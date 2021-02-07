新冠肺炎・最新｜疫情持續反覆　當局收緊強制檢測大廈門檻

撰文： 歐陽德浩 王潔恩 黃偉倫 勞敏儀 袁澍 黃穎津 黃詠榆 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-07 03:49

新冠肺炎疫情反覆，昨日公布新增19宗確診，3宗輸入個案，16宗本地個案中6宗源頭不明；另有20多宗初步確診。 當局收緊強制檢測門檻，只要確診大廈有1宗確診個案，全幢大廈住戶均要強檢。

▼2月6日封區檢測：屯門黃金海岸二期第9座▼

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▼2月6日封區檢測：土瓜灣華發大廈▼

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【01:00】確診大廈食肆｜九龍城區最多疫廈 荃灣廣場牛一、嘉湖一粥麵上榜

根據衞生防護中心周六更新的疫廈名單，九龍城區佔最多，共涉4幢大廈。元朗嘉湖山莊景湖居12座則增2宗個案；景湖居1座則再增1宗，兩座在14日內各累計有3宗。



另外，再多4間食肆「上榜」，曾有確診者在潛復期到訪，分別是香港國際機場大家樂、 「+WOO嘉湖1期 」一粥麵、翠屏花園學利及荃灣廣場牛一 。

【00:00】強制檢測大廈｜新增六座 與記者會公布數目有別 亦未計封區兩幢

政府晚上就強制檢測公告刊憲，將6幢大廈納入強制檢測，包括紅磡得利閣、屯門富泰邨美泰樓、大埔大元邨泰怡樓A座、天水圍嘉湖山莊7期景湖居1座及12座及元朗豐年路19號文惠苑 。不過，公告的強測大廈數目卻與下午疫情記者會公布的9幢有別，即有2幢「不知所蹤」。



另外，晚上被「圍封」的土瓜灣華發大廈及黃金海岸2期9座，在昨日記者會上，早被預告納入強制檢測大廈名單，惟強制檢測延遲到晚上封區行動才一併公告列憲。

▼科興疫苗製造過程▼

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焦點報道：

大廈強制檢測門檻再收緊 即使一宗有源頭確診 仍須納入強檢公告

增19宗確診 6宗屬無源頭紅磡佔兩宗 林文健：現屬關鍵時刻

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▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼