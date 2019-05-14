Pokemon小拳石成日本岩手縣大使！官方幽默妙計「P走」對腳

【Pokemon 精靈寶可夢／寵物小精靈】「Pokemon × 日本都道府縣」之聯乘合作活動已舉辦數年，每次不同地方政府都會精挑細選出跟當地地名或旅遊特色相關的Pokemon作代言吉祥物，推廣土產和名勝。日本岩手縣5月14日宣布跟The Pokémon Company簽約，任命精靈「小拳石」為岩手縣的應援Pokemon。至於背後的原因典故？相信心水清的朋友好快就明小拳石何以是「名副其實」的岩手縣代言人。

Pokemon小拳石當上了日本岩手縣吉祥物！其實心水清的朋友應該看得出當局何以有此決定，因為小拳石就是有着一對手的一粒岩石。岩手縣發言人指出，從「岩石」中伸出雙「手」的小拳石，正符合「岩手」形象。未來因應振興觀光旅遊業等不同目標，地方政府將跟小拳石攜手合作，於各式場合中讓小拳石現身，擔任宣傳大使。

Pokemon小拳石當上了日本岩手縣吉祥物！岩手縣發言人指出，從「岩石」中伸出雙「手」的小拳石，正符合「岩手」形象。（岩手県広聴広報課Twitter: twitter.com/pref_iwate）

小拳石這位新上任的岩手縣吉祥人物，可謂「Pokemon × 日本都道府縣」合作企劃歷來登場的Pokemon應援大使中最過癮者。

大家都知，在進化至下一階段滾動石（即隆隆石）前，小拳石是只有一對手而沒有腳的岩石／地面屬性小精靈，牠那沒有腳的構造在現實中如何做到？布公仔服裝該如何設計？官方的處理非常搞笑，將布公仔雙腳都貼上PhotoShop改圖軟件中代表透明圖層的灰白格仔！

岩手縣吉祥物小拳石的布公仔，褲子是PS透明圖層格仔，算是用土法將雙腳透明化？（岩手県広聴広報課Twitter: twitter.com/pref_iwate）

只能話日本就連地方政府官員都好有幽默感，用如此詼諧方式設計了真人化小拳石的雙腳，ファミ通App的Twitter的爆笑推文還形容：「我没有看到任何腿。 它在我的眼睛中看起來是透明的。」此外，官方推出一首「岩手縣 × 小拳石」形象主題歌曲《岩與手！岩手！小拳石！》，由岩手瞧搖滾樂隊「SaToMansion」主音佐藤和夫主唱。

點擊放大《岩與手！岩手！小拳石！》MV動畫截圖及樂隊「SaToMansion」主音佐藤和夫宣傳照：

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事實上，The Pokémon Company已跟日本當地政府機關合作過無數次。先前已發表過的「Pokemon × 日本都道府縣」相關企劃實在太多，出名的例子至少已有「橫濱市 × 比卡超」（去年年底也曾登陸香港黃埔區！）、「香川縣 × 小呆獸」、「佐賀縣 × 火箭兵團」、「指宿市 × 伊貝」、「北海道 × 六尾」、「鳥取縣 × 穿山鼠」、「宮城縣 × 背背龍」和「福島縣 × 吉利蛋」等等，數之不盡。

以下小圖集，簡單回顧下「Pokemon × 日本都道府縣」的一些傳奇合作。