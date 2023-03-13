行路Fantasy｜一文睇清推介城市散步路線　由屯門遛狗到日本看球

「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。本文將集合各條散步路線，若出外散步也可先行參考。

首輪賽事圓滿結束，6名玩家各有特色，有日本睇波﹑有大埔賞花﹑亦有勁食沙嗲牛，本輪由「蛋叮」先拔頭籌，以寵物友善路線脫穎而出。

（「行路Fantasy」每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



本輪冠軍路線——蛋叮

蛋叮行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

在香港要帶寵物出門散步遊玩，選擇不多，今次在屯門推介一條既可遛狗，又不會餓肚子的路線。由屯門良德街出發，徒步到藍地，中停藍地寵物公園，並會經過藍地大街，最後以屯門新村壁畫打卡點作結。

屯門遛狗路線詳細介紹：在屯門沿輕鐵軌遛狗 由Cafe午餐到藍地壁畫村打卡

壁畫很色彩繽紛，適合大人細路或寵物打卡。

本輪推介路線——山﨑康晃最高

去沖繩，為了方便，自駕遊是不少旅客的選擇，但不自駕也有另一種玩法。「山﨑康晃最高」君就到了沖繩，體驗日本不一樣的運動旅遊。

短遊沖繩五天，全程留守宜野灣，除了「追星」尋找日職棒球隊橫濱DeNA灣星的「守護神」山﨑康晃外，也抽時間在沖繩散步。走到宜野灣海濱公園看操練，其後到公園內的熱帶海灘，欣賞海天一色的美景，再品嚐沖繩名物阿古豬肉。

沖繩邊旅遊邊看球：不自駕的沖繩自由行 從散步感受日本特色運動旅遊

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】沖繩宜野灣海濱公園內的熱帶海灘，能夠看到美麗的海景。

本輪推介路線——咖喱山

咖哩山行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

位於大埔滘的郊區的「小白鷺餐廳」白鷺湖互動中心，最近鬱金香盛開，吸引很多遊人打卡，但穿梭巴士不時排長龍，由大埔港鐵站出發步行至白鷺湖互動中心，只是50分鐘，或許是三五知己郊遊的好去處。整條路線既無紅綠燈又平坦易行，是一條老年咸宜的路線。

輕輕鬆鬆大埔賞花：「小白鷺」賞鬱金香免逼車 吐露港海岸的輕鬆旅程

去白鷺湖互動中心賞花，不一定要搭車，行路入去都可以。

更多行路Fantasy首輪路線：

行路Fantasy首輪排行榜。（01美術製圖）

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。

