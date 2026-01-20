東京特色酒店10間推介｜無邊際泳池/私人溫泉/工作坊　人均$482起

東京特色酒店推介2026｜東京酒店林立，更有不少富有特色的酒店！《香港01》「好食玩飛」整合10間東京特色酒店，有酒店客房提供電子琴或復古卡帶播放器，亦有酒店提供DIY手作或活動體驗，更有酒店設有頂樓無邊際泳池，人均只需$482起！



東京特色酒店推介【1】東京兜町凱悅嘉薈酒店（Caption By Hyatt Kabutocho Tokyo）

東京兜町凱悅嘉薈酒店（Caption By Hyatt Kabutocho Tokyo）於2025年10月全新開幕，是東京第一家凱悅尚選酒店。酒店擁有195間客房，採用超高樓底設計，藝術品及裝潢融入兜町歷史，空間寬敞帶時尚感，別具特色。酒店採用強調社群連結，除了提供健身室外，亦設立了結合餐廳、咖啡廳、酒吧和接待處的開放式「Talk Shop」空間。

東京兜町凱悅嘉薈酒店（Caption By Hyatt Kabutocho Tokyo）

房價：人均HK$981起（1張雙人床房）

地址：東京都中央區日本橋兜町12-1

交通：茅場町站步行5分鐘

東京特色酒店推介【2】馥府 東京銀座（Fufu Tokyo Ginza）

馥府東京銀座（Fufu Tokyo Ginza）於2025年11月全新開幕，是日本頂級溫泉品牌「馥府」在東京開設的第一家城市型酒店。酒店僅提供34間客房，均配備使用熱海溫泉水的私人岩石或檜木天然溫泉浴池。房內更設有專屬的私人庭園，打破了東京酒店的常規。酒店另設2間高級日式料理餐廳，並提供DIY榻榻米托盤、榻榻米杯墊等室內及戶外娛樂體驗。

馥府 東京銀座（Fufu Tokyo Ginza）

房價：人均HK$3,769起（雅緻套房）

地址：東京都中央區銀座1-7-10 Hulic 銀座大廈

交通：銀座一丁目站步行2分鐘

東京特色酒店推介【3】Premium Apart MONday 銀座EAST（Premium Apart MONday GINZA EAST）

Premium Apart MONday 銀座EAST（Premium Apart MONday GINZA EAST）位於東京中央區，鄰近歌舞伎座及築地本願寺。酒店於2025年4月開業，提供43間客房，提供多種房型，可容納2至7人入住。房內設有私人洗衣機、小型廚房、微波爐等設施，是東京少有擁有寬敞起居空間的家庭式客房。

Premium Apart MONday 銀座EAST（Premium Apart MONday GINZA EAST）

房價：人均HK$482起（基礎客房2）

地址：東京都中央區入船1丁目9番12號

交通：八丁堀站步行6分鐘

東京特色酒店推介【4】SOIL Nihonbashi Hotel

SOIL Nihonbashi Hotel是於2025年開幕的精品酒店，坐落於東京中心地段，距離日本橋僅約10分鐘步程。酒店擁有14間客房，房間設計結合復古與現代工業風，開放式佈局，加上大面積的窗戶引入了自然光，非常舒適。大部分房型亦不設電視機，而是配備復古卡帶播放器，可以盡情享受音樂。酒店樓下更設有以天然酵母製作的酸種Pizza店！

SOIL Nihonbashi Hotel

房價：人均HK$853起（一室公寓雙人間）

地址：東京都中央區日本橋人形町3丁目2−4

交通：人形町站步行4分鐘

東京特色酒店推介【5】東京 MESM 酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）

東京 MESM 酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）開業於2019年，坐落在竹芝港區。酒店擁有263間客房及套房，房間配備大浴室及浴缸、串流媒體服務等外，竟然還有電子琴可以使用，絕對是特別的體驗！房間空間寬敞，景觀開揚，部分房間更設有坐擁海景的大露台！酒店亦提供健身室、餐廳、酒吧等設施。

東京 MESM 酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）

房價：人均HK$1,847起（章節1 雙床房；包早餐）

地址：東京都港區海岸1-10-30

交通：竹芝站步行4分鐘

東京特色酒店推介【6】TRUNK酒店代代木公園（Trunk(Hotel) Yoyogi Park）

TRUNK酒店代代木公園（Trunk(Hotel) Yoyogi Park）位於澀谷代代木公園旁邊，距離原宿大約15分鐘步程。酒店於2023年開幕，僅提供25間客房，房間融合木、石、植栽等自然元素，打造溫暖而具現代感的生活空間，大部分房型配備露台及景觀浴缸。酒店同時設有餐廳、酒吧及游泳池，泳池更是東京市區較小見的戶外頂層無邊際泳池！

TRUNK酒店代代木公園（Trunk(Hotel) Yoyogi Park）

房價：人均HK$2,168起（城景標準房）

地址：東京都澀谷區富谷1丁目15-2

交通：代代木公園站步行6分鐘

東京特色酒店推介【7】東京御茶水龍名館酒店（總店）（Hotel Ryumeikan Ochanomizu Honten）

東京御茶水龍名館酒店（總店）是創業於1899年的老字號旅館，經過翻新後於2014年以精品酒店重新開幕，更曾連續多年獲得米芝蓮推薦！酒店僅提供9間客房，房間均在53平方米以上，是東京市區少有的寬敞房型，房內更配備陶瓷或柏木浴缸！酒店另設以「茶」為主題的特色餐廳，提供抹茶啤酒、將茶融入料理的和洋創作料理及精緻日式定食。

東京御茶水龍名館酒店（總店）（Hotel Ryumeikan Ochanomizu Honten）

房價：人均HK$1,235起（標準房）

地址：東京都千代田區神田駿河台3-4

交通：新御茶之水站步行3分鐘

東京特色酒店推介【8】虹夕諾雅 東京（HOSHINOYA Tokyo）

虹夕諾雅 東京（HOSHINOYA Tokyo）於2023年首次入選全球50家最佳飯店排名的第39名。酒店客房融合日本傳統與現代設計，有榻榻米和日式拉門亦增添和室氣氛，浴室則採用可霧化的大面積玻璃。酒店亦附設源自東京地底下1500米泉水的室內溫泉池及戶外溫泉區，亦有天空清晨劍術及茶道等體驗，是東京少有的體驗型酒店！

虹夕諾雅東京（HOSHINOYA Tokyo）

房價：人均HK$3,303起（櫻花盛開房）

地址：東京都千代田區大手町一丁目9番1

交通：大手町站步行6分鐘

東京特色酒店推介【9】迦努東京（Janu Tokyo）

迦努東京（Janu Tokyo） 於2024年3月開業，坐落於六本木，鄰近東京塔、六本木新城等景點。酒店提供122間客房及套房，設計融入日本傳統簡約及歐洲藝術風格，使用大量的暖色調木材、石材與編織紋理，擁有極致空間感。房間亦配備奢華露台及深泡式浴缸，部分房間更可以近距離看到東京鐵塔！酒店亦設有Spa、健身室、室內游泳池、餐廳等。

迦努東京（Janu Tokyo）

房價：人均HK$4,045起（豪華特大床房；包早餐）

地址：東京都港區麻布台1-2-2

交通：神谷町站步行6分鐘

東京特色酒店推介【10】安縵東京（Aman Tokyo）

安縵東京（Aman Tokyo）在近日公布的全球最佳酒店中排名第7，是東京奢華酒店之一。酒店客房將自然元素融入現代風格，和室加上傳統日本紙門的設計，奢華又帶有傳統風味，高樓層的落地大玻璃可欣賞東京24小時的美景，房間內的深泡式浴缸同樣坐擁無敵城景，絕對可以好好放鬆！酒店附設公共浴池、健身室、Spa等設施。

安縵東京（Aman Tokyo）

房價：人均HK$8,391起（東京套房；包早餐）

地址：東京都千代田區大手町1-5-6

交通：大手町站步行3分鐘

