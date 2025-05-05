長洲太平清醮．直播｜飄色巡遊開始 羅淑佩奧蘇里雲哪吒色芯出場
今日（5日）是農曆四月初八佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮，下午1時半先有飄色巡遊，到午夜0時0分，將在長洲北帝廟遊樂場足球場舉辦搶包山決賽，九男三女健兒爭奪包山王及包山后殊榮。《香港01》將直播兩項盛事。
今日也是內地五一黃金周最後一日，料會吸引大批遊客及本地居民前往長洲觀看。不過觀眾要留意天氣情況，天文台預測今日大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，最高31度,受低壓槽過境影響，料晚上有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。
【13:45】20台飄色逐一路過中興街，有色芯扮演文化體育及旅遊局局長羅淑佩、透過專才計劃移居香港的桌球大師奧蘇里雲、以及大熱中國動畫角色哪吒。
【13:30】飄色巡遊開始。
約20台飄色巡遊 有涉哪吒、東南亞詐騙營及「加瘋正茂」為主題
今年的飄色巡遊有8個團體參與，共有約20台飄色。多個街坊會已選好「色芯」，為飄色作好準備，主題包括大熱卡通片《哪吒2》，亦有反映時事的元素，例如關於東南亞詐騙營等。
有街坊會以「加瘋正茂」為主題，反映星斗市民對2元長者乘車優惠調整，以及公立醫院收費加價不滿。負責構思的新興街街坊會執委梁兆昌早前表示，長洲人口老化，受兩項政策影響，故不少街坊讚同主題，希望透過飄色巡遊「能有少少迴響」。屆時兩位「色芯」不會扮演任何官員，只會帶上眼鏡，他說：「有時不可以那麼直接指出，飄色需有想像力。」
▼5月1日 長洲各方準備舉行太平清醮▼
▼長洲太平清醮飄色巡遊2024▼
搶包山選拔賽已於4月13日舉行，成績最佳的12名參賽者晉級今晚決賽。在男子組方面，已奪「包山王之王」（累計三屆奪冠）的郭嘉明成功入圍，2016年及2024年「包山王」葉建文、以及2023年「包山王」鍾玉川都躋身決賽；女子組方面，2019年及2024年「包山后」龔子珊和六屆「包山后」黃嘉欣將決戰。
▼4月13日 長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽▼
選拔賽第一名並非包山王或后
不過選拔賽第一名為「黑馬」，由現年35歲、在辦公室任職的男選手黃志傑以00:41.98奪得，他當日說心情興奮，「冇諗過複賽會攞到第一」。他有約10年攀石經驗，又指自己曾在2023年搶包山比賽中，得過第三名成續，他說今年會嘗試衝擊奪取「包山王」的稱號。他指今年包山的竹較以往窄，故較難爬。
▼5月1日 長洲各方準備舉行太平清醮▼
▼2024年5月14日 長洲太平清醮搶包山比賽▼