿舍房都有窗戶和衛浴，不會不見天日，也不用在公共空間排浴室！而且每晚最低約130元就能入住，是小資背包客的最佳選擇，說不定還能認識聊得來的外國朋友！

+ 5 + 4 + 3

小編偷偷說：如果想要有私人空間的話，也有雙人房可以選擇！ 交通： Aldgate Eas地鐵站步行8分鐘 附近景點：倫敦塔、倫敦塔橋、白教堂美術館（Whitechapel Gallery）

【倫敦住宿區域】帕丁頓Paddington（海德公園Hyde Park）

帕丁頓火車站（Paddington Station）位在倫敦最大的皇家庭園─海德公園旁，這個區域有4條地鐵線交會，還有往返希斯路機場（Heathrow Airport）的機場快線，這裡也是前往溫莎（Windsor）、牛津（Oxford）等西部景點的鐵路出發站。肯辛頓宮（Kensington Palace）、杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）、攝政公園（Regent's Park），以及位於貝克街（ Baker Street）的福爾摩斯紀念館（Sherlock Holmes Museum）都在這一帶，還有許多復古小物、古董的波多貝羅市集（Portobello Market ），不只好逛也很好拍！

倫敦住宿推薦——倫敦之家酒店（London House Hotel）

倫敦之家酒店（London House Hotel）走路5分鐘可到地鐵站，附近有超市，離帕丁頓火車站也不遠。酒店大廳有咖啡機與飲料機，歐陸式的早餐豐盛美味，雖然房間較小，但乾凈整潔、設備一應俱全。除了標準的雙人房和家庭房，這間倫敦酒店也有單人房、三人房，對獨行旅客或小家庭非常友善。

+ 5 + 4 + 3

倫敦住宿推薦——威斯特波恩海德公園酒店 （The Westbourne Hyde Park）

威斯特波恩海德公園酒店 （The Westbourne Hyde Park）鄰近地鐵站和帕丁頓火車站，離海德公園也很近，公園內有畫廊、藝廊，住在這裡可以同時享受倫敦的文藝氣息和綠意盎然。酒店設有酒吧，也提供送餐服務，員工十分親切，房間設施精緻完備，所有房型都有小廚房，而且2歲以下的嬰兒不收加床費用，爸媽們可以帶小孩一起來旅行！

+ 2

小編偷偷說：酒店的盥洗備品是英國名媛們的愛牌ELEMIS！ 交通：蘭開斯特門地鐵站（Lancaster Gate Tube Station步行4分鐘 附近景點：海德公園、肯辛頓宮、福爾摩斯紀念館、杜莎夫人蠟像館

看完以上五大倫敦住宿區域，會發現這幾個區域都位於倫敦的zone 1，因為這些地區治安較好、且多數觀光客會去的景點都在這裡，如果想到zone 1以外的景點或其他城市旅遊，這幾間推薦的倫敦酒店交通都非常便利，鄰近地鐵或火車站，不用擔心交通問題，趕快把它們筆記下來，下次去倫敦就從這裡挑幾間住吧～

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【倫敦住宿推薦】倫敦自由行必看，住宿區域總整理】