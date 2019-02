高達UC電影馬拉松2月23日　全七集獨角獸OVA傍晚播到凌晨

《機動戰士高達UC》(獨角獸)7集電影馬拉松,突發宣佈2月23日展開!只此一日!想一炮過重溫新高達劇場版《機動戰士高達NT》前的故事,今次有機會了。

《機動戰士高達UC》一夜限定7集OVA電影馬拉松宣佈,日期Mark定2月23日!最新高達電影《機動戰士高達NT(GUNDAM NARRATIVE)》剛於2月14日情人節上映。講述在「獨角獸」的《GUNDAM UC》即U.C.0096「拉普拉斯之盒」開啟後的一年,音訊不明的RX-0獨角獸高達3號機「金色不死鳥鳳凰」身影再度在地球圈上出現,捕捉鳳凰的戰爭隨即展開。主角機ナラティブ ガンダム(Narrative Gundam 敘事高達)是幾乎沒有武裝的高達。

因此《GUNDAM NARRATIVE》是《機動戰士高達UC》後傳。不排除有些朋友對正傳劇情有些部份淡忘了,又或者你是一張白紙、被高達粉拉進場睇完《NT》後入坑想補番,那麼就要注意今個月底(2月23日)一夜限定的《機動戰士高達UC》電影馬拉松。

由2010年第一集《機動戰士高達UC: 獨角獸之日》(Day of the Unicorn ユニコーンの日)至2014年最後一集《彩虹的彼端》(Over the Rainbow 虹の彼方に),全7集OVA將於奧海城the sky銀幕播映,由日落5時45分到凌晨2時(每播兩集有10至15分鐘小休),重溫獨角獸高達、新舊人類間的恩怨情仇。觀眾將得到香港限定的金屬紀念票,每套都有獨立號碼!憑票尾加50元更可換取《機動戰士高達NT》the sky戲飛一張。

【機動戰士高達 UC I-VII 電影馬拉松】

票價: HK$390

日期: 2019 年 2 月 23 日

地點: the sky (奧海城)

時間: 5:45 PM - 2:00 AM

訂飛網址