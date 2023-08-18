東京新酒店12大推介｜2分鐘到地鐵站高CP值　近澀谷新宿池袋周邊

東京新酒店12大推介2023！《好食玩飛》編輯部精選東京新酒店12大推介，位於澀谷、新宿、池袋周邊，交通便利，有平民高CP值，亦有奢華高貴選擇，必住年頭開業東京星野新酒店！如果想住新宿或上野等交通方便的地區，可以順道看看新宿酒店推介及上野酒店推介。訂酒店之前不妨留意一下最新的 Agoda / Trip.com / Klook / Booking.com 酒店優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼詳情！

晴空塔是許多旅客必到打卡景點。（chelli.vash@ig）

東京新酒店【1】 OMO3淺草by星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）

開業日期：2023年7月31日

「OMO3淺草by星野集團」於23年7月31日新開幕，是OMO系列第4間位於東京的酒店，距離東京地鐵銀座線淺草站只有約4分鐘步程，鄰近淺草寺、仲見世通等景點，地理位置非常方便！酒店共設有98間客房，風格呈現東京淺草街道繁榮，房型包括雙床房、三床房及豪華四人房等，適合情侶或親子旅客。此外，「OMO3淺草」13樓頂層設有休息區，可以飽覽淺草由早到晚的街景，包括歷史悠久的淺草寺、東京晴空塔等。

OMO3 淺草 by 星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）

房價：人均HKD$442

地址：東京都台東區花川戶1−15−5 111-0033

交通：東京地鐵銀座線「淺草站」7號出口步行約4分鐘；都營淺草線「淺草站」A5號出口步行約6分鐘

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東京新酒店【2】宜必思尚品東京東銀座酒店（ibis Styles Tokyo Ginza East）

開業日期：2023年6月

宜必思尚品東京東銀座酒店於2023年中開幕，作為新酒店，設施新淨和貼心，最大優點是交通便利，幾分鐘路程內可到不同地鐵站，方便出行到相對應景點，如果不怕走路，十多分鍾可步行到東京車站，可以乘搭JR。房間方面，酒店走性價比路線，房間雖不算大，但設計方便舒適和乾淨。另外酒店11樓設有大浴場，有室內和室外池，住客可以泡浴消除疲勞，然後享用免費雪條，晚上宵夜時段更提供免費茶泡飯。

宜必思尚品東京東銀座酒店（ibis Styles Tokyo Ginza East）

房價：人均HKD$460

地址：東京都, Chuo-ku Shintomi 1-2-13

交通：東京地下鐵寶町站步行約4分鐘、新富町站步行約5分鐘

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東京新酒店【3】 池袋秘密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

開業日期：2022年3月1日

今年新開幕的酒店中，話題性極高的要數hotel hisoca！距離池袋站僅2分鐘路程，前身是池袋愛情旅館Hotel DOMANI，為新海誠電影《天氣之子》其中一個參考場景！酒店外觀大致保留原貌，房間則以柔和的粉色系為主，分為2至4人房型及最多容納6人的房型，而且每間房都設有獨立桑拿，適合多人入住！

池袋秘密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

人均︰約HKD$900

地址：東京都豊島区西池袋 1-10-4

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東京新酒店【4】東京蒙特埃瑪納酒店（蒙特利酒店集團）（（Hotel Monte Hermana Tokyo（Hotel Monterey Group））

開業日期：2022年7月16日

Hotel Monte Hermana Tokyo位於東京日本橋，距離JR東京站八重洲中央出口及地下鐵日本橋站3分鐘距離，周邊有不少購物好去處，交通亦相當便利，徒步前往皇居約15分鐘，乘車前往淺草、上野、晴空塔等約20分鐘。酒店客房設計主打江戶色彩，木系簡約風格。

東京蒙特埃瑪納酒店（蒙特利酒店集團）（（Hotel Monte Hermana Tokyo（Hotel Monterey Group））

人均︰約HKD$680

地址：東京都中央区日本橋3丁目3番15号

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東京新酒店【5】淺草新禦徒町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Shin Okachimachi Ekimae）

開業日期：2022年7月1日

日本APA酒店集團於東京淺草區再開設一間新酒店！這間新酒店距離都營大江戶線淺草新御徒町站約1分鐘路程，方便前往淺草、上野、晴空塔等熱門東京景點。酒店設計屬商務簡約型，房間時尚舒適，提供4種房型。

淺草新禦徒町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Shin Okachimachi Ekimae）

人均︰約HKD$170

地址：東京都台東区元浅草1-6-11

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淺草新禦徒町站前APA酒店（Agoda截圖）

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東京新酒店【6】新宿九小時女性旅館（Nine Hours Woman Shinjuku）

開業日期：2022年4月29日

Nine Hours主打精品膠囊住宿服務，在2022年4月於東京新宿開設全新膠囊酒店「ナインアワーズ ウーマン新宿」，更是首間可以住客提供睡眠分析服務的膠囊酒店！

酒店提供24小時入住服務，距離新宿三丁目站約2分鐘路程，步行往澀谷僅約15分鐘路程！膠囊酒店僅容許女性入住，適合獨遊的女性朋友，落街就可以購物。

新宿九小時女性旅館（Nine Hours Woman Shinjuku）

人均︰約HKD$200

地址：東京都新宿区新宿2-13-7

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新宿九小時女性旅館（Agoda截圖）

東京新酒店【5】東京灣拉維斯塔酒店（Lavista TokyoBay）

開業日期：2022年4月15日

Dormy Inn旗下位於東京灣的全新度假村酒店，最上層設有天然温泉大浴場，浸溫泉時可以將東京鐵塔、東京晴空塔等景色盡收眼底，相當寫意！酒店距離豐洲市場約5分鐘路程，酒店內設有通道直達海鷗線市場站前，適合想遠離市區享受度假氣氛的朋友！

東京灣拉維斯塔酒店（Lavista TokyoBay）

人均︰約HKD$300

地址：東京都江東区豊洲6-4-40

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東京新酒店【8】高田馬場相鐵GRAND FRESA酒店（Sotetsu Grand Fresa Takadanobaba）

開業日期：2022年4月1日

相鐵酒店集團旗下SOTETSU GRAND FRESA品牌，主打旅遊觀光客市場，房間設計舒適簡約，所在位置均在主要車站及觀光景點附近，最新於高田馬場開設的酒店分店，距離高田馬場站僅1分鐘路程，能乘坐鐵路輕易抵達池袋、上野、新宿、澀谷等多個旅遊熱點。

高田馬場相鐵GRAND FRESA酒店（Sotetsu Grand Fresa Takadanobaba）

人均︰約HKD$180

地址：東京都新宿区高田馬場1-27-7

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東京新酒店【9】赤羽Holic Hotel（Akabane Holic Hotel）

開業日期：2022年4月1日

HOLIC HOTELS旗下全新酒店日文名稱「赤羽ホリックホテル」，距離赤羽站僅1分鐘路程，附近有齊便利店及餐廳，亦可以徒步前往赤羽一番街及赤羽八蟠神參觀，前往埼玉超級競技場只需約20分鐘車程，方便一眾「追星族」睇演唱會！房型方面亦頗多選擇，除單人房及雙人房，亦有多人房可供選擇。

赤羽Holic Hotel（Akabane Holic Hotel）

人均︰約HKD$180

地址：東京都北区赤羽1丁目4番4号

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東京新酒店【7】赤羽ホリックホテル（Akabane Holic Hotel）

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東京新酒店【10】東京押上京成里士滿酒店（Keisei Richmond Hotel Tokyo Oshiage）

開業日期：2022年3月14日

連鎖酒店集團Richmond Hotel旗下的全新酒店，距離東京晴空塔及押上站僅1分鐘路程，不論是購物抑或歎美食都非常方便！房型方面，有雙人單床房、豪華雙床房等。

東京押上京成里士滿酒店（Keisei Richmond Hotel Tokyo Oshiage）

人均︰約HKD$290

地址：東京都墨田区押上1-8-23

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東京新酒店【11】大森JR-東梅茨酒店（JR-EAST HOTEL METS OMORI）

開業日期：2022年9月28日

第1間新酒店是JR東日本ホテルメッツ 大森，相信大家對JR東日本旗下酒店不陌生，主打設計性和功能性，9月28日將會於品川及川崎之間的JR大森站周邊開設全新酒店。酒店距離JR大森站僅1分鐘路程，乘坐JR鐵路可在30分鐘內，到達東京、新宿、六本木、澀谷等旅遊熱點。酒店共提供199間房間，以綠色及木色設計位置，自然簡約。

大森JR-東梅茨酒店（JR-EAST HOTEL METS OMORI）

人均︰約HKD$220

地址：東京都大田区大森北1-6-16 アトレ大森

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東京新酒店【12】OMO3 東京赤阪 by 星野集團

開業日期：2022年1月7日

星野集團「OMO」系列酒店向來性價比甚高，而東京最新開的「OMO3東京赤坂」為OMO系第3間酒店，距離赤坂站約3分鐘路程，方便前往六本木、明治神宮等人氣景點。房間以簡約設計為主，提供多種房型。

OMO3 東京赤阪 by 星野集團

人均︰約HKD$440

地址：東京都豊島区西池袋 1-10-4

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