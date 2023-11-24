深圳手信18大掃街名物推介　不只鮑師傅！必買荔枝酥、瀘溪河糕點

深圳手信2023！深圳與香港僅是一水之隔，最近成為港人快閃旅遊熱點。說到旅行，總少不了手信，《香港01》好食玩飛編輯部精選18大深圳名物，包括鮑師傅、GUMO GUMO、深圳窯雞王、瀘溪河等，讓大家逛深圳買手信時更得心應手。



港人北上消費成潮流。（資料圖片）

深圳手信2023｜18大掃街名物推介 麥軒荔枝酥/鮑師傅/瀘溪河糕點

深圳手信推介【1】GUMO GUMO——鬆軟芝士蛋糕

GUMO GUMO的標誌性橙紅包裝，精緻討好，被內地網民譽為蛋糕界的「愛馬仕」。店家出名榴蓮芝士蛋糕，蛋糕口感鬆軟，內裡有滿滿的鮮榴蓮果肉，非常足料大份！除芝士蛋糕，店家的白桃凍芝芝也值得一試，蛋糕外面裹著布丁，綿密細膩很好吃，令人一試難忘！

GUMO GUMO

地址：深圳市嘉賓路金光華廣場B2樓036A（美芝蓮旁邊）

營業時間：星期日-星期四1000-2200，星期五-星期六1000-2230

交通方法：地鐵1號國貿站，步行15分鐘



深圳手信推介【2】鮑師傅糕點——口味繁多 肉鬆小貝

鮑師傅的肉鬆小貝是深圳必買的美食，店面長期排滿人龍，人氣極高！店家的肉鬆小貝，外皮主要為戚風蛋糕，內餡夾有香甜的蛋黃醬，面上灑有滿滿肉鬆，口感極之鬆軟，且口味超多，包控必不可錯過！

更多資訊可詳閱：

鮑師傅糕點

地址：深圳福田街道崗廈社區深南大道2005號卓悅中心北區B1層NB119-120（深圳卓悅中心店*）

交通方法：深圳地鐵11/14號線崗廈北站6B出口

*鮑師傅糕點在深圳有9間分店。



深圳手信推介【3】吳酥生——即日即做中式糕餅

吳酥生主打性價比及顏值超高的中式糕點，食物均是每天新鮮烘焙，現做現賣，所有糕點從幾元到二十幾元不等，即便是在香港貴價的泡芙，這兒才賣人仔9.9元一盒！非常划算！必食桃酥、綠豆糕、香草冰淇淋泡芙以及拳頭般大的海苔肉鬆小貝。

吳酥生

地址：深圳市龍華區民治街道民強社區民治第一工業區1棟101

營業時間：0930-2200

交通方法：地鐵5號線民治站D口，步行520m



深圳手信推介【4】鍾華三叔公——手工糯米糍

鍾華三叔公出名CP值極高、口味繁多的手工糯米糍，10元有5個糯米糍，粒粒爆餡，真材實料，且不會過分！推薦口味包括蘇丹王榴蓮、抹茶紅豆、抹茶肉鬆、厚切芒果糯、香芋及紫薯等，現點現做的，等四、五分鐘就可以攞到啦！不過店家隱身在居民區巷子裡，不太起眼，須花一點時間找找。

鍾華三叔公手工糯米糍

地址：深圳市羅湖區深南東路黃貝嶺上村30號

營業時間：1130開店，售完即止

交通方法：地鐵5號線怡景站B出口，步行950米



深圳手信推介【5】南大門米糕——拉絲足料米糕

現包現做，打包帶回家還是熱！芒果及紅豆足料，咬落有韌性，可以拉絲。桂花榴蓮芝士米糕，口感鬆軟！

南大門米糕 羅湖店

地址：深圳桂木園區紅圍街13號

交通方法：地鐵1號線大劇院站D出口，步行380m



深圳手信推介【6】錢記——足料新派綠豆餅

愛綠豆餅的人必要去錢記，這兒跟平時吃的潮汕綠豆餅不一樣，除了經典的綠豆口味，還加創製了不少新口味，如咖啡、山楂、黃金芝士、抹茶、蔓越莓、紅豆及椰蓉蔓越莓等等，吃上口非常驚喜！

錢記綠豆餅

地址：深圳市布龍路東龍新村4區15號樓102店鋪

營業時間：0900-2100

交通方法：地鐵6號線上芬站A出口，步行830m



深圳手信推介【7】客家特產——地道現炸油糍

龍崗老街著名的客家小食店，開業逾二十多年，出名食物種類多，如油糍、糯米糍、粽子和糍紅薯，份量大又平宜，大部分都是幾蚊人仔有交易！推薦食有番薯油糍、白蘿蔔油糍、芋頭油糍及紅薯餅等，由於食品均是現炸，賣完即收攤！

客家特產

地址：深圳市龍崗區龍崗街道華特步行街31店

營業時間：0930開店，售完即止

交通方法：地鐵雙龍站D出口



深圳手信推介【8】前勝點心社——低糖芋泥麻糬

「前勝點心社」的低糖芋泥麻糬最出名，可以吃到有粒粒的芝麻，芋泥控一定喜歡。

前勝點心社

地址：壹方天地A區2樓靠近影院旁

交通方法：深圳地鐵4號線龍華站下車步行10分鐘



深圳手信推介【9】瀘溪河——半流心乳酪小貝

瀘溪河的糕點種類有桃酥、綠豆糕、蛋黃酥、雲片糕和餡餅等多種。除了鮑師傅，當地另一間人氣店「瀘溪河桃酥」，其推出的糕點味道被指可以與鮑師傅一較高下，同樣備受歡迎，吸引不少港人前往品嚐。

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瀘瀘溪河桃酥（福田連城新天地店）

地址：福華路連城新天地一期負1層C07

交通方法：地鐵1/4號線會展中心站B出口



深圳手信推介【10】及象咖啡——精緻酥心小金條

藏在六十樓的摩天大樓之中，深圳罕有地有間開在這麼高兼270度可欣賞靚景的咖啡店。必買自家製的口紅甜點系列，如酥心小金條、朱古力小方及世紀中心等，均是以奈油混合不同的食材製作，外形精緻，口感外酥內軟，伴咖啡同食一流！

及象咖啡

地址：深圳市卓越世紀中心1號樓整個60層

營業時間：0900-1900

交通方法：地鐵1號會展中心站D出口，步行570米



深圳手信推介【11】卡瑪王子——足料手工包點

卡瑪王子是碳水愛好者天堂！店內主打「丹麥牛乳卡仕」和「卡仕椰汁包」兩大招牌名物，前者將鵝肝及焦糖融合，使產品口味具有丹麥風味、紅豆甜味、焦糖香氣三個層次；後者將椰絲融入面皮，使面皮椰香濃郁、柔軟拉絲。想嘗與別不同的麵包，必要來試試！

卡瑪王子

地址：福田皇庭廣場G層



深圳手信推介【12】澤田本家——軟綿香甜銅鑼燒

澤田本家主打軟綿香甜的銅鑼燒和榴蓮大福。銅鑼燒有很多口味，如紅豆、抹茶奶油、奧利奧芝士、海鹽芝士、柚柚麻薯及椰子脆脆等，非常豐富！榴蓮大福榴蓮肉超級飽滿，搭配奶油，外層QQ糯糯的餅皮，教人難以抗拒。

澤田本家

地址：深圳市南山區南山街道桂灣四路169號前海萬象購物中心B183

營業時間：1000-2200

交通方法：地鐵1號國貿站，步行15分鐘



深圳手信推介【13】麥軒——手工荔枝酥

荔枝酥備受青睞，大大俊爆餡！內餡是荔枝乾及土鳳梨。麥軒主張「好面包配好咖啡」，採用慢發酵和現烘方式，每天供應手工新鮮烘焙的麵包搭配咖啡。店內必買「超多杏仁可頌」，杏仁片經手工堆疊而成，讓人一口咬下即可品嚐到杏仁和可頌酥脆的雙重美味；「阿華田可芬」可頌版杯子蛋糕，特選廣東人熟悉的阿華田口味，製作過程需要32層開酥和96小時的時間，極費心思。

麥軒荔枝酥（圖片截圖︰小紅書）

麥軒

地址：深圳市寶安區機場4樓出發大廳4H-02-01（G島）



深圳手信推介【14】青桔和木魚——精緻中式糕點及茶飲

青桔和木魚打新中式糕點和茶飲，光是糕點就有五十種可供選擇，平均約人民幣二十多元一件。糕點外觀精美，味道也不錯，當中必食粑粑糕、芒果福袋及宇治觀山特飲等，是不錯的伴手禮之選。

青桔和木魚

地址：深圳市万科天譽花園一期177號

營業時間：1130-2200

交通方法：地鐵3號吉祥站C出口，步行440米



深圳手信推介【15】深圳窯雞王——抵食農家土制窯雞

窯雞王主打平靚正¥69.9一隻的農家土制窯雞，運用傳統窯烤的方法，窯制出的雞份外鮮香嫩滑！窯雞王在深圳有20多間分店，不少人在行程尾聲都會買一兩隻回家加餸。

深圳窯雞王

地址：深圳市羅湖區南湖街道羅湖社區人民南路羅湖村77號101（羅湖口岸店*）

營業時間：1030-2359；0000-0600

交通方法：羅湖口岸對出

*窯雞王在深圳有20多家分店。



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深圳手信推介【16】Edmi Patisserie——創意夾心可麗露

上海超人氣可麗露店「Edmi Patisserie」近日登陸深圳萬象城！新店不但有限定「楊枝甘露」味，還有招牌的紅樹莓可露麗、開心果可露麗、榛果可露麗及原味可露麗，一口咬下去，外層脆口充滿焦糖香，內層則是濕潤Q彈的內餡，口感層次非常豐富！店家可麗露的包裝也非常精美，自食或送禮手信均相宜。

Edmi Patisserie（深圳灣萬象城店）

地址：深圳寶安南路1881號

交通方法：地鐵2號大劇院站F出口，步行470米



深圳手信推介【17】悅觀潮——真空包裝光明乳鴿

「光明乳鴿」是深圳三大名菜之一，有否想過隨時在家也可享受這份來自深圳的地道美味？近來悅觀潮推出真空包裝光明乳鴿，選用28天左右的妙齡乳鴿，買回家輕輕加熱即可食用，備受一眾網民好評！網民力讚光明乳鴿皮脆、肉嫩、汁多，連骨也帶香，吃上口齒頰留香，令人一試難忘，不過乳鴿¥198/2隻不算便宜。

深圳手信特產（南山店）

地址：深圳南山區南山街道桂廟路133號悅觀潮



深圳手信推介【18】山姆——大董片片烤鴨、肉夾饃冷凍包

除了真空包裝的光明乳鴿包，大董出品的冷凍包也大受港人歡迎，繼早前熱搶的大董片片烤鴨，近日新出的肉夾饃也人氣高企！只要買回家翻熱即食得，味道不輸餐廳！不少網民大讚，隨時在家也歎到北京片皮鴨及肉夾饃，非常方便！

深圳山姆會員商店

深國投廣場店

地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心1-2樓



COCO Park店

地址：深圳市龍崗區愛南路666號星河時代購物公園B1和B2



龍華店

地址：梅龍大道1111號



前海店（深圳首家旗艦店）

地址：深圳南山區怡海大道5246號

