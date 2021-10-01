新冠肺炎．10.1｜增4宗輸入包括菲籍男外傭　消費券刺激零售業

衞生防護中心今日（10月1日）公佈增4宗輸入個案，其中3人帶有L452R變種病毒，全部人均已接種疫苗，並無病徵，其中一名32歲男患者是菲律賓抵港外傭，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診。另外，今日初步確診個案少於10宗。



本港昨日（9月30日）新增3宗輸入個案，全部均已接種疫苗。政府昨亦正式公布，會按專家建議，12至17歲人士只打一針，就可符「疫苗氣泡」下的要求，進入D類食肆或乘坐遊輪等。



第二期消費券今日派發，經八達通可取得2,000元，經支付寶Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go，則可一次過領取餘下3,000元。



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▼10.1消費券第二期派發 新城市廣場有不少市民消費▼



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新冠疫苗｜國慶日疫苗接種人數跌一半 接種率66.8%

【21:49】新冠疫苗接種計劃推行第218日，今日（1日）國慶日的接種人數較昨日跌一半，只有15,600人打針，當中接種首劑疫苗更只有5,400人，累計66.8%的12歲及以上居民已打疫苗。70歲或以上長者接種率持續未過半，社署將在10間安老院舍推行先導計劃，試行不打針須簽紙。

昨日共有5宗接種後出現常見副作用而送院的個案，情況穩定，一人留院觀察，其餘已離開醫院。

消費券｜灣仔小商戶拍烏蠅嘆幫助不大 全日僅接一單消費券生意

【19:05】第二期電子消費券今天（1日）起發放，適逢假日，不少消費熱點都人頭湧湧，不過記者今日下午到灣仔區視察，部分商店「拍烏蠅」，較為冷清。有服裝店負責人認為對生意幫助不大，稱全日只接到一單以消費券支付的生意，兩個月來不足十名顧客查詢；有眼鏡店負責人則預計，第二期消費券帶動的生意額升幅，會較首期有所放緩，由三成增幅跌至一成半。

消費券｜電子產品「爆買」 旺電谷底反彈 豐澤有人排隊等開門

【18:59】第二期消費券金額今日（10月1日）起發放，旺角電腦中心有不少人在格價購物，不過消費券對不同規模店舖的生意有大差異，更苦了部份小店。



在旺角電腦中心經營電腦硬件產品的店員任女士表示，今日第二輪消費券發放，人流的確有上升，生意增加一至兩成。但生意額增長背後，是早前曾經歷為期兩、三星期的慘淡市況，她形容說：「就算你喺店前碌保齡，你都唔會打到任何一個人，我見到都驚，心都寒。」在該段時間，店舖生意跌最少七成。有小店職員亦估計，顧客主要流向大型連鎖店。



《香港01》記者今日亦到旺角豐澤分店觀察，現場人流不少，有職員更稱「都未見過未開門有廿幾三十人排隊等開門買嘢」。市民購買的商品五花八門，當中部份手提電話旗艦機更火速售罄，部份電話則只餘少量現貨。

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十一國慶｜家庭客花5000元海洋公園萬豪酒店Staycation兼入園

【18:48】本港新冠疫情緩和，今日（1日）是新冠疫情爆發後第二個國慶節，不少市民選擇到酒店Staycation歡度假期。其中受家庭顧客歡迎的海洋公園萬豪酒店，有家庭花費5,000元，一家四口在酒店住三日兩夜，兼且可入園玩樂。

有市民坦言最近疫情緩和，才敢帶小孩外出，由於儲落的飛行里數即將過期，因此以里數換取酒店Staycation，並希望疫情能盡快完結，再到日本旅行。

消費券｜市民一炮過全數義購飯券 深水埗明哥：仲有好多熱心港人

【18:26】第二期電子消費券今(1日)開始派發，不少人已急不及待盤算購物大計。不過，亦有善心市民選擇購買待用飯券，轉贈有需要人士。以免費向基層派飯而聞名的深水埗明哥透露，自首期消費券派發後，陸續有市民以電子方式購買飯票，亦有人一次付款2000元，明哥直言，「其實香港仲有好多熱心人」；同樣有派飯善舉的筲箕灣好運燒臘飯店老闆則指，有市民一次過認購100張待用飯券，亦有不少基層街坊使用消費券購買飯盒。



雖然消費券設有多項交易限制，包括不可用作捐款（包括慈善、宗教及政治組織），但消費券計劃官網列明，市民可根據其意願將使用消費券購買的產品或服務轉贈其他人或機構。

明哥指，本港有不少善心市民，他期望繼續身體力行，感召港人善行。（資料圖片/鄭子峰攝）

新冠肺炎｜增4宗輸入個案 3人菲律賓已打針 抵港驗出確診

【16:36】衞生防護中心今日公佈增4宗輸入個案，其中3人帶L452R變種病毒，全部人均已接種疫苗，並無病徵。其中一名32歲男患者是菲律賓抵港外傭，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診。另外，今日初步確診個案少於10宗。

消費券｜今起可領第二期 長者批分期派不便 有市民「摸門釘」

【16:24】第二期電子消費券今天（1日）起發放，市民如選以八達通領取消費券，需到便利店或港鐵站公共交通補貼領取站拍卡，記者今日到銅鑼灣便利店視察，不少市民排隊「嘟卡」，領取消費券，當中以長者為主。

有長者認為，分期派發安排不便，申請程序亦較複雜，「可以再調整下」；亦有「摸門釘」長者因遲了交表，無法於今日領取第二期款項。

新冠肺炎｜7地點停收深喉唾液樣本 餘76個收集點包括普通科門診

【16:24】政府早前不再容許市民以深喉唾液樣本用作強制及定期檢測之用，今日（1日）宣佈下周一起減少七個樣本收集點，仍然餘下76個收集點。當局強調，會繼續免費提供深喉唾液樣本收集包，便利有輕微病徵市民檢測。

消費券｜蘋果店外排長隊一攞錢即花光 同學：家人合力買電腦畀我

【16:13】第二期消費券金額今日（10月1日）起發放，加上今日是國慶假期，不少市民到商場購物。新款iPhone剛推出，不少人到apple store分店排隊買機，就讀中五的譚同學花了父母及一名姨姨，合共三張用Tap & Go平台領取的消費券，購買了一部蘋果電腦，「如果唔係有呢嚿錢，我大學先有機會買到啦，但政府限制住金額平台又分批派，要買都幾煩。」

亦有市民一大早已經花費一半消費券，笑言，「唔用又要畀返政府，唔可以益返佢。」不少店舖貼出以電子消費模式付款的購物優惠，大多數是購物滿一個金額，下一次光顧時可以使用店舖派發的現金券。

就讀中五的譚同學花了父母及一名姨姨，即三張tap & go消費券購買了一部蘋果電腦，他顯得雀躍説，「我戴咗口罩睇唔到，其實我好開心笑緊。」(歐嘉樂攝)

國慶三日連假無得外遊 市民湧東涌坐昂坪360纜車 人龍達百人

【15:41】今日（1日）為國慶日，連帶周末不少市民可享三日連假。疫情下郊遊成為熱門活動，其中昂坪更為熱門本地遊景點之選。在中午12時，東涌纜車站外有近百名市民排隊輪候。



有排隊市民表示，早前趁網上限時優惠，以85元低價購入門票。他表示，沒有預料訂票後，今日到場仍會大排長龍，原本以為已購買門票毋須排隊，已等候近30分鐘的他直言，「心情梗係唔係咁好啦又熱」。



昂坪360發言人表示，由於國慶日單日網上預售情況理想，令換票至登車會需要較長時期，加上因應疫情，每組乘客下車後，現場清潔人員會即時為每架車廂進行清潔，候車時間亦因此相應略長，期望乘客體諒並耐心等待。

消費券｜Tap&Go新設增值功能 助用戶餘額清零 須先交身份證升級

【12:30】政府第二期電子消費券於今日（1日）派發，早前有讀者投訴指，Tap & Go的消費券使用至數十元餘額後，不能完成超出該餘額的交易，以致餘額難以清零。Tap & Go近日解決餘額的問題，新設消費券帳戶增值功能，但用戶須滿足一個條件。

健康碼｜田北辰：過關前需先裝特別版安心出行 紀錄在港14天行蹤

【12:24】港府官員及專家本周六（26日）在深圳與內地政府開會商討疫情防控，如何達至中港通關為重點，粵港澳「健康碼」對接亦是通關必須，對於用於通關的港版健康碼會包含的功能，坊間眾說紛紜。消息人士稱，香港相信可以協商屬於自己的健康碼模式，不一定要跟隨內地或澳門的形式。

立法會議員田北辰接受《香港01》訪問時則表示，據他了解，明年上半年才有望通關，屆時想到內地的港人需要先安裝「港康碼」，該程式將包括一個有紀錄功能的特別版「安心出行」，市民在香港14天內的行蹤會被備存至政府系統，資料亦可轉到內地

消費券│一文看清商場著數優惠 一田累積消費2千元送1千元優惠券

【12:00】今日（10月1日）市民就可領取第二期消費券，不少商場、集團提早推出多買多送優惠吸客消費金額，以期將消費意欲推上高峰。大部分商場推出消費額外現金券獎賞優惠，絕大部分多買多送。其中，信和旗下商場花費300元送50元商場消費券；百貨公司一田由即日累積消費滿2,000元，即可換領一田「$1,000優惠券」。

通關｜田北辰：妮歌潔曼免檢疫內地覺得港外防輸入不足 影響通關

【11:57】早前中港兩地官員在深圳商討通關，實政圓桌立法會議員田北辰今早（10月1日）於港台節目引述消息稱，內地不滿香港的外防輸入措施，例如免檢疫清單不透明，「從來政府都無講清楚呢啲清單係點」，亦有部份人從高風險地區到港亦可免檢疫，例如早前影星妮歌潔曼到港免檢疫一事，就產生負面印象。

消費券｜550萬人今領取第二期 有約200人因資料有誤終仍未能領取

【10:50】第二期消費券今日（10月1日）起發放，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今早於港台節目表示，早前收到19,000名市民補交資料登記，當中有17,000宗已獲確認，今日起可領取消費券，但當中有200多人由於提供的資料仍有問題，仍未可領取，政府已聯絡相關人士，不過部份未有接聽電話。她又稱，有1,300宗屬重覆登記，當中部份人不知道需拍卡領取，誤以為自己登記時出現問題而無法領取。

消費券｜今起發放第二期 零售管理協會料市道未必即時熾熱

【09:14】第一期電子消費券於今年8月發放，今日（10月1日）則會發放第二期。政府昨公布8月份零售業銷貨額數字，按年增11.9%。香港零售管理協會主席謝邱安儀今早於港台節目表示，升幅與業界預期相若，當中部份行業超出期望，如眼鏡業、鞋履類的升幅達六成。不過她亦指，留意到第一期消費券推出三周後，銷售情況有所明顯回落。她預期，市民領取第二期消費券後，未必如第一期般即時衝動消費，部份消費或延至11月尾，甚至聖誕節。

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珠澳口岸維持隔離14天防疫安排 人群鼓譟數十外勞露宿關口

【06:09】澳門昨深夜宣布珠澳口岸於9月30日午夜後維持現行疫情防控措施，即入境珠海仍需隔離14天。在現場等候過關回鄉人士一度與警員爭執，人群其後陸續散去。澳門當局關注聚集關閘廣場人士需求，開放臨時收容服務。今日凌晨3時許，約有數十名人在關閘廣場露宿。

澳門日報報道，其中有露宿外勞表示，原收到消息指兩地政府或在黃金周前放寬通關限制，因此一早完成核酸檢測後，昨晚9時便在關閘廣場守候。但現維持通關需要隔離14日的規定，他的同事較早前曾查詢收容中心床位，得到回覆表示無位，只好就地露宿一宵，今早繼續上班，再作打算。

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