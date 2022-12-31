疫情．最新｜單日確診直逼3萬宗 累計染疫人數達260萬
撰文：梁晉穎 林穎嫺 黃金棋 呂穎姍 何瑞芬 劉夢婷 鄧宇詩
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2022年最後一日，本港新冠病毒疫情仍然嚴峻，確診個案連續兩日創反彈後新高，昨日（30日）新增27,830宗確診個案，直逼3萬宗關口，累計染疫人數近260萬；衞生署昨公布再多72名患者不治，也是反彈後單日新高。
昨日疫情概要：
-增27,830宗確診，確診數字反彈，較昨日大幅升11.8%。
-輸入個案946宗，佔整體個案比率3.40%；相比同日24,911機場入境旅客人次，確診比率則為3.80%，七日平均比率是4.79% 。
-新增72名患者死亡，創4月8日之後的新高，7日平均死亡率略升至0.248%，整體死亡率稍降至0.45%，累計死亡人數為11,755人。
-累計5,196名病人留院，當中711人為新增確診病人，新呈報42宗危殆及36宗嚴重個案。
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