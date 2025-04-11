深圳打卡酒店10間｜玻璃泳池/海景浴缸/奢華旋轉樓/人均$257起

撰文：陳映蓉
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深圳打卡酒店推介2025！深圳近年有許多裝修精美的酒店落成，港人可以趁著復活節假期北上度假！《香港01》「好食玩飛」整合10間打卡Able的深圳酒店，有酒店提供無邊際玻璃泳池、打卡浴缸等，亦有酒店提供專業拍照服務，保證放上網超多人Like！人均更只需$257起！

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深圳打卡酒店推介【1】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）鄰近海灘，提供多種房型選擇，所有房型都面朝大海，且設有陽台及半開放浴室。酒店擁有兒童俱樂部、健身室、五間餐廳及兩個室外游泳池，其中一個更是無邊際玻璃打卡泳池，晚上還有精彩的M秀或晚間主題派對！房價更提供專業旅拍服務，非常貼心！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）
房價：人均HK$866起（豪華海景大床房；包早餐、專業旅拍）
地址：深圳鹽田區鹽梅路33號
交通：小梅沙站步行6分鐘
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深圳打卡酒店推介【2】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）於2024年開幕，步行3分鐘可達地鐵站。酒店擁有272間房，盡覽城市或深灣美景，房內配備浴缸及音響設備，套房更設有獨立客廳和飯廳。酒店提供的室內泳池更坐擁無敵市景，可以坐在窗前躺椅盡情打卡！酒店餐廳還設有奢華的旋轉樓梯，在這裡拍照絕對出片！

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）
房價：人均HK$起（豪華城景雙床房；包餐飲折扣）
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南站步行3分鐘
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深圳打卡酒店推介【3】深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）交位於高達300米的中洲控股中心內，房間景觀開揚，且配有半開放浴室及浴缸、音響、智能房間控制系統等設備。酒店另設免費停車場、健身室、餐廳及Spa等，更擁有南山最高的室內泳池，以及打卡able的特式旋轉樓梯！

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）
房價：人均HK$635起（豪華城市景觀大床客房）
地址：深圳南山區海德一道88號中洲控股中心A座
交通：後海站步行11分鐘
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深圳打卡酒店推介【4】深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）

深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）於2019年開幕，坐落於南山。酒店由頂級室內設計公司設計，擁有307間精緻客房，客房空間寬敞，設備奢華。酒店更設有健身室、餐廳、室內恆溫無邊際玻璃打卡游泳池等設施，十分打卡able！

深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）
房價：人均HK$391起（豪華大床房）
地址：深圳南山區留仙大道4088號
交通：大學城站步行11分鐘
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深圳打卡酒店推介【5】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區，鄰近地鐵站及福海河，可以免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐。酒店亦附設室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施，更有室外高空透明泳池等你盡情打卡！

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）
房價：人均HK$338起（高級房）
地址：深圳寶安區展雲路8號
交通：國展南站步行4分鐘
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深圳打卡酒店推介【6】深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

深深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）坐落在「中國八大醉美海岸之一」的金沙灣、以海島風打造。酒店設計帶有東南亞風情，大部分客房面向海景，更設有露台，非常適合拍照！酒店步行1分鐘可以直達沙灘，更擁有室內及室外泳池、模擬高爾夫球、網球場、足球場、兒童遊樂場等設施，絕對可以好好度假！

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）
房價：人均HK$419起（高級大床房）
地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號
交通：深圳坪山站車程55分鐘
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深圳打卡酒店推介【7】深圳官湖祕野礁石海景美宿

深圳官湖祕野礁石海景美宿於2024年開幕，坐落在有「深圳版鐮倉」的官湖沙灘旁。酒店共有22間客房，房間均有無敵海景！大部分房間內設有海景浴缸或海景泡池，並帶有寬敞露台，非常值得打卡留念！酒店亦附設戶外無邊際游泳池、日光浴場、公共浴池、公共海灘等，並提供水上活動及一系列餐飲設施及服務，更有免費20分鐘專屬攝影服務！

深圳官湖祕野礁石海景美宿
房價：人均HK$565起（海逅·海景大床房B202；包早餐、下午茶、糖水、迷你吧、管家服務、專屬攝影服務）
地址：深圳龍崗區葵涌街道官湖村官湖西路7號1號樓
交通：小梅沙站車程38分鐘
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深圳打卡酒店推介【8】熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Villa • Private Spring Resorts）

熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Villa • Private Spring Resorts）位於深圳龍崗區玫瑰海岸，於2023年開業，已獲得Trip.com深圳精品民宿第2名！民宿僅提供2間客房，房型坐擁海景，配備私湯、陽台、免費迷你吧等設施，房間非常精緻。不少住過這裏的網民都大讚民宿內的接待熱情，房價更包含雙人浪漫晚餐及沙灘騎馬代金券，超適合打卡！

熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Villa • Private Spring Resorts）
房價：人均HK$1,113起（海景私湯圓床房；包早餐、沙漠綠洲雙人浪漫晚餐、沙灘騎馬代金券、日本名湯温泉包、迷你吧）
地址：深圳龍崗區玫瑰海岸西門西南200米
交通：小梅沙站車程15分鐘
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深圳打卡酒店推介【9】苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）於2022年開業，建於南澳半山，只有24間客房。部份客房面向大海，擁有同時擁有山景及無敵大海景。每間房間都備有景觀浴缸，部份更會有泡池、私人泳池！房價包含下午茶及攝影師美拍30分鐘，可以盡情享受！酒店亦設有2個游泳池、日光浴場、健身室、餐廳等設施。

苫也·深圳不若林度假民宿
房價：人均HK$441起（柏露·山景露台大床房；包下午茶、攝影師美拍30分鐘&5張精修）
地址：深圳大鵬新區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟
交通：深圳坪山站車程57分鐘
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深圳打卡酒店推介【10】深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）

深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）於2020年開業，提供64間客房，酒店坐落於大鵬灣旁，陽台可以看到海景日落，房間面積由35平方米至108平方米不等，部份房間的浴缸有面海的大片圓形玻璃窗，可以一邊泡澡，一邊欣賞到漂亮的海景，更可以打卡留念。旁邊還有一個沙灘，去沙灘玩也很方便。

深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）
房價：人均HK$257起（海景日落·榻榻米庭院雙床房）
地址：深圳大鵬新區大鵬街道下沙社區
交通：深圳坪山站車程58分鐘
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