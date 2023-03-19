跑步｜黃啟樂上白車「阻住」女朋友　長跑情侶首爾馬拉松搞笑一幕

多名香港長跑好手周日（19日）出戰在韓國舉行的首爾馬拉松，當中奪得應屆渣馬半馬男子組冠軍的黃啟樂，中途身體不適未能完賽。

他登上救護車後由於並無大礙，被送返賽事終點的運動場，卻因此寫下「阻住女朋友」搞笑一幕。



黃啟樂在IG Story分享，在白車上見證女友羅映潮初馬衝線一幕。（黃啟樂 IG）

首爾馬拉松是繼月初東京馬拉松後，另一「快速」賽道，有利跑手刷出好成績。劉峻崚成為首名衝線的香港男將，大會官方成績為2小時34分30秒，但他對成績並不滿意，賽後在Instagram表示，今天以挑戰2小時30分之內而來，無奈經歷人生第一次撞牆：「頭半馬我開得好順，開個1：13、1：14，諗住博個2：30內，點知去到30K開始暈暈地，35K開始手凍腳凍，跟住去到40K我真係咩都做唔到，淨係可以集中完成佢。」

劉峻崚在IG Story分享首爾馬拉松心路歷程。（劉峻崚IG）

另一好手黃啟樂比他更慘，未能完賽之餘更被送上救護車，他在IG Story表示賽前已生病，「本身賽前唔想太多借口」，惟跑到28公里時，心率高達202，「然後成個人坐低，就畀人送上白車」，他支持者道歉：「抱歉，要大家失望」。

他身體並無大礙，於是救護車將他送回終點的運動場，不料成為女友羅映潮的「障礙物」。

長跑情侶羅映潮與黃啟樂一起出戰首爾馬拉松。（Instagram）

應屆渣馬半馬女子組冠軍羅映潮，在首爾首度踏上全馬旅程，不料她返回運動場衝線之際，卻遇上一架救護車阻路。她當時並不知道，男友黃啟樂正正坐在那架救護車內，目睹她衝線一幕。

事後黃啟樂連環上載IG Story，其中一個提到賽後二人對話，羅映潮賽後說：「有一架白車係（喺）賽道行，頂住我入運動場，咩料呀……」然後黃啟樂回應：「唔好意思……個（果）架係車我返去架」，引來女友大笑。

另一女將黃卓寧以2小時43分19秒成為先進A組冠軍及全場第8名，也是最快衝線的女港將，羅映潮緊隨其後，以2小時45分20秒完成初馬。

同日舉行的澳門國際十公里長跑賽，男子組第6至10位均由港將包辦，黃子圖以31分55秒衝線，獲得全場第6名、亦是香港男將中的第1位；謝俊賢緊隨其後跑出32分01秒，黃尹雋則以32分05秒衝線成港人第三位；香港三鐵代表奧斯卡亦以32分11秒完賽，梁德洋則跑出32分55秒，成為全場第10名。