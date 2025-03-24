深圳灣親子酒店10間推介｜兒童遊樂場／戶外泳池／人均$196起

深圳灣親子酒店推介2025！趁著周末假期，一家人快閃深圳就最適合不過！《香港01》整合10間親子友善且鄰近深圳灣口岸的酒店，大部分酒店歡迎小童免費入住，亦有酒店提供親子友善的娛樂設施，人均只需$196起！



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深圳灣親子酒店推介【1】深圳南山睿景酒店（Shenzhen Nanshan KEW GREEN）

深圳南山睿景酒店（Shenzhen Nanshan KEW GREEN）於2024年開業，樓下便是四海地鐵站，距離深圳灣口岸10分鐘車程，交通十分方便！酒店共有190間客房，房間配備智能設備、落地明窗、免費迷你吧、串流媒體平台等，亦有提供兒童設施及用品。酒店另設有餐廳、健身房、自助洗衣房、咖啡廳等設施。

深圳南山睿景酒店（Shenzhen Nanshan KEW GREEN）

房價：人均HK$300起（反伍LIVE WITH HOOPS雙床房；3人入住）

地址：深圳南山區工業八路260號晗山悦海城A座

交通：四海站步行2分鐘

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深圳灣親子酒店推介【2】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）於2024年開幕，鄰近世界之窗、深圳歡樂海岸等景點，離地鐵站僅3分鐘步程，來往深圳灣口岸則約15分鐘車程。酒店提供272間客房及套房，均設有浴缸、衣櫃、音響設備、兒童用品等配置，套房另有客廳及飯廳。酒店亦有提供室內游泳池、Spa、桑拿、健身室、免費公共停車場等設施。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

房價：人均HK1,006起（豪華城景雙床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座

交通：紅樹灣南站步行3分鐘

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深圳灣親子酒店推介【3】深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）

深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）位於地標建築恆明珠國際金融中心內，鄰近多個購物中心，距離深圳灣口岸車城約20分鐘。酒店於2023年開幕，共有148間語音智能客房，配備人體工學床墊、免費迷你吧、兒童用品等。酒店亦設有餐廳、自助美甲區、遊戲區、放空對影區等精彩的娛樂活動空間，非常適合家庭旅客！

深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$224起（療愈舒適大床房；小童可能會被收取額外費用）

地址：深圳寶安區建安一路9號恆明珠國際金融中心西座

交通：新安公園站步行9分鐘

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深圳灣親子酒店推介【4】深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）於2021年開幕，鄰近深圳灣公園及深圳萬象城。酒店主打輕奢侈的現代風格，提供48間客房，房間採用智能家居系統，設有步入式衣帽間、浴缸、LA LEBO衛浴用品等，另有免費迷你吧及咖啡機。酒店另設空中花園、室外恒溫泳池、親子友善設施及服務，大人小朋友都可以好好享受！

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）

房價：人均HK$414起（舒適大床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳市南山區後海大道2008號

交通：登良站步行12分鐘

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深圳灣親子酒店推介【5】深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）地處南山商務核心區，鄰近深圳灣步行大街及海岸城，來往深圳灣口岸車程約14分鐘。酒店位於中洲控股中心內的高層，房間景觀開揚，配有浴缸、音響、智能房間控制系統等設備。酒店另設免費停車場、健身室、餐廳及Spa等，更擁有南山最高的室內泳池，以及打卡able的特式旋轉樓梯！

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

房價：人均HK$545起（豪華城市景觀雙床客房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳南山區海德一道88號中洲控股中心A座

交通：南山書城地鐵站步行10分鐘

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深圳灣親子酒店推介【6】深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）於2023年2月開幕，離前灣地鐵站僅需步行6分鐘。酒店提供369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房。各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有4層的24小時健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，切合大人及小朋友的需要。

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

房價：人均HK$255起（經典大床客房；小童可能會被收取額外費用）

地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號

交通：前灣地鐵站步行6分鐘

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深圳灣親子酒店推介【7】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，距離深圳灣口岸車程7分鐘，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店客房非常寬敞，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店另設泳池、健身室、餐廳等，並會提供兒童用品及玩具，絕對是親子遊的最佳選擇！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

房價：人均HK$1,503起（豪華城景雙床房；小童可能會被收取額外費用）

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號

交通：人才公園站步行11分鐘

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深圳灣親子酒店推介【8】深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）

深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）位於南山，鄰近太古城購物中心，離地鐵站5分鐘步程，來往深圳灣口岸則約8分鐘車程。酒店提供281間客房及公寓，房間均配備大面積的衞生間及浴缸、免費迷你吧、智能系統等。公寓則另設完善的廚電設施。酒店亦設有餐廳、健身房、圖書館等設施，古典風格的圖書館超打卡able！

深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）

房價：人均HK$348起（豪華大床房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳南山區岸灣三街5號

交通：海月地鐵站步行5分鐘

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深圳灣親子酒店推介【9】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）位於深圳灣旁，從酒店能夠觀賞到深圳灣醉人美景！酒店提供541間房，均配備浴缸、落地景觀窗、基本洗漱用品等，部分房型另設客廳及露台。酒店亦設有健身房、籃球場、網球場、兒童遊樂場、室內及室外游泳池等設施，以及免費穿梭巴士來往蛇口郵輪中心，超方便！

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

房價：人均HK$641起（南海翼雙床標準客房；16歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳南山區望海路1177號

交通：海上世界地鐵站步行約9分鐘

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深圳灣親子酒店推介【10】深圳漢普斯酒店（Hamps Hotel ShenZhen）

深圳漢普斯酒店（Hamps Hotel ShenZhen）坐落於南山區科技園CBD地段，距離深圳灣口岸車程約11分鐘。酒店於2021年開業，擁有349間客房，坐擁深圳灣美景，部分房型配備乾濕分離浴室及廚房。酒店亦配備全日制中西餐廳、自助洗衣房、健身房等設施。

深圳漢普斯酒店（Hamps Hotel ShenZhen）

房價：人均HK$196起（精品客房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳南山區白石路3818號

交通：粵海門站步行6分鐘

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