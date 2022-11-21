疫情．最新｜台灣及外國抵港人士今起核酸檢測減半至2次

香港疫情正呈反彈之勢，衞生署衞生防護中心昨日（20日）公布新增7,736宗確診個案，相隔三日再次回落至8,000宗以下。



醫務衞生局上周四（17日）公布，由今日（21日）起，撤銷由海外地區或台灣抵港人士在抵港後第四天及第六天的強制核酸檢測要求，即只需要在抵港當日在機場進行「檢測放行」，以及在抵港後第二天進行核酸檢測，總共兩次，但抵港人士仍然需要在抵港後每天進行快速抗原測試，直至第七天。



昨日疫情概要：



-增7,736宗確診，回落至8,000以下水平。

-輸入個案524宗，佔整體個案比率進一步稍升至6.77%；相比同日14,293名機場入境人數，比率則為3.67%，七日平均比率是3.80% 。

-留院人數再創新高，現時共有2,423名確診病人留醫，新增留醫病人持續減少，回落至300人以下，新增留醫病人對比留醫病人總數為11.6%。

-新增13名患者死亡，7日平均死亡率為0.13%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,599人。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率繼續上升，升至1.29，即一名患者傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼11月20日 泰國旅行團乘搭纜車上昂坪拜大佛▼



+ 13

▼11月20日 泰國旅行團到淺水灣拜天后廟▼



+ 12

▼11月20日 公益金百萬行經將軍澳跨灣連接路大橋▼



+ 18

【07:00】本港疫情持續，昨日（20日）確診數字為7,736宗，個案數字回落至8,000以下。比對上周（11月14日至11月20日）與之前一周（11月7日至11月13日）確診數字、死亡人數等疫情數據，上周共多11,968宗個案或按周增三成，總數達50,477宗，令染疫人數累計突破200萬宗。變種病毒新型呈上升趨勢，其中本地XBB及BQ.1.1個案升逾一倍，分別達到50宗及64宗。

上周有73名患者離世，較之前一周多30.4%；不過對比患者數目的7日平均死亡率，卻不升反跌0.02個百分點，至0.13%。上周留醫病人總數升14.8%，達到2,291人，創兩個月新高。

▼11月19日 東瀛遊行人才招聘日▼



+ 2

▼11月19日 50人泰國旅行團來港拜神▼



+ 18

▼11月17日 每周疫情記者會▼



+ 1

▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼

