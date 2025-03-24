深圳灣親子酒店10間推介｜兒童遊樂場／戶外泳池／人均$196起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

深圳灣親子酒店推介2025！趁著周末假期，一家人快閃深圳就最適合不過！《香港01》整合10間親子友善且鄰近深圳灣口岸的酒店，大部分酒店歡迎小童免費入住，亦有酒店提供親子友善的娛樂設施，人均只需$196起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳灣親子酒店推介【1】深圳南山睿景酒店（Shenzhen Nanshan KEW GREEN）

深圳南山睿景酒店（Shenzhen Nanshan KEW GREEN）於2024年開業，樓下便是四海地鐵站，距離深圳灣口岸10分鐘車程，交通十分方便！酒店共有190間客房，房間配備智能設備、落地明窗、免費迷你吧、串流媒體平台等，亦有提供兒童設施及用品。酒店另設有餐廳、健身房、自助洗衣房、咖啡廳等設施。

深圳南山睿景酒店（Shenzhen Nanshan KEW GREEN）
房價：人均HK$300起（反伍LIVE WITH HOOPS雙床房；3人入住）
地址：深圳南山區工業八路260號晗山悦海城A座
交通：四海站步行2分鐘
深圳南山睿景酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳灣親子酒店推介【2】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）於2024年開幕，鄰近世界之窗、深圳歡樂海岸等景點，離地鐵站僅3分鐘步程，來往深圳灣口岸則約15分鐘車程。酒店提供272間客房及套房，均設有浴缸、衣櫃、音響設備、兒童用品等配置，套房另有客廳及飯廳。酒店亦有提供室內游泳池、Spa、桑拿、健身室、免費公共停車場等設施。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）
房價：人均HK1,006起（豪華城景雙床房；11歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南站步行3分鐘
深圳南山香格里拉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

深圳灣親子酒店推介【3】深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）

深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）位於地標建築恆明珠國際金融中心內，鄰近多個購物中心，距離深圳灣口岸車城約20分鐘。酒店於2023年開幕，共有148間語音智能客房，配備人體工學床墊、免費迷你吧、兒童用品等。酒店亦設有餐廳、自助美甲區、遊戲區、放空對影區等精彩的娛樂活動空間，非常適合家庭旅客！

深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店（Pagoda Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$224起（療愈舒適大床房；小童可能會被收取額外費用）
地址：深圳寶安區建安一路9號恆明珠國際金融中心西座
交通：新安公園站步行9分鐘
深圳寶安前海Pagoda君亭設計酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜滿$500減$100！3月Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜訂酒店7折起＋信用卡優惠｜日韓泰折扣碼Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

深圳灣親子酒店推介【4】深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）於2021年開幕，鄰近深圳灣公園及深圳萬象城。酒店主打輕奢侈的現代風格，提供48間客房，房間採用智能家居系統，設有步入式衣帽間、浴缸、LA LEBO衛浴用品等，另有免費迷你吧及咖啡機。酒店另設空中花園、室外恒溫泳池、親子友善設施及服務，大人小朋友都可以好好享受！

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）
房價：人均HK$414起（舒適大床房；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳市南山區後海大道2008號
交通：登良站步行12分鐘
深圳安琰酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

深圳灣親子酒店推介【5】深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）地處南山商務核心區，鄰近深圳灣步行大街及海岸城，來往深圳灣口岸車程約14分鐘。酒店位於中洲控股中心內的高層，房間景觀開揚，配有浴缸、音響、智能房間控制系統等設備。酒店另設免費停車場、健身室、餐廳及Spa等，更擁有南山最高的室內泳池，以及打卡able的特式旋轉樓梯！

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）
房價：人均HK$545起（豪華城市景觀雙床客房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳南山區海德一道88號中洲控股中心A座
交通：南山書城地鐵站步行10分鐘
深圳中洲萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳灣親子酒店推介【6】深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）於2023年2月開幕，離前灣地鐵站僅需步行6分鐘。酒店提供369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房。各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有4層的24小時健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，切合大人及小朋友的需要。

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）
房價：人均HK$255起（經典大床客房；小童可能會被收取額外費用）
地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號
交通：前灣地鐵站步行6分鐘
深圳前海JEN酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳灣親子酒店推介【7】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，距離深圳灣口岸車程7分鐘，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店客房非常寬敞，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店另設泳池、健身室、餐廳等，並會提供兒童用品及玩具，絕對是親子遊的最佳選擇！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）
房價：人均HK$1,503起（豪華城景雙床房；小童可能會被收取額外費用）
地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號
交通：人才公園站步行11分鐘
深圳鵬瑞萊佛士酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳灣親子酒店推介【8】深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）

深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）位於南山，鄰近太古城購物中心，離地鐵站5分鐘步程，來往深圳灣口岸則約8分鐘車程。酒店提供281間客房及公寓，房間均配備大面積的衞生間及浴缸、免費迷你吧、智能系統等。公寓則另設完善的廚電設施。酒店亦設有餐廳、健身房、圖書館等設施，古典風格的圖書館超打卡able！

深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）
房價：人均HK$348起（豪華大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳南山區岸灣三街5號
交通：海月地鐵站步行5分鐘
深圳後海木棉花酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳灣親子酒店推介【9】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）位於深圳灣旁，從酒店能夠觀賞到深圳灣醉人美景！酒店提供541間房，均配備浴缸、落地景觀窗、基本洗漱用品等，部分房型另設客廳及露台。酒店亦設有健身房、籃球場、網球場、兒童遊樂場、室內及室外游泳池等設施，以及免費穿梭巴士來往蛇口郵輪中心，超方便！

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）
房價：人均HK$641起（南海翼雙床標準客房；16歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳南山區望海路1177號
交通：海上世界地鐵站步行約9分鐘
深圳蛇口希爾頓南海酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

深圳灣親子酒店推介【10】深圳漢普斯酒店（Hamps Hotel ShenZhen）

深圳漢普斯酒店（Hamps Hotel ShenZhen）坐落於南山區科技園CBD地段，距離深圳灣口岸車程約11分鐘。酒店於2021年開業，擁有349間客房，坐擁深圳灣美景，部分房型配備乾濕分離浴室及廚房。酒店亦配備全日制中西餐廳、自助洗衣房、健身房等設施。

深圳漢普斯酒店（Hamps Hotel ShenZhen）
房價：人均HK$196起（精品客房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：深圳南山區白石路3818號
交通：粵海門站步行6分鐘
深圳漢普斯酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.com

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多澳門酒店推薦👇
澳門酒店澳門新酒店澳門親子酒店澳門五星酒店珠海酒店

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

深圳酒店48間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值珠海酒店推介18間人均$78起！近澳門／親子主題／海景房私人露台上海酒店民宿10大推介！光時旅行酒店全新開幕、近機場低至$203起
親子
親子關係
親子活動
親子遊
外地玩樂
酒店
酒店
深圳
大灣區旅遊
深圳灣口岸
深圳住宿
大灣區