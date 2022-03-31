疫情．最新｜圍封拒強檢今起可判罰5萬　政府周六起發防疫服務包

本港新冠病毒疫情有回落跡象，昨日（30日）增加6,981宗確診個案，多135宗死亡，第五波累計113.8萬人染疫、7,493名患者死亡，病死率升至0.66%。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然沒再有安老院爆疫，但仍有院舍再有新病發個案，顯示不是完全受控。



針對有圍封強檢大廈的居民拒絕接受檢測，食物及衞生局修訂《預防及控制疾病條例》下的規例，提高不遵從限制與檢測宣告下的罰則，最高可被判處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月，金額較之前多一倍。政府周六（4月2日）起陸續向300萬家派發「防疫服務包」，連日來政府上下及義工趕工包裝。



昨日疫情報道總覽：

▼3月30日 沙田新翠邨新傑樓圍封檢測▼



+ 5

▼3月30日 天水圍天盛苑盛泉閣圍封檢測▼



【07:00】第五波疫情下公立醫院超負荷，有現職及退休警員組成「警察醫療特別小組」，專門負責協助病人出院或轉院。有參與的警員稱，曾送一名行動不便的長者回家後，發現他居於唐樓的9樓，要行上家門也有困難，最後他與隊員合力把長者抬上樓，他從中體會到基層市民出院亦需要很多協助。亦有參與的警員稱，送過一名曾留醫3個月的長者回家，其妻在家終等到丈夫回來吃飯，他也從中體會到疫情下的平常事也變得不簡單。雖然負責接送工作會令染疫機會增加，一名警長直言：「就算咁不幸（染疫）過身，我都會揀呢份工作。」

▼ 非緊急救護車服務工作流程 ▼



+ 3

【07:00】第五波疫情下，全港逾98%安老院舍爆疫，社署設立暫託中心會接收輕症或沒病徵的院友。但截至3月30日的最新數字，七間暫託中心總入住率不足三成，其中四間入住率僅得個位數，荃灣西體育館僅3人入住。

雖然入住率低，但這些「遲來的」暫託中心將再增設床位。社署未有正面回應《香港01》關於會否繼續增設暫託中心、整合入住率偏低的中心、或改作隔離用途等問題，僅稱密切留意需求及使用情況。

▼3月30日 觀塘翠屏（南）邨翠杏樓圍封檢測▼



+ 4

▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



+ 12

▼2021年竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼



+ 9

▼清真寺3月29日介紹防疫措施▼



+ 11

▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼

