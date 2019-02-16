高達UC電影馬拉松2月23日　全七集獨角獸OVA傍晚播到凌晨

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《機動戰士高達UC》（獨角獸）7集電影馬拉松，突發宣佈2月23日展開！只此一日！想一炮過重溫新高達劇場版《機動戰士高達NT》前的故事，今次有機會了。

《機動戰士高達UC》一夜限定7集OVA電影馬拉松宣佈，日期Mark定2月23日！最新高達電影《機動戰士高達NT（GUNDAM NARRATIVE）》剛於2月14日情人節上映。講述在「獨角獸」的《GUNDAM UC》即U.C.0096「拉普拉斯之盒」開啟後的一年，音訊不明的RX-0獨角獸高達3號機「金色不死鳥鳳凰」身影再度在地球圈上出現，捕捉鳳凰的戰爭隨即展開。主角機ナラティブ ガンダム（Narrative Gundam 敘事高達）是幾乎沒有武裝的高達。

因此《GUNDAM NARRATIVE》是《機動戰士高達UC》後傳。不排除有些朋友對正傳劇情有些部份淡忘了，又或者你是一張白紙、被高達粉拉進場睇完《NT》後入坑想補番，那麼就要注意今個月底（2月23日）一夜限定的《機動戰士高達UC》電影馬拉松。

由2010年第一集《機動戰士高達UC: 獨角獸之日》（Day of the Unicorn ユニコーンの日）至2014年最後一集《彩虹的彼端》（Over the Rainbow 虹の彼方に），全7集OVA將於奧海城the sky銀幕播映，由日落5時45分到凌晨2時（每播兩集有10至15分鐘小休），重溫獨角獸高達、新舊人類間的恩怨情仇。觀眾將得到香港限定的金屬紀念票，每套都有獨立號碼！憑票尾加50元更可換取《機動戰士高達NT》the sky戲飛一張。

【機動戰士高達 UC I-VII 電影馬拉松】
票價: HK$390
日期: 2019 年 2 月 23 日
地點: the sky (奧海城)
時間: 5:45 PM - 2:00 AM
訂飛網址

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