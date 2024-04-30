黎智英案．十六｜陳梓華認曾與警會面數十次　否認合作設計口供

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力，被指違反《國安法》案踏入第68天，繼續由從犯證人陳梓華作供。陳在較早前的證供，提及2020年5至6月，國安法實施前後，他與重光團隊成員李宇軒及劉祖廸等人的來往，亦與黎討論過當時的對策等。陳亦開始接受辯方盤問，並承認在《港區國安法》生效後，他沒再與黎智英見面。



陳梓華在第68至69天的證供，主要仍是接受辯方盤問。辯方指他答應轉做控方證人，並向警方錄取口供後，仍與警方會面逾60次，又指陳在庭上的口供，很多都未有在其筆錄口供中提及，質疑陳做筆錄口供後多次與警會期，期間作假口供指控黎，以求獲減刑。陳否認作供假口供，又透露他還柙期間見不到太陽，情緒曾很崩潰，又指他初被捕時仍心存僥倖，以為可撇陳與黎與李宇軒等人的關係，現在的他只是想把事實說出來。



陳梓華稱還柙後情緒曾很崩潰，與警會面時曾「抱怨」。

審訊第68天 陳梓華律錄口供後仍與警會面逾60次

陳梓華繼續接受辯方盤問，他否認曾向李宇軒指他有勇武小隊涉及元朗721等事件等，亦否認曾稱願當「流亡政府」領袖及與勇武派建軍。此外，他承認在錄取口供後，曾與警方會面超過60次，他否認與警設計證供指證黎，而是因他當時情緒好崩潰，他有與警員談及其身體狀況及獄中生活，他亦會「抱怨」，因當時見不到太陽。

陳梓華稱他被捕之初仍心存僥倖，以為可與黎智英等人撇清關係。(資料圖片)

審訊第69天 陳稱曾心存僥倖 以為可撇清與黎等人關係

陳梓華繼續接受辯方盤問，辯方繼續質疑陳在庭上部份供詞不曾在筆錄口供中提及，如黎曾表示他並非不支持勇武、陳曾向黎表達對《國安法》的憂慮等。陳確認他未有在過往的口供談及這些供詞。辯方質疑陳在庭上作假口供，並引述他曾在錄口供時稱：「好討厭某啲人用謊言為自己謀取利益。」現在卻為減刑說謊。陳否認作假口供，並說：「正正就係因為我討厭，所以我想將個事實講出嚟。」他其後表示初次被捕後，曾向警員謊稱他經常取笑「攬炒」支持者等等，皆因當時仍有「僥倖心態」，以為能夠撇清與黎智英、李宇軒等人的關係。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022