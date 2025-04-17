深圳洲際酒店10間｜大梅沙、華僑城店超人氣！激抵人均$165起

撰文：陳映蓉
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深圳洲際酒店推介2025！洲際酒店集團是其中一個知名的奢華酒店品牌，旗下有洲際酒店及度假村、洲至奢選、假日酒店等系列酒店，集團在深圳亦有多家精緻酒店！《香港01》「好食玩飛」整合10間洲際酒店集團旗下的深圳酒店，大部分裝修奢華且配備游泳池及大浴缸，人均更只需$165起！

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深圳洲際酒店推介【1】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年開幕，位於深圳西部會展新城，來往地鐵站只需步行10分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房，均設大面積採光窗、浴缸、乾濕分離浴室、特大睡床等。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）
房價：人均HK$377起（豪華大床房）
地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101
交通：國展北站步行11分鐘
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深圳洲際酒店推介【2】大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）
房價：人均HK$695起（豪華海景客房）
地址：深圳鹽田區大梅沙鹽葵路 (大梅沙段) 9號
交通：大梅沙站步行12分鐘
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深圳洲際酒店推介【3】深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）

深圳華僑城洲際大酒店位於地鐵華僑城站附近，鄰近歡樂海岸、益田假日廣場等景點。酒店更有設人造沙灘及水上樂園，最適合有小朋友的家庭前往！酒店更有超大兒童遊樂場，有室內玩耍區域，室外區域、聯通親子餐廳，仿如巨型城堡！酒店客房更有特色主題，以海洋風格打造，房內更自帶滑梯、投影儀等設施，就算帶埋小朋友一齊去旅行都不會悶！

深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）
房價：人均HK$452起（豪華房 雙床）
地址：深圳南山區華僑城深南大道9009號
交通：華僑城站步行1分鐘
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深圳洲際酒店推介【4】深圳威尼斯英迪格酒店（Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town）

深圳威尼斯英迪格酒店（Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town）位於深圳市中心，鄰近歡樂谷、錦綉中華及世界之窗等景點。酒店提供現代化客房以及奇趣戲夢劇場AI親子主題房。酒店擁有全年開放的室內泳池、依季節開放的室外泳池和健身中心。酒店穿梭巴士可搭乘巴士前往萬象天地、華僑城文化創意園、南頭古城等地區，非常方便！

深圳威尼斯英迪格酒店
房價：人均HK$404起（精品雙床房）
地址：深圳南山區華僑城深南大道9026號
交通：世界之窗地鐵站步行4分鐘
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深圳洲際酒店推介【5】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區，鄰近地鐵站及福海河，可以免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐。酒店亦附設室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施，更有室外高空透明泳池等你盡情打卡！

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）
房價：人均HK$338起（高級房）
地址：深圳寶安區展雲路8號
交通：國展南站步行4分鐘
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深圳洲際酒店推介【6】深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an）

深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an）於2024年開幕，鄰近銀田創意園、碧海灣公園、海濱公園等景點。酒店共有242間客房，房間配備超大浴缸及景觀窗，部分房型更可以遠眺海景！酒店同時配備室內游泳池、健身室、3家餐廳等設施。

深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an）
房價：人均HK$251起（高級房超大床浴缸）
地址：深圳寶安區,西鄉街道寶安大道4560號
交通：固戌站步行20分鐘
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深圳洲際酒店推介【7】深圳福田中心智選假日酒店（Holiday Inn Express Shenzhen Futian Center, an IHG hotel）

酒店位於深圳福田CBD商務中央區，交通便捷，毗鄰福田口岸及皇崗口岸。旅客可輕鬆駕車前往深圳蓮花山公園、深圳福田紅樹林自然保護區及生態公園、深圳世界之窗等景點。在旅客入住酒店之餘，可以俯瞰深圳高爾夫球場，宛如綠色天堂般的美景！酒店有提供機械人送貨服務，廁所使用智能馬桶，有乾濕分離，房間隔音良好。

深圳福田中心智選假日酒店（Holiday Inn Express Shenzhen Futian Center, an IHG hotel）
房價：人均HK$260起（高級房2張雙人床）
地址：深圳福田區沙頭街道新沙路18號
交通：地鐵購物公園站步行15分鐘，或上沙站步行19分鐘
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深圳洲際酒店推介【8】深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）坐落於羅湖區的繁榮地帶，步行3分鐘便到東門步行街；5分鐘便到金光華購物中心，距離羅湖口岸更只需18分鐘地鐵車程，非常方便！酒店提供312客房及套房，設計帶有古典歐洲格調，融合了中式傢俱，別具特色。酒店亦有提供室內游泳池、免費停車場、小童俱樂部等設施及服務。

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）
房價：人均HK$343起（高級雙床房）
地址：深圳市羅湖區南湖路3018號
交通：國貿站步行5分鐘
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深圳洲際酒店推介【9】深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）

深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）於2020年開幕，鄰近太古購物廣場及地鐵站，吃喝玩樂都方便！酒店擁有307間客房，房間現代摩登風格，配備全景落地窗、半開放浴室及浴缸等，同時設有親子主題房，最多可容納6人入住。酒店亦提供健身中心、瑜伽房、空中室內恆温泳池、按摩池、4間餐廳及酒吧。

深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）
房價：人均HK$325起（高級雙床房）
地址：深圳南山區深南大道9819號
交通：深大站步行7分鐘
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深圳洲際酒店推介【10】深圳龍華智選假日酒店（大浪商業中心店）（Holiday Inn Express Shenzhen Longhua (Dalang Business District)）

深圳龍華智選假日酒店（大浪商業中心店）（Holiday Inn Express Shenzhen Longhua (Dalang Business District)）於2021年開幕，坐落於龍華區，鄰近有大浪時尚創意城、石凹公園、新銳美術館等景點．酒店提供184間簡約客房，配備全景景觀窗及乾濕分離浴室。酒店亦附設免費私人停車場、洗衣房、健身室及2家餐廳，CP值超高！

深圳龍華智選假日酒店（大浪商業中心店）（Holiday Inn Express Shenzhen Longhua (Dalang Business District)）
房價：人均HK$165起（特惠大床房）
地址：深圳龍華區大浪街道華寧路16號
交通：陽台山東站車程15分鐘
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