深圳華僑城洲際大酒店｜4個必住理由！6000呎房+近地鐵　人均$453

深圳華僑城洲際大酒店是洲際集團旗下酒店，提供5星級的酒店服務，位於華僑城附近，交通非常方便。而最大的賣點是酒店內有不少兒童遊樂設備，不少家長都衝著酒店的兒童設施而至，更獲Trip.com評為深圳親子酒店第3名，被網民稱為「親子酒店天花板」！今次就跟大家介紹深圳華僑城洲際大酒店有什麼必住的賣點！



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深圳華僑城洲際大酒店最代表性的建築是城市中的海盜船！（Trip.com）

深圳華僑城洲際大酒店必住原因【1】近口岸+地鐵交通超方便

深圳華僑城洲際大酒店鄰近深圳灣口岸，交通非常便利，距離華僑城地鐵站僅100米，步行1分鐘即達。而且酒店鄰近景點，無論是錦綉中華民俗村、世界之窗都可以步行而至，附近還有歡樂谷、WOWO窩窩萌寵森友會、歡樂海岸購物中心、萬像天地、海岸城、山姆等等，吃喝玩樂都非常方便。

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深圳華僑城洲際大酒店必住原因【2】6200呎超級大房

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深圳華僑城洲際大酒店提供540間客房，客房面積由495呎至6192呎，各類客房都有獨立陽台、浴缸。客房還有自助咖啡機，提供免費水果、MINI BAR，如果慶祝生日、紀念日，還可以預先通知酒店，酒店會準備蛋糕慶祝。

特別推介親子客房，主打AI親子主題體驗，房間內有AI互動桌，孩子可以進行一連串海洋主題的MR（混合實境）遊戲，部份親子套房還有獨立大滑梯，即使回到房間也可以繼續放電！

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深圳華僑城洲際大酒店必住原因【3】18000呎海盜船水上樂園

18,000呎海盜船主題的水上樂園，有室外游泳池、室內游泳池、兒童游泳池，更附設人造沙灘，鋪滿一地乾淨幼細的白沙，酒店規定要脫鞋才能進入沙灘，所以較為乾淨，沙的質感亦非常好，孩子可以玩堆沙。室外有水上滑梯，旋轉滑梯、直滑梯、隧道滑梯，現場還提供水槍可以借用。

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深圳華僑城洲際大酒店必住原因【4】45000呎室內+室外兒童樂園

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深圳華僑城洲際大酒店有一個專為兒童而設的烏託邦樂園，樂園佔地45,000呎，分作室內、室外遊樂區兩大區域，其中室外遊樂區佔地36,000呎，設有迷宮花園、旋轉木馬、小火車等大型遊玩設施。室內遊樂區有繪本區、積木區、波波池、滑梯、攀爬區等等，樂園更設有托兒服務，父母可以輕鬆休息，享受一下假期。酒店有一系列手作班、廚藝班，供住客免費參加，由工作人員帶領一起製作口風琴、Pizza等等。

深圳華僑城洲際大酒店

房價：人均HK$453／晚起（豪華房-雙床）

地址：深圳南山區華僑城深南大道9009號

交通：深圳地鐵華僑城站步行約1分鐘

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