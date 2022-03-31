疫情．最新｜圍封拒強檢今起可判罰5萬　政府周六起發防疫服務包

撰文：林穎嫺 黃金棋 江麗盈 王潔恩 陳淑霞 鍾妍 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 馬煒傑 黃煦緻 何瑞芬 姚超雯
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本港新冠病毒疫情有回落跡象，昨日（30日）增加6,981宗確診個案，多135宗死亡，第五波累計113.8萬人染疫、7,493名患者死亡，病死率升至0.66%。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然沒再有安老院爆疫，但仍有院舍再有新病發個案，顯示不是完全受控。

針對有圍封強檢大廈的居民拒絕接受檢測，食物及衞生局修訂《預防及控制疾病條例》下的規例，提高不遵從限制與檢測宣告下的罰則，最高可被判處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月，金額較之前多一倍。政府周六（4月2日）起陸續向300萬家派發「防疫服務包」，連日來政府上下及義工趕工包裝。

昨日疫情報道總覽：

疫情・3.30｜單日確診回落至7000宗以下　食衞局增圍封拒檢測罰金

▼3月30日　沙田新翠邨新傑樓圍封檢測▼

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▼3月30日　天水圍天盛苑盛泉閣圍封檢測▼

警設小組助出院轉院　體會平常事變不簡單　警長：染疫過身也無悔

【07:00】第五波疫情下公立醫院超負荷，有現職及退休警員組成「警察醫療特別小組」，專門負責協助病人出院或轉院。有參與的警員稱，曾送一名行動不便的長者回家後，發現他居於唐樓的9樓，要行上家門也有困難，最後他與隊員合力把長者抬上樓，他從中體會到基層市民出院亦需要很多協助。亦有參與的警員稱，送過一名曾留醫3個月的長者回家，其妻在家終等到丈夫回來吃飯，他也從中體會到疫情下的平常事也變得不簡單。雖然負責接送工作會令染疫機會增加，一名警長直言：「就算咁不幸（染疫）過身，我都會揀呢份工作。」

▼ 非緊急救護車服務工作流程 ▼

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疫情｜七間院友暫託中心總入住率不足三成　其中四間僅個位數

【07:00】第五波疫情下，全港逾98%安老院舍爆疫，社署設立暫託中心會接收輕症或沒病徵的院友。但截至3月30日的最新數字，七間暫託中心總入住率不足三成，其中四間入住率僅得個位數，荃灣西體育館僅3人入住。
雖然入住率低，但這些「遲來的」暫託中心將再增設床位。社署未有正面回應《香港01》關於會否繼續增設暫託中心、整合入住率偏低的中心、或改作隔離用途等問題，僅稱密切留意需求及使用情況。

▼3月30日　觀塘翠屏（南）邨翠杏樓圍封檢測▼

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疫情．最新｜圍封拒強檢今起可判罰5萬　政府周六起發防疫服務包大圍新翠邨、天水圍天盛苑、觀塘翠屏邨　各一廈污水陽性圍封強檢封區｜牽晴間及麗晶花園等4大廈解封　共發現104宗陽性個案確診大廈｜331幢新疫廈　太古城海天花園、元朗嘉湖山莊多座上榜強制檢測｜增20大廈上榜　包括太安樓　大興邨寶林邨連續三日上榜疫苗接種｜為70歲以上長者上門打針　聶德權：在圍封公屋大廈試行

▼3月30日　林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼

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疫情｜新增確診回落至7000宗以下　張竹君指院舍疫情未受控疫情下哮喘病人求診難　關注小組倡政府支援　納專科藥入通用藥物內地中醫與本港醫護會診　林鄭：中藥防感染、加快復元較西醫好內地中醫專家組赴亞博提供加強用中藥意見　減長者死亡助調理康復內地中醫專家組到港助抗疫　中醫學會：中西結合治療重症效果佳防疫包｜林鄭及三司11局長客串包裝工　獨欠兩局長　料如期完成疫苗｜13歲男打復必泰後疑現心肌炎　六旬翁離世前14天曾接種疫苗疫苗通行證｜市民申司法覆核要求推翻　法官指無可爭辯之處拒受理

▼2021年竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼

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撤禁飛令非放寬外防輸入　林鄭澄清香港無閉關　符合要求可返內地政府4.1逐步恢復公共服務　身份證換領中心重開　已預約可去換證九巴、新巴、城巴79條巴士線周四起重投服務　一文看清最新安排疫情｜999求助急增　來電平均等候飊升3倍至21秒　輕症轉駁至消防港燈燃料費4個月飆五成　用戶電費累加一成　學者料下季仍處高位在職家庭津貼｜四人戶部份入息限額升$100　所有類別資產限額放寬疫情｜未能與親人相見覺被遺棄　生命熱線促政策需平衡長者需要

▼清真寺3月29日介紹防疫措施▼

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▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼

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