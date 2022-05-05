疫情．最新｜沙灘今重開、康文署泳池續關　可8人同枱食飯

本港昨日（4日）新增313宗確診個案，較前一日反彈約一成。三項防疫措施今日（５日）提早放寬，食肆每枱人數上限由4人增至8人；重開泳池、沙灘及水上運動中心，惟康文署轄下泳池延至最快下周四（12日）才可重開；市民戶外運動及到郊野公園時不須戴口罩。



昨日疫情報道總覽：



▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



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▼泳灘5月5日重開，只15個有救生員服務▼



▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



【00:05】特首林鄭月娥早前（3日）宣布放寬第二階段社交距離限制措施，其中有三項措施提早於今日（5日）放寬，包括食肆每枱人數上限由4人增至8人；重開泳池、沙灘及水上運動中心；於戶外運動及到郊野公園時不須戴口罩；到5月19日就會全面放寬第二階段社交距離限制措施，包括重開599F章所有表列處所，涵蓋卡啦OK及酒吧等，其中食肆堂食時間更會放寬至凌晨零時。

▼5月4日 深水埗白田邨昌田樓圍封檢測▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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▼5月3日 全港幼稚園復課▼

