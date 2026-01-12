原宿酒店13間推介｜無邊際泳池／6人家庭房／有露台／人均$389起

原宿酒店推介2026｜位於澀谷區的「原宿」是日本十分有名的購物區，也有許多特色的咖啡店！《香港01》「好食玩飛」整合13間鄰近原宿的酒店，有酒店新開幕且設有頂樓無邊際泳池，有酒店則為家庭式公寓，亦有酒店提供免費公共浴場，人均只需$389起！



原宿酒店推介【1】illi Tria Shibuya

illi Tria Shibuya坐落於澀谷，鄰近忠犬八公像及Shibuya Sky，距離原宿則約3分鐘火車車程。酒店於2025年開幕，僅提供2間公寓式客房。房間設計注重空間利用和居家功能，所有客房均提供完備的廚房、客廳、飯廳等空間，並設有洗衣機、智能電視等設備，可容納多達6人入住。

illi Tria Shibuya

房價：人均HK$919起（高級套房（房間701））

地址：東京都澀谷區道玄坂1丁目15番8號 WAVE道玄坂大廈7樓

交通：澀谷站步行7分鐘

原宿酒店推介【2】JR東日本澀谷METS酒店（JR-EAST HOTEL METS SHIBUYA）

JR東日本澀谷METS酒店（JR-EAST HOTEL METS SHIBUYA）位於JR澀谷站新南口出口旁邊，從月台出來即可抵達酒店，與原宿則為一站之隔。酒店於2025年翻新，現在提供186間現代日式客房，客房空間寬敞，可以完全打開兩個大行李箱，而且房間隔音良好，即使鄰近JR鐵路亦不會被噪音滋擾。酒店另提供洗衣間及餐廳。

JR東日本澀谷METS酒店（JR-EAST HOTEL METS SHIBUYA）

房價：人均HK$561起（單人間）

地址：東京都澀谷區澀谷3丁目29番17號

交通：澀谷站步行9分鐘

原宿酒店推介【3】illi Mani Shibuya

illi Mani Shibuya位於澀谷中心地帶，鄰近澀谷中心街及代代木公園，與原宿亦僅一站之隔，地理位置優越。酒店於2024年開幕，僅提供6間家庭式客房，配備私人廚房、獨立洗衣機、數碼電視、起居室等空間，可容納2至6人入住，十分寬敞。

illi Mani Shibuya

房價：人均HK$990起（豪華客房（304房））

地址：東京都澀谷區宇田川町37-10

交通：澀谷站步行12分鐘

原宿酒店推介【4】東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）

東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）鄰近有不同購物中心、便利店及餐飲設施。酒店與原宿僅1站之隔，車程只需約3分鐘，十分方便。酒店於2024年開幕，擁有124間客房，以藍白色為主調，配以淺木色裝潢，寬敞明亮之餘，更提供洗衣機及小型廚房！酒店亦設有室內游泳池、休息室、酒吧和餐廳等設施。

東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）

房價：人均HK$1,062起（特大床房）

地址：東京都澀谷區櫻丘町3-3

交通：JR澀谷站步行8分鐘

原宿酒店推介【5】東京澀谷lyf酒店（雅詩閣集團）（lyf Shibuya Tokyo）

東京澀谷lyf酒店（雅詩閣集團）（lyf Shibuya Tokyo）位於澀谷中心，距離原宿約15分鐘步程。酒店於2024年12月全新開幕，主打共享公寓式的住宿體驗，提供200間客房。雖然房間偏小，但空間利用率高，床下底可放置行李箱，最大的房型可容納4人入住。酒店另提供自助洗衣房、共享廚房、24小時開放的健身中心等設施。

東京澀谷lyf酒店（雅詩閣集團）（lyf Shibuya Tokyo）

房價：人均HK$535起（雙人床房）

地址：東京都澀谷區宇田川町4丁目3號

交通：澀谷站步行11分鐘

原宿酒店推介【6】TRUNK酒店代代木公園（Trunk(Hotel) Yoyogi Park）

TRUNK酒店代代木公園（Trunk(Hotel) Yoyogi Park）位於澀谷代代木公園旁邊，距離原宿大約15分鐘步程。酒店於2023年9月開幕，僅提供25間客房，房間融合木、石、植栽等自然元素，打造溫暖而具現代感的生活空間，大部分房型配備露台及景觀浴缸。酒店同時設有頂層無邊際游泳池、餐廳及酒吧。

TRUNK酒店代代木公園（Trunk(Hotel) Yoyogi Park）

房價：人均HK$2,108起（城景標準房）

地址：東京都澀谷區富谷1丁目15-2

交通：代代木公園站步行6分鐘

原宿酒店推介【7】東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）

東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）於2023年9月進駐澀谷，是IHG洲際酒店集團旗下在日本的第四家酒店。酒店公共空間風格相對浮誇，客房則以深藍色為主調，配以落地大玻璃窗以及豪華的浴室設計，簡約之中亦帶點時尚感。酒店距離澀谷站亦僅5分鐘步程，距離原宿則約12分鐘車程。

東京澀谷英迪格酒店（Hotel Indigo Tokyo Shibuya）

房價：人均HK$1,278起（標準房）

地址：東京都澀谷區道玄坂2-25-12

交通：澀谷站步行5分鐘

原宿酒店推介【8】澀谷全天廣場酒店（all day place shibuya）

澀谷全天廣場酒店（all day place shibuya）位於Shibuya Stream大樓內，與澀谷車站直接連通，距離原宿則約18分鐘路程。酒店於2022年開幕，共有160間客房。房間採用時尚、現代的工業風設計風格，空間雖小但設備齊全而且隔音良好，床底可以放置行李，部分客房更能俯瞰澀谷十字交叉路口！酒店另設洗衣間、咖啡室及餐廳。

澀谷全天廣場酒店（all day place shibuya）

房價：人均HK$722起（雙人床房）

地址：東京都澀谷區澀谷3丁目21番3號

交通：澀谷站步行8分鐘

原宿酒店推介【9】青山格蘭酒店（THE AOYAMA GRAND HOTEL）

青山格蘭酒店（THE AOYAMA GRAND HOTEL）位於東京時尚地段，距離原宿約20分鐘路程。酒店於2020年開幕，提供42間客房，客房設計結合中世紀與現代奢華風格，充滿藝術感，房內亦配備免費迷你吧、4K智能電視、咖啡機等設施。酒店另設健身室、四間餐廳、兩間酒吧和咖啡廳，並提供免費自行車租借服務。

青山格蘭酒店（THE AOYAMA GRAND HOTEL）

房價：人均HK$1,278起（花園景標準大床房）

地址：東京港區北青山2丁目14-4

交通：外苑前站步行4分鐘

原宿酒店推介【10】Sequence酒店 宮下公園（sequence MIYASHITA PARK / Shibuya）

Sequence酒店 宮下公園（sequence MIYASHITA PARK / Shibuya）位於東京澀谷，與複合式商業設施「宮下公園」直接相連，從酒店大廳可以直通宮下公園的頂樓，非常方便。酒店於2020年開幕，擁有多達240間客房，雖然房間偏小，但大部分客房設有大片落地窗，可欣賞到澀谷城景。酒店另設洗衣房、餐廳及酒吧等設施。

Sequence酒店 宮下公園（sequence MIYASHITA PARK / Shibuya）

房價：人均HK$626起（中等雙人床房）

地址：東京都澀谷區神宮前6丁目20番10號

交通：澀谷站步行10分鐘

原宿酒店推介【11】三井花園酒店神宮外苑東京普米爾（Mitsui Garden Hotel Jingugaien Tokyo Premier）

三井花園酒店神宮外苑東京普米爾（Mitsui Garden Hotel Jingugaien Tokyo Premier）坐落於新宿，鄰近新宿御苑及須賀神社，搭乘JR車程約7分鐘即可抵達原宿，交通尚算方便。酒店於2019年開幕，擁有362間客房，房間設計典雅舒適且配備露台。酒店同時設有健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店神宮外苑東京普米爾（Mitsui Garden Hotel Jingugaien Tokyo Premier）

房價：人均HK$389起（標準房）

地址：東京都新宿區霞ヶ丘町11-3

交通：國立競技場站步行4分鐘

原宿酒店推介【12】澀谷Stream酒店（SHIBUYA STREAM HOTEL）

澀谷Stream酒店（SHIBUYA STREAM HOTEL）坐落於Shibuya Stream商場，前往原宿只需搭乘1個站，車程約3分鐘。酒店於2018年開幕，共有177間客房以現代風作設計主調，空間寬敞更設有大片落地窗，讓你可以無死角俯瞰東京夜景，部分客房更可看到東京鐵塔！酒店另設餐廳、酒吧、自助洗衣房、健身中心等設施。

澀谷Stream酒店（SHIBUYA STREAM HOTEL）

房價：人均HK$898起（標準小型大床房）

地址：東京都澀谷區澀谷3-21-3

交通：澀谷站步行5分鐘

原宿酒店推介【13】Trunk（Hotel）Cat Street

Trunk（Hotel）Cat Street位於澀谷與原宿之間的「貓街」，距離澀谷及原宿均約13分鐘步程。酒店於2017年開幕，共有15間客房及套房，大部分套房為「閣樓」房型且提供露台或戶外平台，空間寬敞。酒店房間設計使用大量再生建材，融合自然元素，帶有溫馨的居家感。酒店同時設有餐廳及酒吧。

Trunk(Hotel)Cat Street

房價：人均HK$1,341起（標準雙人房 ）

地址：東京都澀谷區神宮前5丁目31番地

交通：澀谷站步行13分鐘

