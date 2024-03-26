黎智英案・十三　就國安法立法謀對策　李軒軒認為制裁威力最大

壹傳媒創辦人黎智英涉違反《港區國安法》勾結外國勢力案續審，在第52日起的審訊，繼續由「重光團隊」成員李宇軒作供，他早前作供透露團隊2019年成立後，曾數次眾籌集資在各地媒體登報，後來轉型作國際遊說，並於同年11至12月到多國訪問，並曾赴美會見4名國會議員，並交過一份制裁名單給在美作聯絡的朱牧民。



李在第52天起審訊的供詞，提到2020年起團隊的工作，包括曾到日本見當地，團隊亦計劃作出第四次眾籌。惟他指討論這次眾籌時，已有消息指將定立國安法，團隊有人擔心若款項由身在香港的人處理，有機會被凍結，李形容他最後被「踢走」，不再處理眾籌事項。



此外，李亦提到他協助保守黨人權委員會委員裴倫德成立了一個跨國議員的聯盟，以討論對華政策。其後「重光團隊」的成員，亦與裴等人成立了一個通訊群組，他們並曾討論過國安法推出應作的回應，李當時有提出他認為制裁是最可行及威力最大。



李宇軒提及他曾到日本與當地議員見面的情況。（日本國會議員井上哲士twitter圖片)

審訊第52天 李宇軒被踢出第四次眾籌

李宇軒繼續講述其「日本線」的遊說工作，並稱他與同行的隊員原想向日本議員提出一份他們草擬的草案，但原來日方的議員亦已準備好另一份人權法案，他聽後認為對方的法案更好，最後被「反遊說」下，同意支持對方的方案，前學民思潮的成員周庭，亦有拍片表示支持。

李又提到2020年5月發現之前眾籌的錢所剩無幾，他與「攬炒巴」劉祖廸等商討後，決定作第四次眾籌，即「重光計劃」。然而當時有消息指香港即將定立《國安法》，加上在美已成立「The Project Hong Kong」這信託基金，團隊不想由身在香港的人「hold住啲錢」，以免資金被凍結，李形容他因而被「踢走」，亦自始不再負責眾籌工作。

李宇軒又稱協助英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）成立一個跨國對華政策聯盟。(影片截圖)

審訊第53天 對國安法立法 李宇軒認為制裁威力最大

李宇軒供稱，他在2020年6月協助英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），成立一個名為對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的組織。他們後來又成立了一個TG群組，組內有重光團隊的成員及裴，他們曾就國安法的推出應作何種回應作討論，李提到他認為以國際壓力迫北京放棄就國安法立法可能性低，他並提出《馬格尼茨基制裁法案》，指這法案提到會從個人層面或國家經濟層面作出制裁，李認為這方案可行性較高，且威力最大。

李又提到他得知國安法將會立法後，曾和陳梓華討論是否要離開香港，當時「重光團隊」成員Shirely Ho建議他到美國一人權組織工作，惟他與陳討論後未有答應，又稱他當時較傾向替在英的裴倫德工作。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022