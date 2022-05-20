最新疫情｜56個地方納強檢公告　變種病毒患者到訪11處日期曝光

今日（20日）新增243宗確診個案，當中26宗為輸入，涉一宗進入社區才檢測確診個案，相信為復陽。另外，變異病毒株BA.2.12.1個案增11宗，包括一對美國抵港夫婦，在社區檢測才發現確診，其居住的蘭桂坊酒店@九如坊檢疫酒店，其後發現一對尼泊爾父子亦染疫，懷疑酒店內有爆發。兩名出社區才確診患者，因5月10至15日在社區有活動，包括太古城麥當勞在內等11處地點要強檢。今日增4宗死亡個案，學校陽性個案呈報18宗。



昨日疫情報道總覽：

▼5月20日強制檢測公告▼



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【22:22】食物及衞生局公布強制檢測公告，多達45幢大廈及11間食肆和處所上榜，一共56處，為重啟強檢以來新高。九龍灣麗晶花園再多五幢上榜，兩日來共有十幢納入強檢公告，佔全屋苑22幢近半；屯門則有六幢上榜，涉兆康苑兆暉閣和兆強閣、富泰邨美泰樓、龍門居13座、大興花園2期2座和悅湖山莊13座；長沙灣四小龍的碧海藍天和昇悅居各有一幢上榜，將軍澳日出康城領都3座和MALIBU 2A及2B座居民都要強檢。

另外，社區首宗Omicron變種病毒秼BA.2.12.1亞種患者到過的11個地方，都納入強檢名，日子及時段各有不同，圍繞5月10至15日，涉及筲箕灣南安街及北角新都城大家樂，以及太古城、筲箕灣東大街和筲箕灣愛東商場的麥當勞，患者也於5月10日早上10時至11時到過筲箕灣海事分處。

曾於45幢大廈5月14日至20日期間，到過公告中45幢大廈之一，並超過兩小時人士，以及曾在指定日期及時間到過該11處的人士，均需在明日或後日（21至22日）前往檢測核酸檢測。

【22:00】政策創新與統籌辦事處公布，「臨時失業支援」計劃收到的47萬個申請，其中40萬個已完成審核，包括成功申請約30萬個和未能成功約10萬個；其餘7萬個申請，政府代理人正與申請人跟進，包括要求申請人提交補充資料等。

成功和未能成功申請者將會陸續收到手機短訊或電郵通知。未能成功申請的主要原因，包括在申請當日仍然受僱或仍有工作；2021年第四季月入不符合2,700元至30,000元的要求；失業或因指定處所受限而停工少於連續30天等。

政府發言人表示，如申請人要求覆檢申請結果，可聯絡熱線183 6128或電郵至enquiry@tur.gov.hk。政府代理人會重新審視有關申請，如有需要，亦會要求申請人提供補充資料。在完成審視所有資料後，政府代理人會將最終結果通知申請人。

【21:15】衞生防護中心今日（20日）更新確診大廈名單，新增198幢，當中包括中半山蔚皇居、中環莉景閣、南昌站匯璽等；將軍澳日出康城亦合共4幢有人染疫，九龍灣的麗晶花園更有6幢中招。



此外，律敦治醫院職員宿舍亦上榜，而粉嶺崇謙堂亦在名單內。

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【21:11】現時每日仍增加200至300多宗新冠病毒確診個案，政府表示，大埔、沙田、中西區有部份地區的污水檢測呈陽性及病毒量較高，包括太和邨、新港城、馬鞍山市中心、Imperial Kennedy等。將向相關地點20萬人派發速抗原測試包，供他們自行檢測。地區包括：

大埔區 — 太和邨、大埔花園、大埔頭水圍、帝欣苑及寶雅苑



沙田區 — 海典居、海柏花園、海濤居、馬鞍山中心、新港城、福安花園及耀安邨



中西區 — 普輝苑、蒲苑、新發大廈、慧華閣、翰林軒；山市街、北街及士美菲路附近一帶住宅



【18:35】本港今日(20日) 新增11宗Omicron BA.2.12.1變種病毒確診個案，當中包括一對抵港第12天確診的夫婦，入住「蘭桂坊酒店＠九如坊」3304房檢疫，而同一酒店另有一對居於3204號的父子亦中招。

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日下午到該酒店調查，發現收藏污水渠等喉管的管道槽封頂，疑是今次播毒「元兇」。袁國勇推斷煙囪效應形成垂直傳播，病人排出的排泄物或吐出的口水，經污水渠滲漏至管道槽，熱空氣將病毒帶上頂部，但因管道槽封頂，帶病毒的空氣經裂縫流出後樓梯，當開後樓梯隔煙門時，病毒流向樓層走廊，再進入最近後樓梯的04號室，令住客染疫。他稱會採集環境樣本以進一步確定傳播途徑，但酒店內檢疫人士暫時毋須撤離。

▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼



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【18:10】疫情持續，今日（20日）新增243宗確診，本港首次有BA.2.1.2.1個案流入社區，涉及一對夫婦，以及一對父子。其中該夫婦疑似經酒店感染，由於隔離完結後於社區活動，曾到訪至少11個地方，相關位於筲箕灣及鰂魚涌一帶的場所列強檢公告，指明時間曾到訪市民須在明日（21日）或後日（22日）強檢。

▼部份須強檢的地方▼



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【18:00】小西灣曉翠苑雅翠閣傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（21日）上午約九時三十分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼



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【17:11】九如坊蘭桂坊酒店爆疫，兩名患者5月10日至5月15日曾到過11地點要強檢的全名單：

1)筲箕灣金華街新鴻峰餐廳

2)鰂魚涌莉苑美食

3)筲箕灣南安街大家樂

4)英皇道新都城大廈大家樂

5)太古城麥當勞

6)太古城MOViE MOViE Cityplaza

7)東輝大廈麥當勞

8)愛東邨麥當勞

9)筲箕灣金華街新釗記

10)筲箕灣金華街成記雲吞麵

11)海事處筲箕灣海事分處

【17:03】涉九如坊蘭桂坊酒店涉爆BA.2.12.1群經，11個食肆及場所需強檢詳情今晚公佈，一般在主要在筲箕灣一帶，包括新紅豐餐廳、位於鰂魚涌的利苑美食、南安街的大家樂、英皇道新都城大廈的大家樂、南安街大家樂、太古城麥當勞、太古城movie movie \city plaza、筲箕灣東輝大廈地下當勞記、愛東邨當勞、金華街新超記冰室等。

【16:58】上環譚仔三哥及宏思群組最新情況：

-上環譚仔三哥無新個案，暫有5宗。昨取16個環境樣來，全陰性。拿到資料，涉及約25顧客，15名職員，已列入強檢公告，正等測試結果。

-宏思到過譚仔有4人是學生，已取回學生及職員名單，再發現多2教職員及10學生陽性，即除了4名去過譚仔的學生外，至今有17宗個案，共15名學生及2名職員。發病時間介乎5月13日-20日，大部份是16日-19日陽性，今早已取20個環境樣本，結果化驗中。

【16:52】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，全基因分析方面，昨發現11宗BA.2.12.1亞系，涉及6男5女，年齡19-65歲，有8宗美國到港，1土耳其，1荷蘭，1尼泊爾。目前全港共有46宗BA.2.12.1陽性個案。

檢疫酒店九如坊蘭桂坊酒店涉爆BA.2.12.1，一宗2宗涉一對夫婦在第12日社區檢測中心樣本陽性，5月3日由美國三藩抵港，在九如坊蘭桂坊酒店檢疫，3204號房，樣本一直陰性，完成檢疫後回家，住筲箕灣；5月14即第12日去社區檢測中心樣本陽性，其中一位64歲女士，已打三針，她在5月12日即第10日時出現病微，如發燒、咳嗽、流鼻水等，當時CT值15，5月15日知道陽性後送竹篙灣，她同行家人是65歲男士，已打三針，一直無病徵，5月14日第12日陽性，CT值32，相對來説高，但病毒低。二人之前無陽性紀錄。

由於兩人是BA.2.12.1，有可能傳播性或較高，5月10日-5月15日接受隔離之間都在社區曾有活動，去過食肆，因此去過的11個地方都要強檢，曾相關時段去過的市民要在明受後日做強檢。

調查發現，他們住檢疫酒店期間，同一酒店有另外2名個案，父子關係，5.7日由尼泊爾到港，其中一人在第4日即5月10日快測陽性，送去社區隔離設施。另一人在第5日即5月11日陽性。已將3個樣本送去公共化驗所做全基因排序，發現3人基因排序一樣，懷疑有可能在酒店有傳播，已請袁國勇教授到酒店視察。

【13:10】今日是5月20日，不少新人取其「我愛你」諧音，趁機「拉埋天窗」。在尖沙咀婚姻登記處，今日人頭湧湧，多對新人及其親友擠滿文化廣場一帶。有新人指，一年多前已選定今日註冊，笑言結婚日期特別，亦十分易記，「唔使驚老公唔記得」。另外，第二階段放寬社交距離措施昨（19日）起生效，宴會活動人數上限升至120人。有新人笑指，放寬消息一出，已立即向酒店加酒席，原本只安排20人出席婚宴，現可增加至60多人，加上觀禮人數上限亦可放寬，今日「大日子」感十分開心：「好多親朋戚友疫情關係都太耐無見面，趁呢段時間大家可以聚埋就一齊開心下」。

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【12:10】韓國政府宣布將於6月起恢復一般國家公民發放旅遊簽證，東瀛遊執行董事禤國全表示，目前港人出外旅遊最大阻力是回港隔離問題，酒店隔離七日成本太高，亦不知房間供應是否足夠，相反若放寬至容許接種三劑疫苗以上人士回港後可居家隔離，相信吸引力會大增，業界亦積極向政府反映意見：「周圍朋友都可居家隔離，邊度開就去邊度。」

【12:09】聯合科學委員會聯同專家顧問團經審視最新科學實證和本地情況後，今日提出，接種第四劑新冠疫苗或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病徵。未曾受感染的18至59歲的成人若有較高暴露風險或個人需要（如到海外升學或為符合到海外旅遊的規定等），經考慮對自身的風險和益處後，可選擇接種第四劑新冠疫苗，惟須與第三劑相距最少六個月，而相同的做法亦可適用於同一年齡組別的康復者。另一方面，由於60歲或以上人士於本地第五波疫情死亡個案中佔大多數，專家於上月已建議他們接種第四劑新冠疫苗。

【11:23】疫苗通行證第三階段將於本月31日起生效，市民出入食肆等指定處所需接種三劑疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現階段不能取消疫苗通行證及口罩令，強調提出疫苗通行證並非為迫人打針，是希望保護不願打及不能打疫苗的市民，若規定疫苗通行證只適用長者，則有違公平原則，且會令市民覺得接種疫苗不重要。

▼5月19日，酒吧恢復營業▼



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【11:09】第五波疫情今年初爆發，港府出多項社交距離「辣招」，多個場所關閉，市面人流劇減，香港市面近乎蕭條。運輸署近日公布2月份的《交通運輸資料月報》，顯示該月各項公共交通工具的客量都急跌，其中鐵路及專營巴士的客量按月跌逾四成，市民該月出行人次，單月跌近1億人次，比2003年「沙士」情況更差。

【08:08】政府今（20日）早表示，大圍美松苑富松閣指明「受限區域」已完成封區檢測，當中發現2宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案。另外，九龍灣麗晶花園第五座及第六座今早亦解封，其間約1270人接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案。荃灣梨木樹邨楊樹樓則有1895名人接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案。

【00:01】新冠肺炎康復兒童「後遺症」不容忽視，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，10個兒童新冠患者中，至少有一個出現「長新冠」後遺症。他曾治療一名九歲女童，確診後三周出現嚴重疲倦、呼吸急促及氣喘症狀，甚至連「落街」的精力亦欠奉，以致無法如常重返校園。

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▼5月18日 中環酒吧準備5月19日起重開▼



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5月19日，確診大廈名單一覽



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▼5.18派對房間重開準備▼



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上環Benchmark宏思數名學員染疫



▼5月19日 教育局放寬學校舉辦活動規定詳情▼

