疫情．最新｜單日確診直逼3萬宗　累計染疫人數達260萬

2022年最後一日，本港新冠病毒疫情仍然嚴峻，確診個案連續兩日創反彈後新高，昨日（30日）新增27,830宗確診個案，直逼3萬宗關口，累計染疫人數近260萬；衞生署昨公布再多72名患者不治，也是反彈後單日新高。



昨日疫情概要：



-增27,830宗確診，確診數字反彈，較昨日大幅升11.8%。

-輸入個案946宗，佔整體個案比率3.40%；相比同日24,911機場入境旅客人次，確診比率則為3.80%，七日平均比率是4.79% 。

-新增72名患者死亡，創4月8日之後的新高，7日平均死亡率略升至0.248%，整體死亡率稍降至0.45%，累計死亡人數為11,755人。

-累計5,196名病人留院，當中711人為新增確診病人，新呈報42宗危殆及36宗嚴重個案。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.3，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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【07:00】香港與內地通關在即。自疫情後內地封關，來港內地旅客及本港水貨客大幅減少，有元朗區居民認為水貨客大多在疫情後轉型，昔日衍生的問題未必會在通關後再次重現。



另外，亦有不少市民指自疫情後三年都無法與家人團聚，但擔心近日內地疫情升溫，表明在通關後不會立刻回內地探親。

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